Что это за штука? Угадайте, для чего в СССР использовали эти странные вещи

Советское прошлое до сих пор не отпускает многих из нас. Для одних это личные воспоминания, для других — почти мифическая эпоха, о которой знают по рассказам родственников, старым фотографиям и фильмам. Кто-то помнит запах свежей газеты и щелчок дискового телефона, а кто-то просто ловит странное чувство ностальгии и уюта от вещей, которые видел лишь у бабушки или в интернете.
Так или иначе, это наследие никуда не исчезло. Оно по-прежнему живет в деталях, привычках и в предметах, которые когда-то были в каждом доме.
Мы собрали несколько странных вещей из СССР, которые сегодня могут показаться непонятными или забавными. Зато те, кто застал ту эпоху, узнают их с первого взгляда. Проверьте себя: сможете ли вы угадать, для чего всё это использовали? Желаем удачи!
Советские мужчины сразу же узнают этот предмет. А вы?
Точилка для карандашей
Электробритва
Плеер
Выглядит странно, но в 1950-х это было вполне привычной вещью. Что на фото?
Пылесос
Утюг
Чайник
Сделан из латуни и дерева. Сможете догадаться, для чего он использовался?
Это чеснокодавка
Это соковыжималка
Это орехокол
Довольно полезная вещь в быту. Скажете, как она называлась?
Штопор
Консервный нож
Отвертка
На этом снимке…
Секундомер
Будильник
Счетчик для вязальной машины
Аппарат когда-то был в ходу. Узнаёте?
Это прибор для выжигания по дереву
Это утюг
Это ручная швейная машинка
С первого взгляда и не поймешь, что это такое. Есть идеи?
Освежитель воздуха
Тумбочка
Радиоприемник
Зачем нужны эти щипцы?
Для колки сахара
Для работы в саду/огороде
Для подачи горячих блюд
Даже сейчас этим прибором некоторые пользуются. Угадаете?
Кипятильник
Плойка
Паяльник
Что делают с помощью этого предмета?
Прессуют молотый кофе
Выжимают сок
Вручную мелют фарш