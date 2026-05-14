Берут только молодых и красивых? Стюардесса развенчала популярные мифы о профессии

Красивая жизнь, путешествия и «легкие деньги». Стюардесса из Иркутска развенчала популярные мифы о профессии Источник: Виктория Султанова

Романтика неба, идеальный макияж и строгая прическа, а еще — бесконечные путешествия. Примерно так многие представляют работу стюардесс. Эти красотки встречают и провожают пассажиров, разносят еду, а всё остальное время только и делают, что любуются закатами в иллюминатор. Но всё это — стереотипы, которые имеют очень мало общего с реальностью. Наши коллеги из IRCITY.RU поговорили с бортпроводницей Викторией Султановой и попросили честно рассказать, что в этой профессии правда, а что — лишь вымысел.

Виктория Султанова — бортпроводница авиакомпании S7 Airlines. Недавно она вышла в полуфинал конкурса «Топ стюардесс» и борется в нем за победу. В интервью Виктория рассказала, как пришла в эту профессию из совершенно другой сферы, какие инциденты порой случаются на борту и что ее больше всего расстраивает в пассажирах.

«Это не про параметры 90–60–90»

Один из самых популярных мифов, связанных с работой стюардесс, основан на том, что в эту профессию берут только красивых девушек с модельной внешностью. Такой образ живет в массовом сознании благодаря фильмам, которые романтизируют авиацию. Но в действительности всё не совсем так.

— Это скорее миф из прошлого. Да, внешний вид важен: аккуратность, ухоженность и соответствие корпоративным стандартам. Но это не про параметры 90–60–90. В первую очередь обращают внимание на коммуникацию, стрессоустойчивость и умение работать с людьми, — говорит Виктория.

Хотя в некоторых международных авиакомпаниях и бизнес-авиации строгие требования ко внешности действительно могут быть. Там больше внимания уделяют модельным параметрам и типажу.

— Но в гражданской авиации всё гораздо разнообразнее: в одной команде могут работать девушки разной внешности и комплекции, и это абсолютно нормально. Главное — профессионализм и умение работать с пассажирами, — подчеркивает Виктория.

Следом собеседница развенчала и второй миф о том, что в бортпроводники берут только молодых. Оказывается, возраст — это тоже далеко не главное.

— В авиацию действительно чаще приходят в молодом возрасте, но это не строгий критерий. Многие бортпроводники начинают карьеру рано и затем работают в профессии много лет, около 15–20 лет и даже больше. Поэтому в экипаже можно встретить людей с большим опытом. Кроме того, есть и те, кто приходит в авиацию уже в более зрелом возрасте. В региональных авиакомпаниях можно встретить бортпроводников от 40 и даже 50 с лишним лет, — говорит собеседница.

Возраст — не главное, главное — чтобы позволяло здоровье и хватало профессионализма.

Тату и яркие волосы — можно, а вот пирсинг — под вопросом

Также в публичном пространстве гуляет много мифов, связанных с формой и внешним видом бортпроводников. Есть мнение, что путь в эту профессию для тебя закрыт, если ты — счастливый обладатель татуировок или пирсинга. Но Виктория Султанова говорит, что не всё так строго, хотя отчасти это правда.

— Всё зависит от конкретной авиакомпании. Раньше действительно требования были строгими: татуировки, яркие волосы и пирсинг чаще всего запрещались. Но сейчас подход меняется. Например, в S7 Airlines, где я работаю, достаточно лояльное отношение к внешнему виду. У нас допускаются татуировки, в том числе на открытых участках тела, яркие цвета волос и элементы самовыражения. При этом, конечно, остаются разумные ограничения — всё, что может быть небезопасным (например, пирсинг на открытых участках) или выглядеть неуместно, не приветствуется, — рассказывает девушка.

А вот форма бортпроводников — это не просто эстетически приятный для пассажиров облик. Она продумана до мелочей, чтобы люди в ней чувствовали себя комфортно, а еще — безопасно.

— Например, обувь должна быть устойчивой и удобной, чтобы можно было быстро и уверенно передвигаться по салону. В некоторых авиакомпаниях, включая авиакомпанию S7, сейчас также разрешены кроссовки — это связано с комфортом и функциональностью во время длительных смен и работы на ногах. Волосы могут быть собраны в аккуратные прически, в том числе разрешены хвосты и косы, главное, чтобы они не мешали работе и соответствовали корпоративному стандарту, — уверяет собеседница.

В форме бортпроводников нет ни одной случайной детальки. Во-первых, она не сковывает движения, во-вторых, каждый элемент позволяет работать в очень тесном пространстве и в разных ситуациях, в том числе и нештатных.

«Джетлаг, сбитый режим и ночные перелеты»

Многие убеждены, что работа стюардесс — это сплошные путешествия и непрекращающийся праздник. Ты «открываешь» по несколько новых городов в неделю, беззаботно по ним гуляешь, а если летишь куда-то на морское побережье, то это ничем не хуже отпуска.

