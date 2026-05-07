Готовимся к снегу в начале лета: где ждать погодной аномалии

Погода может испортиться от Мурманской области до Чукотки Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Несмотря на хорошую погоду, снег еще выпадет в начале лета. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что это затронет семь территорий страны.

«Этого не избежать побережью Северного Ледовитого океана однозначно. Южные районы, скорее всего, избегут этого всего», — рассказал Шувалов в разговоре РИА «Новости».

Согласно его прогнозам, снег в мае и начале лета может выпасть в Мурманской и Архангельской области, а также в Ненецком, Ямало-Ненецком, Таймырском (Красноярском крае) и Чукотском автономных округах. Кроме того, снежная погода может затронуть Республику Саха (Якутия). Причиной тому является то, что побережье Северного Ледовитого океана в России охватывает арктическую зону от Мурманской области до Чукотки.

В начале мая в нескольких регионах России наступила аномально жаркая погода. Воздух уже прогрелся выше 20 градусов в Новосибирске, Барнауле и Красноярске. Жара пришла и на Урал, там столбики термометров прогрелись выше 25 градусов тепла.