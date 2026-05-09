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Страна и мир Пентагон рассекретил документы об НЛО: что люди увидели в них

Пентагон рассекретил документы об НЛО: что люди увидели в них

Опубликована только первая часть загадочных архивов

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На снимка повсюду странные светящиеся объекты | Источник: war.govНа снимка повсюду странные светящиеся объекты | Источник: war.gov

На снимка повсюду странные светящиеся объекты

Источник:

war.gov

Министерство обороны США обнародовало 162 документа, включая официальные отчеты, файлы ФБР, NASA и Госдепартамента, а также видео- и аудиоматериалы, на которых запечатлены странные предметы, похожие на неопознанные летающие объекты. Это сделали ради снижения дезинформации.

Среди файлов — редкие фотографии, сделанные во время лунных миссий «Аполлон-12» в 1969 году и «Аполлон-17» тремя годами позднее. На снимках можно увидеть непонятные объекты над спутником Земли.

Источник: war.govИсточник: war.gov
Источник:

war.gov

В архивах имеются сведения о том, что в 2024 году недалеко от японских вод удалось зафиксировать объект, напоминающий по форме мяч для американского футбола. Также стала доступна аудиозапись астронавта миссии «Джемини-7» об НЛО в космосе. Он описывает этот объект как «пугающий».

Источник: war.govИсточник: war.gov
Источник:

war.gov

Кроме этого, в документах привели переговоры операторов миссии «Аполлон-17» о необычном явлении. Оператор сообщил командному центру, что вблизи корабля наблюдаются несколько очень ярких объектов — возможно, частиц или фрагментов. Позже он добавил, что некоторые из них имели выраженную угловатую форму и вращались, кувыркаясь в пространстве.

В архивную подборку вошло инфракрасное изображение непонятного объекта под вертолетом над территорией США в сентябре 2025 года и графическая реконструкция ФБР инцидента 2023 года. Тогда в небе над штатом Мэриленд внезапно появился металлический эллипсоид размером 40–60 метров, излучавший яркий свет, а затем мгновенно исчез.

В Министерстве обороны США подчеркнули, что публикации обнародовали для повышения прозрачности и снижения дезинформации. Однако никаких доказательств внеземного происхождения этих объектов в документах не содержится.

Планируется, что новые архивы будут выкладывать поэтапно. 20 февраля президент США Дональд Трамп поручил раскрыть файлы, связанные с возможными свидетельствами внеземной жизни. Сам он назвал обнародованные материалы «очень интересными».

За последние три года пропали без вести или были убиты полтора десятка исследователей космоса. Особенно активно об этом заговорили после исчезновения Уильяма Нила Маккасланда. О том, кому понадобилось убирать ученых, читайте в этом материале.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
НЛО Секретные документы Таинственный объект Дональд Трамп
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Комментарии
4
Гость
9 мая, 23:38
Для дураков наша планета припасла открытий чудных много. Но многие знания - множат печали. Зато, нет места таким вот бредовым недоразумениям.
Гость
9 мая, 08:40
мы обязательно освободим всех инопланетян и принесём им наши традиционные ценности! Ура Ура Ура
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Гость
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