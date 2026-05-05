«Возможность не отвергается»: что случилось с амнистией в честь Дня Победы и почему уже 10 лет о ней ничего не слышно

Рассказываем, что случилось с традиционной амнистией в честь Дня Победы Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Долгое время в России бытовала традиция: в юбилейные годовщины со дня Победы Госдума принимала законопроекты об амнистии. Осужденные, подозреваемые и обвиняемые в совершении различных преступлений выходили на свободу в честь праздника. Но в 2025 году, в честь 80-летия, этого не произошло. Стоит ли ждать амнистирования в 2026-м и почему была прервана традиция — читайте в материале MSK1.RU.

Амнистия — мера органов верховной власти, предусматривающая смягчение наказания или освобождение от наказания людей, осужденных за преступления, а также прекращение уголовного преследования.

Сколько человек вышло по амнистии в прошлые годы

Впервые амнистия в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) была применена в 1995 году. Право на свободу получили осужденные условно или с отсрочкой наказания, участники ВОВ и других боевых действий, инвалиды первой и второй групп, а также женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Также в число амнистированных вошли несовершеннолетние со сроком наказания до трех лет, осужденные на срок до пяти лет и отбывшие не менее трети наказания за преступления по неосторожности. Всего мера коснулась 131 тысячи человек .

Спустя пять лет амнистия затронула 877 тысяч человек , из которых из мест лишения свободы вышли 188 тысяч человек : это осужденные впервые сроком до трех лет, принимавшие участие в боевых действиях, награжденные медалями и орденами СССР или РФ, женщины с детьми и беременные, мужчины старше 55 и женщины старше 50 лет, а также инвалиды первой и второй групп.

С 1995 года по 2015-й на каждую юбилейную дату Госдума объявляла амнистию в честь Дня Победы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В 2005-м по случаю 60-летия Победы по амнистии освободили только 217 человек : 55 ветеранов ВОВ, 112 тружеников тыла, 30 блокадников и 20 узников лагерей. Также от наказания были освобождены условно осужденные и те, кто был осужден с отсрочкой наказания.

В 2010 году амнистию провели для участников ВОВ, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Она коснулась 200–250 человек и не распространилась на совершивших преступления против жизни и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В последний раз амнистию в честь Дня Победы объявили в 2015 году. Она коснулась тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, а также осужденных впервые. Всего из учреждений ФСИН были освобождены 231,5 тысячи человек .

От года к году число осужденных, вышедших по амнистии, варьировалось — от 217 человек до 877 тысяч человек Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Не отвечали требованиям конституции

В 2025 году депутаты фракций ЛДПР и КПРФ вносили законопроекты об объявлении амнистии в честь 80-летия Победы. Обе инициативы предлагали освободить схожие категории:

впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести;

участники боевых действий;

обладатели государственных наград;

несовершеннолетние;

беременные женщины и женщины с детьми;

одинокие мужчины с детьми;

пожилые и инвалиды I и II групп.

Ни одну из предложенных инициатив Госдума не приняла. В системе обеспечения законодательной деятельности указано, что они были отправлены в архив. Там же оказались законопроекты об объявлении амнистии в честь Дня матери, Международного женского дня и 100-летия со дня образования СССР. Все они были возвращены авторам «для выполнения требований Конституции и Регламента Госдумы».

Рассматривает законопроекты об амнистии комитет государственного строительства и законодательства. По словам первого зампредседателя Юрия Синельщикова, в предложенных КПРФ и ЛДПР инициативах действительно были недочеты.

«Не соблюдались некоторые формальные требования. Такое, к сожалению, было. Если [бы хотели] использовать активно этот институт, то авторы бы проявили большую активность, чтобы устранить недостатки», — объяснил MSK1.RU Синельщиков. — Иногда авторы сами забирают, говорят: «Да, мы не представили основание или еще какие документы». Но чаще всего наш комитет возвращает законопроекты своим решением».

Оба предложенных законопроекта об амнистии в 2025 году были отправлены в архив Источник: sozd.duma.gov.ru

В чем основная причина

Если амнистию в честь 80-летия Победы не объявили в 2025 году, маловероятно, что это случится в 2026-м. По словам первого зампредседателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрия Синельщикова, сейчас освобождение заключенных происходит в рамках участия в СВО.

«Законопроекты не прошли, потому что амнистия вычеркнута из числа актуальных инициатив и законопроектов. Вопросы, касающиеся смягчения наказания, освобождения от уголовной ответственности, сейчас решаются через институт специальной военной операции», — объясняет MSK1.RU парламентарий.

Официально возможность применения амнистии не отвергается. Она когда-то будет применяться. Скажем, когда закончится СВО. Тогда наверняка будет какая-нибудь амнистия. Это как пример. Сейчас существует другой институт, но, конечно, он не закрывает все нужды. Юрий Синельщиков первый зампредседатель комитета по государственному строительству и законодательству

Этот же сценарий считает вероятным член СПЧ и правозащитница Ева Меркачева.

«Амнистия в честь Дня Победы была традицией, но сейчас страна находится в сложном периоде. Как я понимаю, ждать масштабных амнистий нужно будет по завершении СВО. В первый раз амнистия была принята в 50-летие Победы в Великой отечественной войне, в дальнейшем ее подписывали к 9 Мая. То есть этим праздновали. Я думаю, что после СВО парламентарии поступят подобным образом, и все юбилеи будут отмечены амнистией», — поделилась своим мнением с MSK1.RU Меркачева.

При этом, по словам правозащитницы, стоит разграничивать понятия и нельзя объяснять отсутствие амнистии наличием возможности уйти из колонии на СВО.