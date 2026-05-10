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Страна и мир Спецоперация на Украине Переговоры России и Украины Переговоры России и США Даже десять раундов переговоров ничего не решат: помощник Путина сделал откровенное заявление о мире на Украине

Даже десять раундов переговоров ничего не решат: помощник Путина сделал откровенное заявление о мире на Украине

Ушаков назвал главное условие России

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Помощник президента РФ уверен, что на Украине знают, что нужно сделать для прекращения огня | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUПомощник президента РФ уверен, что на Украине знают, что нужно сделать для прекращения огня | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Помощник президента РФ уверен, что на Украине знают, что нужно сделать для прекращения огня

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

Украина должна вывести свои войска из Донбасса, иначе переговоры по украинскому урегулированию останутся на месте, даже если провести десятки раундов. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. 

«Пока [Украина] не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов [переговоров], но мы будем на одном и том же месте, понимаете?» — указал дипломат.

Ушаков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину подчеркнул, что власти в Киеве рано или поздно осознают неизбежность вывода своих сил из Донбасса. По его словам, на Украине знают, что это нужно сделать.

Он не согласился с утверждениями, будто США «бросают» украинскую проблематику. По словам Ушакова, американская сторона параллельно два дня вела переговоры о перемирии на 9 Мая и с Россией, и с Украиной. Более того, Ушаков уверен, что спецпредставитель США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер снова приедут в Москву, а диалог по Украине продолжится. 

Пока же в переговорах наступила пауза, а о следующем раунде пока нет решения. Однако стороны договорились на кратковременное перемирие с 9 по 11 мая и обмен военнопленными. Президент РФ Владимир Путин считает, что сейчас украинский конфликт идет к завершению.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Мирные переговоры Юрий Ушаков Перемирие Вывод войск
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Комментарии
10
Гость
11 мая, 10:13
ну так, попробуй, г-н ушаков, пойди и возьми. и детей своих тож не забудь. там на вас на всех птичек хватит
Гость
10 мая, 21:42
Даешь Херсон! Даешь Запорожье!
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