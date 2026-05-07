«Здесь невозможно сдержать слезы». Рассказываем, почему стоит побывать в храме ВС и пройти «Дорогой памяти»

Храм ВС РФ составляет в высоту 95 метров с крестом — это один из самых высоких храмов в стране Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Накануне 9 мая жители России активно посещают памятные места связанные с Великой Отечественной войной. Школьников водят по музеям, родители рассказывают детям о воевавших предках. Волгоград в эти дни становится местом настоящего паломничества. Если вы хотите в эти дни побывать в каком-то особом месте, получить яркие впечатления и что-то рассказать и объяснить о важности Дня Победа своим детям — очень рекомендуем к посещению Главный храм Вооруженных сил России и мультимедийный мемориальный комплекс «Дорога памяти».

Главный храм ВС РФ, или Патриарший собор во имя Воскресения Христова и опоясывающий его музей «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе» находятся в Одинцовском районе Московской области в парке «Патриот». От Москвы — это 71 километр по Минской трассе М-1. От Воронежа — 560 километров или 6,5 часов пути.

Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Храм расположен в парке «Патриот» — это огромная территория, на которой располагается мультимедийный музейный комплекс «Дорога Памяти», протяженность которого составляет 1,5 километра. Рядом в поле организована выставка «Поле Победы» как собирательный образ битвы за Москву. Доступ везде свободный, бесплатный. Ехать сюда нужно на целый день либо иметь в запасе не меньше 4 часов, иначе вы ничего посмотреть не успеете.

Главный храм Вооруженных сил России

Въезд в парк осуществляется по развязке, сориентироваться на которой не так просто — воспользуйтесь навигатором (если он будет работать в условиях блокировок интернета) либо ознакомьтесь с картой въезда заранее, иначе придется мотаться по трассе туда-сюда в поисках поворотов. Парковка у парка огромная, раньше была бесплатной, но с декабря 2025 года первые два часа бесплатные, а потом берут 300 рублей в сутки с легковых автомобилей.

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Храм производит невероятное впечатление. Сколько про него ни рассказывай — это практически бессмысленно для тех, кто не видел комплекс своими глазами. Во-первых — это красиво. Цвет, форма, отделка — здесь все на своем месте, с архитектурной и художественной точки зрения это просто совершенная работа. Он очень современный, но эта современность не в пошлой простоте, а в свежести и нестандартности подхода к использованию изобразительных приемов. Внимание к деталям невероятное. Даже плитка на полу имеет милитари узор. А ступени храма отлиты из немецкого оружия, найденного в местах боев.

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Стены украшены мозаичными панно, на которых изображены люди, чьи имена и судьбы неразрывно связаны с армией России, Великой Отечественной войной. В 2020 году стало известно, что в храме появились мозаики с лицами президента Владимира Путина, экс-министра обороны Сергея Шойгу и председателя Совфеда Валентины Матвиенко — мол, такая честь им оказана в связи с присоединением Крыма. Однако президент распорядился эти мозаики демонтировать. Где они находятся сейчас — неизвестно.

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То, что в храме ВС РФ нет ничего случайного, подтверждает символика цифр, заложенных в его габариты: диаметр «башни» под главным куполом — 19,45 м : 1945 год окончания Великой Отечественной войны.

диаметр купола — 22 м 43 см : 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии;

высота звонницы — 75 м — символизирует 75-летнюю годовщину Победы, к которой открыли храм;

высота малого купола составляет 14,18 м : 1418 дней длилась Великая Отечественная;

площадь мозаики в интерьере храма составляет 2644 квадратных метра — столько полных кавалеров Ордена Славы;

высота нимба у изображения Христа составляет 11 694 мм, ровно столько участников войны получили звание Героя СССР.

Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

На создание храма было потрачено 3 миллиарда 63 миллиона 725 тысяч 701 рубль 29 копеек. Это пожертвования 94 360 человек и 1217 организаций, 950 миллионов выделило правительство Московской области.

Колокола отливали в Воронеже

Храм Вооруженных сил действительно строили всем миром. Как это пафосно не звучало, но по факту это именно так. Над его убранством работали художники, скульпторы, архитекторы со всей страны.

На Воронежском литейном заводе отливали все колокола храма. В ансамбле, работа над которым шла полгода, 18 колоколов, общий вес которых составляет более 20 тонн. Самый большой колокол весит 10 тонн. 17 из 18 колоколов посвящены определенным родам войск.

Преподаватели и студенты московской академии Сергея Андрияки создали 40 витражей с изображениями воинских наград.

Мастера из Ярославля писали для храма иконы с изображениями святых покровителей русского воинства.

Студия военных художников М. Б. Грекова создавала пятиметровые бронзовые барельефы святых Александра Пересвета и Андрея Осляби для фасада.

«Дорога памяти»

Музейный мультимедийный комплекс «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе» опоясывает храм. Протяженность залов — 1,5 километра. Посетители заходят с одной стороны, двигаются в одном направлении и выходят с другой. Вход бесплатный. По пути вы встретите несколько зон для передышки — с туалетами, кофейными автоматами, местами для сидения, сувенирными магазинами. Это современный интерактивный музей. Здесь будет очень интересно и взрослым и детям. Много видео, инсталляций, звуковое сопровождение.

Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Лучше приезжать сюда утром, что попасть в музей до массового наплыва туристов. Здесь есть что порассматривать, что показать детям. Им тут точно будет очень интересно. Экспонаты по сторонам, на потолке, под ногами — каждый сантиметр этого огромного музея рассказывает и показывает историю страны, историю войны. Вот ты видишь карту боевых действий. А за той дверью попадаешь в деревенский дом, в который прилетел снаряд, а за следующий — ты где-то в умирающем от голода и замерзающем Ленинграде. Информация подается в максимально удобном формате — цифры, названия, важные периоды и этапы — это огромное наглядное пособие школьного курса о Великой Отечественной. А главное, вы обязательно найдете здесь информацию о своем городе. Это музей для каждого.

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Отдельный зал с информацией про нацистские лагеря смерти — вход загорожен черной тканью, перед входом предупреждение, что детям и особо впечатлительным взрослым туда лучше не заходить. Ты попадаешь в небольшой зал, где тебя окружают экраны, на которых крутятся кадры страшной хроники. Здесь страшно.

Иммерсивные залы производят очень сильное впечатление, ты оказываешься в гуще событий.

В комплексе музея 26 иммерсивных залов, в которых посетитель может увидеть и услышать войну Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru