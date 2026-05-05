НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

2 м/c,

ю-з.

 757мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,17
EUR 94,84
Грядет высотная застройка
Где помогают вернуть здоровье
Когда похолодает
Пятиэтажка без воды
Где поймать настоящее лето
Изнанка жизни в селе
Фоторепортаж из Павловского парка
Дети пострадали при атаке БПЛА
Москвичка — о том, как изменился Ярославль
Страна и мир «Возможность не отвергается»: что случилось с амнистией в честь Дня Победы и почему уже 10 лет о ней ничего не слышно

«Возможность не отвергается»: что случилось с амнистией в честь Дня Победы и почему уже 10 лет о ней ничего не слышно

В последний раз законопроекты об этом предлагали год назад, но сейчас они все в архиве

699
Рассказываем, что случилось с традиционной амнистией в честь Дня Победы | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUРассказываем, что случилось с традиционной амнистией в честь Дня Победы | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Рассказываем, что случилось с традиционной амнистией в честь Дня Победы

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Долгое время в России бытовала традиция: в юбилейные годовщины со дня Победы Госдума принимала законопроекты об амнистии. Осужденные, подозреваемые и обвиняемые в совершении различных преступлений выходили на свободу в честь праздника. Но в 2025 году, в честь 80-летия, этого не произошло. Стоит ли ждать амнистирования в 2026-м и почему была прервана традиция — читайте в материале MSK1.RU.

Амнистия — мера органов верховной власти, предусматривающая смягчение наказания или освобождение от наказания людей, осужденных за преступления, а также прекращение уголовного преследования.

Сколько человек вышло по амнистии в прошлые годы

Впервые амнистия в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) была применена в 1995 году. Право на свободу получили осужденные условно или с отсрочкой наказания, участники ВОВ и других боевых действий, инвалиды первой и второй групп, а также женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Также в число амнистированных вошли несовершеннолетние со сроком наказания до трех лет, осужденные на срок до пяти лет и отбывшие не менее трети наказания за преступления по неосторожности. Всего мера коснулась 131 тысячи человек.

Спустя пять лет амнистия затронула 877 тысяч человек, из которых из мест лишения свободы вышли 188 тысяч человек: это осужденные впервые сроком до трех лет, принимавшие участие в боевых действиях, награжденные медалями и орденами СССР или РФ, женщины с детьми и беременные, мужчины старше 55 и женщины старше 50 лет, а также инвалиды первой и второй групп.

С 1995 года по 2015-й на каждую юбилейную дату Госдума объявляла амнистию в честь Дня Победы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUС 1995 года по 2015-й на каждую юбилейную дату Госдума объявляла амнистию в честь Дня Победы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С 1995 года по 2015-й на каждую юбилейную дату Госдума объявляла амнистию в честь Дня Победы

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В 2005-м по случаю 60-летия Победы по амнистии освободили только 217 человек: 55 ветеранов ВОВ, 112 тружеников тыла, 30 блокадников и 20 узников лагерей. Также от наказания были освобождены условно осужденные и те, кто был осужден с отсрочкой наказания.

В 2010 году амнистию провели для участников ВОВ, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Она коснулась 200–250 человек и не распространилась на совершивших преступления против жизни и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В последний раз амнистию в честь Дня Победы объявили в 2015 году. Она коснулась тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, а также осужденных впервые. Всего из учреждений ФСИН были освобождены 231,5 тысячи человек.

От года к году число осужденных, вышедших по амнистии, варьировалось&nbsp;— от 217 человек до 877 тысяч человек | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUОт года к году число осужденных, вышедших по амнистии, варьировалось&nbsp;— от 217 человек до 877 тысяч человек | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

От года к году число осужденных, вышедших по амнистии, варьировалось — от 217 человек до 877 тысяч человек

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Не отвечали требованиям конституции

В 2025 году депутаты фракций ЛДПР и КПРФ вносили законопроекты об объявлении амнистии в честь 80-летия Победы. Обе инициативы предлагали освободить схожие категории:

  • впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести;

  • участники боевых действий;

  • обладатели государственных наград;

  • несовершеннолетние;

  • беременные женщины и женщины с детьми;

  • одинокие мужчины с детьми;

  • пожилые и инвалиды I и II групп.

Ни одну из предложенных инициатив Госдума не приняла. В системе обеспечения законодательной деятельности указано, что они были отправлены в архив. Там же оказались законопроекты об объявлении амнистии в честь Дня матери, Международного женского дня и 100-летия со дня образования СССР. Все они были возвращены авторам «для выполнения требований Конституции и Регламента Госдумы».

Рассматривает законопроекты об амнистии комитет государственного строительства и законодательства. По словам первого зампредседателя Юрия Синельщикова, в предложенных КПРФ и ЛДПР инициативах действительно были недочеты.

«Не соблюдались некоторые формальные требования. Такое, к сожалению, было. Если [бы хотели] использовать активно этот институт, то авторы бы проявили большую активность, чтобы устранить недостатки», — объяснил MSK1.RU Синельщиков. — Иногда авторы сами забирают, говорят: «Да, мы не представили основание или еще какие документы». Но чаще всего наш комитет возвращает законопроекты своим решением».

Оба предложенных законопроекта об амнистии в 2025 году были отправлены в архив | Источник: sozd.duma.gov.ruОба предложенных законопроекта об амнистии в 2025 году были отправлены в архив | Источник: sozd.duma.gov.ru

Оба предложенных законопроекта об амнистии в 2025 году были отправлены в архив

Источник:

sozd.duma.gov.ru

В чем основная причина

Если амнистию в честь 80-летия Победы не объявили в 2025 году, маловероятно, что это случится в 2026-м. По словам первого зампредседателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрия Синельщикова, сейчас освобождение заключенных происходит в рамках участия в СВО.

«Законопроекты не прошли, потому что амнистия вычеркнута из числа актуальных инициатив и законопроектов. Вопросы, касающиеся смягчения наказания, освобождения от уголовной ответственности, сейчас решаются через институт специальной военной операции», — объясняет MSK1.RU парламентарий.

<p>Юрий Синельщиков</p><p>Юрий Синельщиков</p>

Официально возможность применения амнистии не отвергается. Она когда-то будет применяться. Скажем, когда закончится СВО. Тогда наверняка будет какая-нибудь амнистия. Это как пример. Сейчас существует другой институт, но, конечно, он не закрывает все нужды.

Юрий Синельщиков

первый зампредседатель комитета по государственному строительству и законодательству

Этот же сценарий считает вероятным член СПЧ и правозащитница Ева Меркачева.

«Амнистия в честь Дня Победы была традицией, но сейчас страна находится в сложном периоде. Как я понимаю, ждать масштабных амнистий нужно будет по завершении СВО. В первый раз амнистия была принята в 50-летие Победы в Великой отечественной войне, в дальнейшем ее подписывали к 9 Мая. То есть этим праздновали. Я думаю, что после СВО парламентарии поступят подобным образом, и все юбилеи будут отмечены амнистией», — поделилась своим мнением с MSK1.RU Меркачева.

При этом, по словам правозащитницы, стоит разграничивать понятия и нельзя объяснять отсутствие амнистии наличием возможности уйти из колонии на СВО.

«Амнистия — это одно, а процедура помилования для участия в СВО — это другое. Эти вещи никак не связаны и не должны друг другом объясняться», — заявила MSK1.RU Меркачева.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Амнистия Госдума День Победы
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
5 мая, 07:44
вот подумал а почему не запретили. песню Солнечный круг дети вокруг и что тебе снится крейсер Аврора??? тексты этих песен дискредитируют по полной
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Рекомендуем