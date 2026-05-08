Стартовало перемирие, объявленное Путиным

Сегодня, 8 мая, в 00:00 по московскому времени, стартовало перемирие, которое объявил Владимир Путин. Такой шаг предусмотрен для безопасного празднования Дня Победы. Перемирие должно продлиться с 8 по 9 мая.
В Минобороны РФ выразили надежду, что украинская сторона присоединится к перемирию и сделает аналогичный шаг. В противном случае войска РФ «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева».
«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — сообщили в Минобороны РФ.
Отметим, что после объявления перемирия 8–9 мая Зеленский тоже заявил о начале «режима тишины». Однако даты были выбраны другие: украинская сторона решила прекратить огонь в ночь с 5 на 6 мая.
После этого заявления российские города массово подверглись атакам. Ночью 6 мая в десяти регионах страны ввели режим ракетной опасности. В список вошли Татарстан, Свердловская, Оренбургская, Челябинская, Белгородская, Брянская, Ростовская, Орловская и Воронежская области, а также Пермский край. Также атаке подверглись Чебоксары и Чебоксарский округ в Чувашии. В 15 городах закрыли аэропорты.
В связи с ситуацией МИД РФ выступило с настоятельным призывом к зарубежным странам заранее вывезти своих дипломатов и граждан из Киева. Это объяснили «неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы»,