Страна и мир НАТО решили подкосить новым альянсом: кто решил создать военный блок

С инициативой объединения вышла одна из восточных стран

Дать отпор альянсу предложили десяткам стран | Источник: Yorgos Karahalis / Associated Press

Сформировать военный блок по образцу НАТО, объединив 57 стран исламского мира, предложил специальный помощник министра внутренних дел Ирана Мохаммед-Хасан Нами. Об этом сообщает издание Iran International.

По словам Нами, коалиция, которая включила бы в себя около 60 государств, способна стать значимой глобальной силой при условии консолидации под эгидой единой структуры. В качестве главных преимуществ будущего союза чиновник назвал контроль над стратегически важными транспортными артериями, такими как Ормузский пролив и Баб-эль-Мандеб, а также мощный экономический потенциал входящих в него стран.

В настоящее время в состав НАТО входят 32 страны. Первоначальной целью Североатлантического альянса было сдерживание СССР и обеспечение коллективной обороны, однако с завершением Холодной войны спектр задач объединения существенно расширился. Коалиция, например, начала проводить миротворческие операции за пределами своей зоны ответственности.

Обсуждалось, что НАТО придется вмешаться в конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге в Варшаве.

Анатолий Мармышев
