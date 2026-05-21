Угадайте произведение русской классики по цитате: тест для настоящих книголюбов

Когда мы были школьниками, нас часто заставляли учить стихи и читать классические произведения. Для многих это казалось утомительным и скучным занятием: строки были длинными, герои — непонятными, а сюжеты — слишком запутанными. Мы торопились пройти материал, лишь бы выполнить задание, и редко кто задумывался о настоящей ценности этих произведений.
Повзрослев, мы начинаем смотреть на литературу иначе. Те книги, которые когда-то казались трудными или нудными, открываются для нас с новой стороны: их герои становятся живыми, конфликты — понятными, а описанные ситуации — удивительно узнаваемыми.
Сегодня мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните эти шедевры, вспомнить их характерные сцены и фразы и попробовать угадать произведения по знаковым цитатам. Приготовьтесь погрузиться в мир русской классики и вспомнить, что делает ее по-настоящему бессмертной. Желаем вам удачи!
Начнем с Александра Пушкина. Скажите, откуда эта строчка?
«Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное».
«Капитанская дочка»
«Дубровский»
«Пиковая дама»
Герой из какого произведения мог так рассуждать?
«И вижу я, что не живут люди, а всё примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут судьба? Каждый сам себе судьба!»
Григорий Печорин из лермонтовского «Героя нашего времени»
Андрей Болконский из «Войны и мира» Льва Толстого
Старуха Изергиль в одноименном рассказе Максима Горького
Где была озвучена такая мысль?
«Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь».
«Преступление и наказание» Федора Достоевского
«Война и мир» Льва Толстого
«Отцы и дети» Ивана Тургенева
Какой персонаж из пьесы Антона Чехова мог так про себя сказать?
«Мой папаша был мужик, идиот, ничего не понимал, меня не учил, а только бил спьяна, и всё палкой. В сущности, и я такой же болван и идиот. Ничему не обучался, почерк у меня скверный, пишу я так, что от людей совестно, как свинья».
Константин Треплев из «Чайки»
Ермолай Лопахин из «Вишневого сада»
Иван Войницкий из «Дяди Вани»
Продолжите фразу из романа «Братья Карамазовы» Федора Достоевского.
«Русский весьма часто смеется там, где надо…»
Плакать
Злиться
Стыдиться
Сможете угадать персонажа по описанию внешности?
«Чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным».
Самсон Вырин из «Станционного смотрителя» Пушкина
Макар Девушкин из «Бедных людей» Достоевского
Акакий Башмачкин из «Шинели» Гоголя
Попробуйте угадать название книги, в которой были написаны эти известные слова.
«Меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал».
«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова
«Собачье сердце» Михаила Булгакова
«Преступление и наказание» Достоевского
Отличная цитата! Откуда она?
«Кто злится на свою боль — тот непременно ее победит».
Из «Отцов и детей» Ивана Тургенева
Из «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова
Из «Евгения Онегина» Александра Пушкина
Какой персонаж так размышлял?
«А впрочем, он дойдет до степеней известных, ведь нынче любят бессловесных».
Александр Чацкий из «Горя от ума» Александра Грибоедова
Евгений Базаров из «Отцов и детей» Ивана Тургенева
Стародум из «Недоросли» Дениса Фонвизина
И последний вопрос: какой литературный герой сказал это?
«Счастье, счастье! Как ты хрупко, как ненадежно! Покрывало, венок, любовь, любовь! А деньги где? А жить чем? И тебя надо купить, любовь, чистое, законное благо».
Илья Обломов из одноименного романа Ивана Гончарова
Андрей Болконский из «Войны и мира» Льва Толстого
Пьер Безухов из «Войны и мира» Льва Толстого
