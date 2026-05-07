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Страна и мир Готовимся к снегу в начале лета: где ждать погодной аномалии

Готовимся к снегу в начале лета: где ждать погодной аномалии

Это коснется семи регионов России

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Погода может испортиться от Мурманской области до Чукотки | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПогода может испортиться от Мурманской области до Чукотки | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Погода может испортиться от Мурманской области до Чукотки

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Несмотря на хорошую погоду, снег еще выпадет в начале лета. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что это затронет семь территорий страны.

«Этого не избежать побережью Северного Ледовитого океана однозначно. Южные районы, скорее всего, избегут этого всего», — рассказал Шувалов в разговоре РИА «Новости».

Согласно его прогнозам, снег в мае и начале лета может выпасть в Мурманской и Архангельской области, а также в Ненецком, Ямало-Ненецком, Таймырском (Красноярском крае) и Чукотском автономных округах. Кроме того, снежная погода может затронуть Республику Саха (Якутия). Причиной тому является то, что побережье Северного Ледовитого океана в России охватывает арктическую зону от Мурманской области до Чукотки.

В начале мая в нескольких регионах России наступила аномально жаркая погода. Воздух уже прогрелся выше 20 градусов в Новосибирске, Барнауле и Красноярске. Жара пришла и на Урал, там столбики термометров прогрелись выше 25 градусов тепла.

Однако с хорошей погодой на майские повезло далеко не всем. Во вторую половину праздников в Коми и Ненецком округе ожидается дождь, переходящий в снег.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Прогноз погоды Синоптик Снег Лето Майские праздники
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Комментарии
1
Гость
8 мая, 11:19
Привет из Кузбасса! У нас, в г. Топки 8 мая +24. 30.04 - 2.05 было +27...+29... Зато зима была рекордно холодная и снежная!!!!! 17 и 18 января было -40. 27 февраля -36. 1 марта -35(!). 10 марта -22. 18 апреля -17(!)... А снегом нынче просто завалило!!!!!!!!!!
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