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Страна и мир Стартовало перемирие, объявленное Путиным

Стартовало перемирие, объявленное Путиным

Оно должно продлиться двое суток

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Путин объявил перемирие в честь Дня Победы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПутин объявил перемирие в честь Дня Победы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Путин объявил перемирие в честь Дня Победы

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сегодня, 8 мая, в 00:00 по московскому времени, стартовало перемирие, которое объявил Владимир Путин. Такой шаг предусмотрен для безопасного празднования Дня Победы. Перемирие должно продлиться с 8 по 9 мая.

В Минобороны РФ выразили надежду, что украинская сторона присоединится к перемирию и сделает аналогичный шаг. В противном случае войска РФ «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева».

«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — сообщили в Минобороны РФ.

Отметим, что после объявления перемирия 8–9 мая Зеленский тоже заявил о начале «режима тишины». Однако даты были выбраны другие: украинская сторона решила прекратить огонь в ночь с 5 на 6 мая.

После этого заявления российские города массово подверглись атакам. Ночью 6 мая в десяти регионах страны ввели режим ракетной опасности. В список вошли Татарстан, Свердловская, Оренбургская, Челябинская, Белгородская, Брянская, Ростовская, Орловская и Воронежская области, а также Пермский край. Также атаке подверглись Чебоксары и Чебоксарский округ в Чувашии. В 15 городах закрыли аэропорты.

В связи с ситуацией МИД РФ выступило с настоятельным призывом к зарубежным странам заранее вывезти своих дипломатов и граждан из Киева. Это объяснили «неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы»,

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Перемирие День Победы Владимир Путин
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Комментарии
5
Гость
8 мая, 10:50
Ха-ха-ха.
Гость
8 мая, 09:23
Ну и где оно, перемирие?
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Гость
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