Из Сочи в Абхазию за 2 часа без пробок на границе: тест-драйв нового морского экспресса и топ-10 мест Сухума

Судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» за лето совершит 35 рейсов Источник: SOCHI1.RU

Из Сочи в Сухум запустили регулярные морские перевозки на скоростном судне на подводных крыльях. Теперь отдыхающие на главном российском курорте могут устроить себе однодневное путешествие в Абхазию. На сегодня это самый быстрый способ добраться до ее столицы: пока автомобилисты стоят в очередях на границе, пассажиры «Кометы» преодолевают этот путь по воде примерно за 2 часа (время может немного меняться в зависимости от погоды).

Судно отправляется от Морского вокзала Сочи в 09:00, а обратно из Сухума отходит в 16:00. Пограничный контроль начинается уже в 15:00, поэтому важно не отходить далеко от порта — опоздавших не ждут. Впрочем, и за 4 часа можно осмотреть набережную, увидеть легендарные эвкалипты и пообедать в колоритном местном ресторанчике.

Поездка обойдется в 2800 рублей в одну сторону, рейсы выполняются по вторникам и пятницам. Наши коллеги из SOCHI1.RU поговорили с туристами, которые первыми протестировали маршрут и рассказывают, какие правила действуют на борту, есть ли качка, как пройти таможню и что посмотреть в Сухуме за 4 часа.

Дорога туда: быстро, но дорого. Из Сочи нельзя с водой, из Абхазии — с едой

— Мы с мужем сразу купили билеты в оба конца, решив устроить себе экскурсию. В один конец поездка стоит 2800 рублей против 435 рублей на электричку. Но в Сочи прогулки на яхте продают почти за столько же, а тут и «прогулка», и поездка, — поделилась Наталья Костина, отправившаяся в первый рейс.

Отходит «Комета» из морского порта в 9 утра, но уже в 8 начинаются регистрация и посадка. Важно приехать заранее, ведь пассажирам предстоит прохождение паспортного контроля. Не берите с собой воду — заставят выбросить.

Мы взяли чай, и его пришлось вылить перед входом в терминал. Термос проверяли и нюхали. Зато в терминале мы набрали в термос капучино из автомата. Проносить напитки нельзя, но купить в здании морского вокзала — можно. Кроме того, как выяснилось, бар есть и на «Комете»: кофе — 200 рублей, чай — 100. Бармен проявляет завидную виртуозность в условиях качки — шикарно балансирует, разливая кипяток по стаканам.

Перед тем как стали проверять билеты, ко всем обратился сотрудник таможни. Он громко сообщил, чтобы туристы не пытались ничего привезти из Абхазии: ни сыр, ни мед, ни мясные деликатесы. Все, кто с продуктами, будут задержаны для составления протокола. А это не как в ГАИ — расписался и отпустили; занимает часа 4. «Если не хотите застрять тут до ночи, съедайте всё перед посадкой», — посоветовал человек в форме.

Паспортный контроль мы прошли очень быстро. В первый рейс отправилось 56 человек (судно рассчитано на 120). Открылось сразу несколько кабинок, и всю нашу группу на паспортном контроле проверили минут за 20.

Я очень боялась, что будет тошнить. Я страдаю даже на машине на серпантине. Когда села в кресло (в ряду есть двухместные и трехместные), я везде увидела пакетики, необходимые при укачивании. «Ну всё, приехали», — подумала я. В Сухум мы ехали медленно, практически без качки, а обратно скакали по волнам, потому что разбушевалось море, и, на удивление, путь туда показался более утомительным, чем экстрим обратно. Встаешь — и тут же центробежная сила усаживает обратно в кресло. Кстати, креслица как в самолетах — с ремнями, но снабжены каким-то механизмом, снижающим вибрацию. В общем, всё прошло хорошо. В нашем телепорте никого не тошнило, даже меня.

По прибытии мы также быстро прошли паспортный контроль (привет очереди на ПСОУ) и оказались в городе. Был дождь, пока не сильный. Мы пошли гулять.

