Эти схемы особенно опасны перед 9 Мая: как не потерять деньги и доступ к важным аккаунтам

На уловки злоумышленников перед праздником могут попасться не только пожилые люди Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Перед Днем Победы злоумышленники используют различные схемы обмана россиян. Эксперты предупреждают, что уловки, связанные с несуществующими компенсациями, направленные против пожилых людей и ветеранов, могут повториться этой весной. В материале разбираемся, каких схем ждать от мошенников перед праздником и как себя обезопасить.

Почему мошенники атакуют перед 9 Мая

Схемы мошенников перед Днем Победы считаются классической манипуляцией через «эмоциональный крючок». Об этом заявил председатель координационного совета негосударственной сферы безопасности (КС НСБ России) Игорь Бедеров.

«9 Мая — священная дата для большинства семей, где жива память о войне. Преступники это отлично понимают и работают сразу по двум фронтам: с одной стороны, они давят на чувство ностальгии и уважения к старшему поколению, а с другой — используют социальный инфоповод о якобы положенных выплатах», — отметил эксперт в разговоре с «Известиями».

Он добавил, что тематика 9 Мая превращает «холодный» call-центр мошенников в машину доверия, перед которой пожилой человек теряет бдительность быстрее. Аналитики банков отмечают, что схема выплаты и подарки ко Дню Победы стали регулярным обманом и повторяется из раза в раз. При этом злоумышленникам достаточно лишь заставить жертву добровольно назвать код из CМС.

Кроме того, патриотизм легко использовать, чтобы повлиять на людей любого возраста. Например, молодые люди могут откликнуться на сбор материальной помощи участникам ВОВ, а сами ветераны хотят получить поддержку в любом виде. Это заметила Ирина Дмитриева, эксперт из компании «Газинформсервис».

Какие схемы перед Днем Победы популярны в 2026 году

Как полагает аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Евгений Егоров, в этом году могут активизироваться схемы мошенничества, направленные против пожилых людей и ветеранов войны. Например, в прошлые годы аферисты предлагали потенциальным жертвам несуществующие единовременные выплаты размером от 50 тысяч до 300 тысяч рублей, однако перед получением средств жертва должна была оплатить «комиссию», «конвертацию» или «услуги юристов».

«В итоге киберпреступники крали значительные суммы денег со счетов пострадавших. Вероятно, в нынешнем году преступники снова попытаются воспользоваться схемами обмана, связанными с темой выплат», — отметил Егоров.

Самой опасной уловкой мошенников перед 9 Мая считаются фишинговые сайты, обещающие от имени государственных платформ или фондов оформить выплату ко Дню Победы для ветеранов или родственников участников СВО. Например, на одном из таких сайтов, вторым обещают выплату в 50–200 тысяч рублей.

Если ввести логин, телефон и код из СМС на таком ресурсе, то пользователь в считанные секунды лишится доступа к конфиденциальным данным, а также ко всем счетам. Вместе с этим аферисты активно распространяют вредоносные открытки-поздравления.

«Такие поздравления с файлом могут прийти и в мессенджерах, и по почте. Внутри открытки находится вирус, который может красть данные с устройства пользователя, включая пароли и доступы к банковским приложениям», — предупреждает генеральный директор Secure-T (ГК «Солар») Харитон Никишкин.

Обманом могут быть предложения с огромными дисконтами или внезапные благотворительные сборы в честь праздника.

Как защитить себя от обмана

Чтобы не попасть на уловки мошенников, рекомендуется соблюдать определенные правила кибербезопасности. В первую очередь внимательно проверять сайты, на которые собираетесь перейти, в особенности если хотите вводить на них банковские или иные персональные данные.

Один из способов проверки — это использовать сервисы Whois, где можно узнать дату регистрации домена. Так как мошенники зачастую регистрируют домены за пару дней до атаки.

Также аферисты создают доменные имена, созвучные с известными брендами. В этом случае разница может быть в одном символе и она не всегда заметна с первого взгляда. Однако при переходе на такой ресурс вы окажетесь на мошенническом сайте.

Запомните, что каждый раз нужно:

проверять информацию о выплатах только на официальных сайтах государственных служб, вводя адрес вручную;

использовать для бронирования товаров и услуг только проверенные сервисы и приложения;

не переводить предоплату на частные карты;

не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из подозрительных сообщений.