— Это всё красиво звучит, но реальность немного другая. Да, мы действительно много летаем и видим разные города, но чаще всего это выглядит не так, как представляют со стороны. Мы прилетаем, едем в отель, спим, а потом снова отправляемся в рейс. Кроме того, есть так называемые разворотные рейсы — когда ты прилетаешь, например, в Китай и, не выходя из самолета, практически сразу летишь обратно уже с другими пассажирами, — объясняет Виктория.

При этом командировки с ночевками на сутки или двое тоже бывают. Например, в Москву, Санкт-Петербург или Бангкок. Но это, добавляет Виктория, бывает не так часто, как может показаться.

— Конечно, если остается время и силы, мы стараемся выйти в город, что-то посмотреть, сменить обстановку, но это скорее приятный бонус, чем основная часть работы. Плюс к этому — джетлаг, сбитый режим, ночные перелеты. Так что говорить, что у нас сплошной отдых и путешествия, точно не приходится. Это красивая, но довольно непростая работа. Даже выгорание у нас вполне реально, — признается собеседница.

Кроме того, бортпроводники нередко оказываются в стрессовых ситуациях, даже если пассажиры этого не замечают. Отсюда и миф о том, что профессия стюардессы легкая, но при этом ужасно романтичная. Но экипаж на борту в первую очередь отвечает за безопасность пассажиров, поэтому в основе подготовки — навыки по эвакуации, оказанию первой помощи и действиям в нештатных ситуациях.

— На моем опыте не раз были случаи, когда пассажирам становилось плохо, они теряли сознание, и нам приходилось оперативно оказывать помощь. Бывают и стрессовые ситуации, например конфликты между пассажирами, которые нужно быстро и спокойно урегулировать. При этом важно не просто ответить, а сделать это так, чтобы не спровоцировать еще большую агрессию. Еда и напитки — лишь небольшая часть нашей работы. За красивой картинкой стоит серьезная ответственность, — делится Виктория Султанова.

Именно поэтому с работой бортпроводника не может справиться любой коммуникабельный человек с улицы. Уметь общаться — важно, но еще важнее уметь держать себя в руках, гасить и решать конфликты, делая это спокойно и без лишних эмоций.

Это не «легкие деньги за красивую жизнь»

Кстати, об эмоциях. Многим может показаться, что стюардессы только и делают, что улыбаются, потому что всегда жизнерадостны.

— Мы стараемся быть приветливыми, но мы тоже живые люди. И если ситуация серьезная — важнее быть собранной и профессиональной, чем просто улыбаться, — парирует Виктория.

При этом на борту не действует принцип «Пассажир всегда прав». Из-за того, что самолет — это зона повышенной опасности, правила безопасности здесь гораздо важнее условностей и прихотей тех, кто летит на борту.

— Есть правила безопасности, и они выше любых эмоций. Мы всегда стараемся решить всё спокойно, но есть границы, которые нельзя нарушать, — подчеркивает Виктория Султанова.

Миф о высокой зарплате бортпроводников собеседница тоже опровергла. Как и на любой другой работе, здесь всё зависит от конкретной компании, региона и от часов, которые ты успеваешь налетать за месяц.

— Это точно не «легкие деньги за красивую жизнь». Зарплата формируется из часов налета и может сильно отличаться. При этом важно понимать, что за этим стоит: ночные рейсы, сбитый режим, высокая ответственность и эмоциональная нагрузка. Поэтому эту работу выбирают не из-за денег, а скорее из-за любви к небу и самой профессии, — говорит девушка.

Так что мнение о том, что бортпроводники много зарабатывают, почти ничего не делая, не имеет под собой никаких оснований. Большая часть функционала стюардесс пассажирам вообще не видна. Моментов, когда экипаж сидит без дела, практически не бывает.

— Тут всё очень зависит от рейса, но свободного времени почти нет. Даже если пассажиры не обращаются, у бортпроводников всегда есть задачи: контроль безопасности, взаимодействие с коллегами и работа с документацией. Просто сидеть и читать книжку — это скорее редкость, чем норма, — отмечает Виктория.

Расслабиться на короткий промежуток бортпроводники могут лишь тогда, когда все задачи решены, а на борту — спокойно.

— Иногда это действительно может быть чтение или просто восстановление сил, но только при условии, что все обязанности выполнены и это не мешает контролю за салоном, — добавляет девушка.

Помимо взаимодействия с пассажирами, бортпроводники готовят салон к каждому новому рейсу, поддерживают чистоту, заполняют служебные документы.

— При передаче рейса — полноценная «эстафета» между экипажами, чтобы следующий полет начался без сбоев и с полной информацией по ситуации на борту. Плюс важно учитывать, что на протяжении всего рейса часть пассажиров не просто отдыхает или ест, а продолжает пить алкогольные напитки, и это тоже требует постоянного наблюдения и контроля со стороны экипажа. Поэтому даже в спокойные периоды работа не останавливается, она просто становится менее заметной для пассажиров, — подчеркивает Виктория Султанова.