Что посмотреть в Сухуме за 4 часа: 10 мест

1. Набережная Махаджиров

Начните прогулку сразу от порта. Посмотрите на неоклассическую колоннаду, сделайте фото у фонтана с грифонами. Сфотографируйтесь с милыми скульптурами — их на набережной много. Самая известная — «Ника с патефоном», а также фонтан с грифонами или относительно новая композиция по роману Даура Зантария.

2. Кофе в «Брехаловке» и хачапури в «Нартаа»

Легендарная «Брехаловка» находится прямо на набережной. Здесь варят отличный кофе на песке. После кофе можно плотно перекусить в культовом ресторане национальной кухни «Нартаа», попробовав лодочку-хачапури с местным сыром.

3. Эвкалиптовый парк

Небольшой бесплатный парк на набережной. Есть где посидеть, красиво, много фотолокаций. Деревья высадили в 1930-х по приказу Сталина — для осушения болот и борьбы с малярийными комарами. Эвкалипты работают как мощные природные «насосы».

4. Сухумский ботанический сад

Находится в 300 метрах от порта, на посещение закладывайте около часа. Это один из старейших садов Кавказа. Здесь можно увидеть 250-летнюю липу и гигантские бамбуковые аллеи.

5. Железнодорожная станция «Гума»

Платформа расположена почти в центре, прямо за ботаническим садом (в километре от набережной). Это красивый образец сталинской южной архитектуры, построенный в 1940 году (павильон — в 1947-м). Станцию разрушили в годы войны, поезда здесь больше не останавливаются.

6. Парк и площадь Свободы

В пешей доступности от порта находятся парк и площадь Свободы — центральное место Сухума. Здесь можно увидеть разгромленное здание Совета, а по краям площади растут японские клены.

7. Руины Сухумской крепости Диоскурия

Загляните на руины древней крепости. Часть старых стен сегодня находится прямо под водой. Это место удобно посетить на обратном пути — оно всего в 350 метрах от порта вдоль набережной, дойти можно за 5 минут.

8. Тусовки художников

Рядом с набережной находится Сухумское художественное училище им. А. Чачба, но главное здесь — не само здание, а особая атмосфера вокруг. Здесь постоянно тусуются художники, скульпторы и творческая молодежь. Можно случайно попасть на новую выставку или забрести в чью-нибудь мастерскую, где на глазах рождаются работы. Местные творцы открыты, доброжелательны и всегда рады гостям.

9. Дом с часами (здание администрации Сухума)

Построен в 1914 году по проекту архитектора Владимира Симонсона для городского самоуправления — и до сих пор выполняет эту функцию. Яркий образец модерна: элегантная часовая башенка со шпилем, ажурные балконы, асимметричный фасад, который часто сравнивают с архитектурой Гауди в Барселоне. Башенные часы с боем — точка отсчета городского времени для местных жителей.

10. Просто дышите и ловите связь

Любуйтесь природой, дышите воздухом — здесь он чист и наполнен запахом моря и эвкалиптов. В Абхазии нет проблем с доступом к интернету: можно поймать бесплатный Wi-Fi в кафе на набережной и спокойно читать сообщения.

Дорога назад

Обратно посадка на «Комету» начинается в 15:00, отправление — в 16:00.

— То есть в 18 часов мы должны были быть в порту, но прошли полное боевое крещение — попали в небольшой шторм. По громкой связи объявили, что всё под контролем и мы прибудем в порт Сочи на 30 минут позже, — делится туристка.

От Сочи до Сухума — 75 морских миль (138 километров). Судно идет со скоростью 35 узлов (примерно 65 км/ч).

«Море немного штормит. Дождь сегодня, но дождь в дорогу — это хорошо, на удачу. Летом прогретое море будет еще комфортнее», — сообщил капитан Денис Денисов.

Второй капитан Ларион Мироненко добавил: « "Комета" — исключительно морское судно, спроектировано с учетом всех особенностей Черного моря. Особенность в том, что за счет подводных крыльев судно поднимается над водой и практически не соприкасается с морем. Все погодные влияния минимизируются. Долетим быстро и безопасно».