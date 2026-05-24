Страна и мир Война на Ближнем Востоке Переговоры Ирана и США на финишной прямой — будет мир или новая война: главное о конфликте на Ближнем Востоке

Всё о конфликте в Персидском заливе за сутки

62
На Иран снова могут обрушиться удары, если сделка не состоится

Хассан Аммар / Associated Press

Иран и США никогда еще не были так близки к заключению мирного соглашения. Оно может быть подписано в ближайшие сутки. Стороны заявляют о значительном прогрессе. Американский президент Дональд Трамп при этом допускает продолжение войны и готов принять решение о новых ударах в течение 24 часов. Подробнее о конфликте в Персидском заливе читайте в нашем материале.

Соглашение о перемирии могут подписать совсем скоро

Тегеран и Вашингтон могут договориться о продолжении режима прекращения огня на 60 дней. Об этом пишет Financial Times. Источники, знакомые с деталями, сообщили, что переговорщики включат в проект соглашения вопросы постепенного открытия Ормузского пролива и передачи Ираном запасов высокообогащенного урана. США, по условиям документа, должны ослабить блокаду иранских портов, поэтапно снять санкции и разморозить активы Тегерана, хранящиеся за рубежом.

Соглашение может быть подписано в течение 24 часов, сообщает Washington Times. Проект документа одобрили главные переговорщики, включая спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, специального посланника Стива Уиткоффа и зятя президента Трампа Джареда Кушнера. Проект мирного договора направлен лидерам обеих стран для окончательного утверждения.

В соцсети Truth Social Дональд Трамп подчеркнул, что «сделка в значительной степени согласована» после обсуждения ситуации с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании, Бахрейна, а также Израиля. Он подтвердил, что среди всего прочего в рамках соглашения будет открыт Ормузский пролив.

Договоренности строятся на взаимных уступках

Готовящийся документ — предварительный. Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран обсуждает «меморандум о взаимопонимании» по прекращению войны в качестве начального этапа. После этого в течение 30–60 дней будет проработано более широкое соглашение.

Главный спорный вопрос сделки — требование Трампа к Ирану передать 440 кг обогащенного урана, а также гарантированный отказ от создания ядерного оружия. Кроме того, президент США настаивает на демонтаже ключевых ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане, которые ранее подверглись бомбардировкам американскими ВВС в ходе 12-дневной войны Израиля против Ирана в июне 2025 года, передает Financial Times.

Обострение военного конфликта не исключено

Дональд Трамп заявил Axios, что в воскресенье примет окончательное решение по Ирану после консультаций с советниками, включая Джареда Кушнера и Джей Ди Вэнса. Президент оценил шансы развития событий как 50 на 50: либо США подпишут выгодное соглашение, либо атакуют, разнеся страну «в пух и прах».

Иран готов дать отпор. Представители Корпуса стражей исламской революции предупредили: в случае возобновления атак США или Израиля Иран нанесет сокрушительный удар по региону, что приведет к расширению географии конфликта. Об этом они рассказали агентству Tasnim.

Всё, что известно о ситуации на Ближнем Востоке, мы собираем в отдельном разделе.

Анатолий Мармышев
