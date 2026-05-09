Пентагон рассекретил документы об НЛО: что люди увидели в них

На снимка повсюду странные светящиеся объекты Источник: war.gov

Министерство обороны США обнародовало 162 документа, включая официальные отчеты, файлы ФБР, NASA и Госдепартамента, а также видео- и аудиоматериалы, на которых запечатлены странные предметы, похожие на неопознанные летающие объекты. Это сделали ради снижения дезинформации.

Среди файлов — редкие фотографии, сделанные во время лунных миссий «Аполлон-12» в 1969 году и «Аполлон-17» тремя годами позднее. На снимках можно увидеть непонятные объекты над спутником Земли.

Источник: war.gov

В архивах имеются сведения о том, что в 2024 году недалеко от японских вод удалось зафиксировать объект, напоминающий по форме мяч для американского футбола. Также стала доступна аудиозапись астронавта миссии «Джемини-7» об НЛО в космосе. Он описывает этот объект как «пугающий».

Источник: war.gov

Кроме этого, в документах привели переговоры операторов миссии «Аполлон-17» о необычном явлении. Оператор сообщил командному центру, что вблизи корабля наблюдаются несколько очень ярких объектов — возможно, частиц или фрагментов. Позже он добавил, что некоторые из них имели выраженную угловатую форму и вращались, кувыркаясь в пространстве.

В архивную подборку вошло инфракрасное изображение непонятного объекта под вертолетом над территорией США в сентябре 2025 года и графическая реконструкция ФБР инцидента 2023 года. Тогда в небе над штатом Мэриленд внезапно появился металлический эллипсоид размером 40–60 метров, излучавший яркий свет, а затем мгновенно исчез.

В Министерстве обороны США подчеркнули, что публикации обнародовали для повышения прозрачности и снижения дезинформации. Однако никаких доказательств внеземного происхождения этих объектов в документах не содержится.

Планируется, что новые архивы будут выкладывать поэтапно. 20 февраля президент США Дональд Трамп поручил раскрыть файлы, связанные с возможными свидетельствами внеземной жизни. Сам он назвал обнародованные материалы «очень интересными».