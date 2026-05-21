Страна и мир Тест Угадайте произведение русской классики по цитате: тест для настоящих книголюбов

Угадайте произведение русской классики по цитате: тест для настоящих книголюбов

Сколько правильных ответов наберете вы?

81
Говорят, чтение укрепляет интеллект. Но мы точно знаем, что оно помогает проходить наши тесты | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Говорят, чтение укрепляет интеллект. Но мы точно знаем, что оно помогает проходить наши тесты

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Когда мы были школьниками, нас часто заставляли учить стихи и читать классические произведения. Для многих это казалось утомительным и скучным занятием: строки были длинными, герои — непонятными, а сюжеты — слишком запутанными. Мы торопились пройти материал, лишь бы выполнить задание, и редко кто задумывался о настоящей ценности этих произведений.

Повзрослев, мы начинаем смотреть на литературу иначе. Те книги, которые когда-то казались трудными или нудными, открываются для нас с новой стороны: их герои становятся живыми, конфликты — понятными, а описанные ситуации — удивительно узнаваемыми.

Сегодня мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните эти шедевры, вспомнить их характерные сцены и фразы и попробовать угадать произведения по знаковым цитатам. Приготовьтесь погрузиться в мир русской классики и вспомнить, что делает ее по-настоящему бессмертной. Желаем вам удачи!

ТестПройден 12 раз
1 / 10

Начнем с Александра Пушкина. Скажите, откуда эта строчка?

«Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное».

  • «Капитанская дочка»

  • «Дубровский»

  • «Пиковая дама»

2 / 10

Герой из какого произведения мог так рассуждать?

«И вижу я, что не живут люди, а всё примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут судьба? Каждый сам себе судьба!»

  • Григорий Печорин из лермонтовского «Героя нашего времени»

  • Андрей Болконский из «Войны и мира» Льва Толстого

  • Старуха Изергиль в одноименном рассказе Максима Горького

3 / 10

Где была озвучена такая мысль?

«Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь».

  • «Преступление и наказание» Федора Достоевского

  • «Война и мир» Льва Толстого

  • «Отцы и дети» Ивана Тургенева

4 / 10

Какой персонаж из пьесы Антона Чехова мог так про себя сказать?

«Мой папаша был мужик, идиот, ничего не понимал, меня не учил, а только бил спьяна, и всё палкой. В сущности, и я такой же болван и идиот. Ничему не обучался, почерк у меня скверный, пишу я так, что от людей совестно, как свинья».

  • Константин Треплев из «Чайки»

  • Ермолай Лопахин из «Вишневого сада»

  • Иван Войницкий из «Дяди Вани»

5 / 10

Продолжите фразу из романа «Братья Карамазовы» Федора Достоевского.

«Русский весьма часто смеется там, где надо…»

  • Плакать

  • Злиться

  • Стыдиться

6 / 10

Сможете угадать персонажа по описанию внешности?

«Чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным».

  • Самсон Вырин из «Станционного смотрителя» Пушкина

  • Макар Девушкин из «Бедных людей» Достоевского

  • Акакий Башмачкин из «Шинели» Гоголя

7 / 10

Попробуйте угадать название книги, в которой были написаны эти известные слова.

«Меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал».

  • «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова

  • «Собачье сердце» Михаила Булгакова

  • «Преступление и наказание» Достоевского

8 / 10

Отличная цитата! Откуда она?

«Кто злится на свою боль — тот непременно ее победит».

  • Из «Отцов и детей» Ивана Тургенева

  • Из «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова

  • Из «Евгения Онегина» Александра Пушкина

9 / 10

Какой персонаж так размышлял?

«А впрочем, он дойдет до степеней известных, ведь нынче любят бессловесных».

  • Александр Чацкий из «Горя от ума» Александра Грибоедова

  • Евгений Базаров из «Отцов и детей» Ивана Тургенева

  • Стародум из «Недоросли» Дениса Фонвизина

10 / 10

И последний вопрос: какой литературный герой сказал это?

«Счастье, счастье! Как ты хрупко, как ненадежно! Покрывало, венок, любовь, любовь! А деньги где? А жить чем? И тебя надо купить, любовь, чистое, законное благо».

  • Илья Обломов из одноименного романа Ивана Гончарова

  • Андрей Болконский из «Войны и мира» Льва Толстого

  • Пьер Безухов из «Войны и мира» Льва Толстого

Анна ИванинаАнна Иванина
