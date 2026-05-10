Обязательные «уроки мужества» предложили ввести в школах: новости 10 мая

На занятия должны приходить ветераны Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 мая.

Когда начнется приемная кампания в вузах

Прием заявлений и документов в университетах России стартует в единый день — 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Сроки завершения приемной кампании различаются в зависимости от уровня образования и формы финансирования. Для поступления на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования документы нужно успеть подать до 10 июля, а в некоторых вузах — до 20 июля. На платное обучение на этих уровнях принимают не позднее 20 сентября.

При поступлении в магистратуру и на специализированное высшее образование на бюджет заявления принимают до 20 августа. Прием на платные места завершается не позднее 20 сентября.

Школьный автобус разбился на трассе в Омской области

В ДТП с участием школьного автобуса «Газель» и грузового автомобиля на трассе Тюмень — Омск погиб один ребенок. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Авария произошла около 13:30 по московскому времени на 519-м километре трассы. Девять детей доставили в больницу.

Губернатор поручил министру здравоохранения, министру региональной безопасности и главе Тюкалинского района взять ситуацию под контроль. Медики и психологи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Причины и обстоятельства ДТП выяснят в ходе проверки.

Земля оказалась на грани глобального потопа

Миру грозит глобальная катастрофа из‑за таяния ледников Антарктиды. Уровень Мирового океана может подняться на десятки метров, что приведет к затоплению прибрежных мегаполисов и целых стран. Под угрозой окажутся до полумиллиарда человек, говорится в исследовании Nature Communications.

Новые высокоточные карты показали, что в глубоких подледных каналах таяние происходит в 10 раз быстрее, чем в других зонах, а скорость на 42–50% выше прежних оценок. Теплая океанская вода проникает под шельфовые ледники и подогревает их снизу. Со временем каналы могут пробить лед насквозь и разрушить щит, который сдерживает поток льда с континента.

Если антарктический шельф начнет разрушаться, процесс высвободит гигатонны льда и приведет к необратимому подъему уровня Мирового океана. По пессимистичным прогнозам, вода может подняться почти на 58 метров, затопив прибрежные города и страны.

Пенсии повысят трижды

Выплаты пожилым гражданам в России продолжают расти. Хорошая новость в том, что во втором полугодии 2026 года пенсионеров ожидает не одно повышение.

1 августа Социальный фонд проведет ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку получат те, за кого в 2025 году работодатели перечисляли взносы. Если пенсионер работал неофициально, его пенсия не изменится.

Размер повышения зависит от количества накопленных за год пенсионных баллов. Максимум можно получить три балла. Один балл в 2026 году стоит 156,76 рубля, поэтому максимальная прибавка составит 470,28 рубля. Подавать заявления не нужно. Перерасчет делают автоматически по данным от работодателей.

1 октября проиндексируют пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним сотрудникам силовых ведомств. Их пенсии сохранятся на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом всех надбавок.

1 ноября пересчитают ежемесячные доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Такие корректировки проходят четырежды в год (1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября). Право на доплату имеют те, кто выработал специальный стаж: мужчины — не менее 25 лет, женщины — не менее 20 лет. При увольнении по состоянию здоровья требуемую выслугу снижают на 5 лет. Чтобы начать получать доплату, нужно подать заявление в Социальный фонд и подтвердить периоды работы.

Минпросвещения разработало единый подход к преподаванию истории

Минпросвещения разработало единый подход к преподаванию истории — от детских садов до университетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Документ с концепцией уже направили в регионы для реализации. Школьников научат критически оценивать информацию и распознавать попытки исказить историю, отметил глава ведомства Сергей Кравцов.

Среди ключевых направлений — повышение квалификации учителей, подготовка учебных материалов, создание исторических кружков, конкурсы, олимпиады и исследовательские проекты, пишет РИА Новости. План рассчитан на пять лет. К 2027 году запустят информационную платформу по историческому просвещению.

