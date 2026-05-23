Туристам устраивают дополнительные проверки в Турции: за что заставляют платить

Российские туристы, возвращающиеся с турецких курортов, сталкиваются с бюрократическими проблемами в аэропорту. Причем людям грозят отказами в вылете на родину. Пассажиров вынуждают оформлять дорогостоящие справки, опасаясь заразных заболеваний.

Одна из туристок возвращалась из Антальи домой с годовалым ребенком. Она рассказала, что укусы комаров послужили поводом для подозрений и дополнительной проверки. Женщину отправили в платный медпункт, где врач просто посветил фонариком в рот малышу и выписал справку. Стоимость такой процедуры составила 120 евро, пишет издание «ТурДом».

При этом за пару дней до вылета ребенка по страховке обследовали в турецкой больнице — делали УЗИ и дважды взяли анализ крови. Но документально подтвержденные результаты сотрудников аэропорта не устроили.

Произошедший недавно случай — не единичный. По словам туристки, одновременно с ней в медицинском кабинете находилась еще одна пассажирка с ребенком. Причина их визита к врачу была той же.

Проблема с задержками российских отпускников в аэропорту из-за ложных подозрений на заразные заболевания не нова. В прошлом году подобный инцидент произошел с семьей, которая вылетала с 8-месячной девочкой из Антальи в Санкт-Петербург.

В настоящий момент комары могут стать причиной заражения лихорадкой Западного Нила. Болезнь начали разносить комары, в том числе обитающие в России.