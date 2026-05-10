Даже десять раундов переговоров ничего не решат: помощник Путина сделал откровенное заявление о мире на Украине

Помощник президента РФ уверен, что на Украине знают, что нужно сделать для прекращения огня Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Украина должна вывести свои войска из Донбасса, иначе переговоры по украинскому урегулированию останутся на месте, даже если провести десятки раундов. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Пока [Украина] не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов [переговоров], но мы будем на одном и том же месте, понимаете?» — указал дипломат.

Ушаков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину подчеркнул, что власти в Киеве рано или поздно осознают неизбежность вывода своих сил из Донбасса. По его словам, на Украине знают, что это нужно сделать.

Он не согласился с утверждениями, будто США «бросают» украинскую проблематику. По словам Ушакова, американская сторона параллельно два дня вела переговоры о перемирии на 9 Мая и с Россией, и с Украиной. Более того, Ушаков уверен, что спецпредставитель США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер снова приедут в Москву, а диалог по Украине продолжится.