Стартовало перемирие, объявленное Путиным

Путин объявил перемирие в честь Дня Победы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сегодня, 8 мая, в 00:00 по московскому времени, стартовало перемирие, которое объявил Владимир Путин. Такой шаг предусмотрен для безопасного празднования Дня Победы. Перемирие должно продлиться с 8 по 9 мая.

В Минобороны РФ выразили надежду, что украинская сторона присоединится к перемирию и сделает аналогичный шаг. В противном случае войска РФ «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева».

«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — сообщили в Минобороны РФ.

Отметим, что после объявления перемирия 8–9 мая Зеленский тоже заявил о начале «режима тишины». Однако даты были выбраны другие: украинская сторона решила прекратить огонь в ночь с 5 на 6 мая.

После этого заявления российские города массово подверглись атакам. Ночью 6 мая в десяти регионах страны ввели режим ракетной опасности. В список вошли Татарстан, Свердловская, Оренбургская, Челябинская, Белгородская, Брянская, Ростовская, Орловская и Воронежская области, а также Пермский край. Также атаке подверглись Чебоксары и Чебоксарский округ в Чувашии. В 15 городах закрыли аэропорты.