Представителям одной профессии хотят разрешить выходить на пенсию раньше

Рентгенолаборантам, работающим в передвижных флюорографических кабинетах, предложили предоставить право на досрочную пенсию. С таким предложением депутат Госдумы Леонид Слуцкий направил письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Парламентарий подчеркнул, что право на досрочную пенсию имеют сотрудники стационарных рентген-кабинетов, работающие с источниками ионизирующего излучения. При этом рентгенолаборанты мобильных флюорографов, несмотря на аналогичные условия труда, такой льготы не имеют, пишет ТАСС.

Какие сейчас самые востребованные профессии

В апреле лидерами по числу новых вакансий стали ретейл, промышленность и строительство. Это следует из данных компании SuperJob.

В сфере розничной торговли работодатели чаще всего ищут продавцов-консультантов, кассиров и администраторов магазинов. Промышленности и производству требуются слесари, электрики, токари, а также конструкторы, технологи и механики.

Строительным компаниям нужны электромонтажники, электрогазосварщики, слесари-сантехники, инженеры-проектировщики и сметчики, выяснило РИА Новости. Кроме того, активно нанимают сотрудников в сферах транспорта, логистики и медицины.

Из австралийской лаборатории пропали пробирки со смертельными вирусами

В 2024 году из лаборатории в Австралии пропали две пробирки с хантавирусом, а также образцы с вирусом Хендра и 223 пробирки с вирусом бешенства. Об этом сообщает издание Mirror.

По данным газеты, инцидент произошел при перемещении материалов в новую холодильную камеру. Австралийские власти пришли к выводу, что пробирки, скорее всего, уничтожили, а не украли или потеряли.

Российские туристы стали выбирать экзотические направления для отдыха

Россияне всё чаще выбирают экзотические направления: Малайзию, Филиппины и Занзибар. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, главным открытием прошлого года стала Малайзия. Также вырос спрос на Филиппины, особенно после запуска прямых рейсов с Дальнего Востока. Африканский континент тоже привлекает туристов, и отдельно эксперт выделил Занзибар, который в ближайшее время планирует запустить прямые рейсы.

Средняя стоимость десятидневного отдыха на Филиппинах составляет 120–150 тысяч рублей на человека. В Малайзии цены находятся в том же диапазоне. Поездка на Занзибар обойдется дороже — 200–220 тысяч рублей. Однако это средневзвешенные цены: можно найти и дешевле, но бывает и значительно дороже, уточнил Мурадян в интервью РИА Новости.

Мошенники маскируют вирусы под проверку Captcha

Злоумышленники всё чаще используют поддельную Captcha, чтобы заставить пользователя самостоятельно запустить вредоносную программу на своем устройстве. Об этом предупредил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Человек попадает на сайт и видит окно, похожее на обычную проверку, но вместо выбора картинок ему предлагают нажать определенные клавиши или открыть дополнительное окно и подтвердить запуск сомнительной программы. Формально это выглядит как проверка, но на деле пользователь сам активирует вредоносный код. После этого мошенники могут получить доступ к паролям, аккаунтам, банковской информации и другим персональным данным.

Настоящая Captcha не требует выходить за пределы страницы, открывать новые окна, нажимать специальные комбинации клавиш или запускать что-либо на компьютере, пояснил сенатор. Если «проверка» предлагает именно это — перед вами не Captcha, а попытка заражения. В такой ситуации нужно сразу закрыть страницу и не выполнять никаких инструкций, уточнил Шейкин в беседе с ТАСС.

«Уроки мужества» в школах хотят сделать частью воспитательной работы

«Уроки мужества» с участием ветеранов нужно проводить в школах как часть системной воспитательной работы с методической поддержкой. Об этом заявил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

По словам сенатора, такие встречи должны обязательно учитывать мнение самих защитников Отечества. В 2025 году они стали ключевым элементом федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». При этом в Минпросвещения подчеркивали, что патриотическое воспитание — это работа со смыслами, а не формальное выполнение плана.

Мурог предложил в беседе с РИА Новости закрепить на региональном уровне «карту ветеранов-спикеров» с их добровольного согласия и разработать единые методические модули для педагогов. Это поможет сделать каждую встречу содержательной.

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