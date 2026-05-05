«Возможность не отвергается»: что случилось с амнистией в честь Дня Победы и почему уже 10 лет о ней ничего не слышно

Долгое время в России бытовала традиция: в юбилейные годовщины со дня Победы Госдума принимала законопроекты об амнистии. Осужденные, подозреваемые и обвиняемые в совершении различных преступлений выходили на свободу в честь праздника. Но в 2025 году, в честь 80-летия, этого не произошло. Стоит ли ждать амнистирования в 2026-м и почему была прервана традиция — читайте в материале MSK1.RU.
Амнистия — мера органов верховной власти, предусматривающая смягчение наказания или освобождение от наказания людей, осужденных за преступления, а также прекращение уголовного преследования.
Сколько человек вышло по амнистии в прошлые годы
Впервые амнистия в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) была применена в 1995 году. Право на свободу получили осужденные условно или с отсрочкой наказания, участники ВОВ и других боевых действий, инвалиды первой и второй групп, а также женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Также в число амнистированных вошли несовершеннолетние со сроком наказания до трех лет, осужденные на срок до пяти лет и отбывшие не менее трети наказания за преступления по неосторожности. Всего мера коснулась 131 тысячи человек.
Спустя пять лет амнистия затронула 877 тысяч человек, из которых из мест лишения свободы вышли 188 тысяч человек: это осужденные впервые сроком до трех лет, принимавшие участие в боевых действиях, награжденные медалями и орденами СССР или РФ, женщины с детьми и беременные, мужчины старше 55 и женщины старше 50 лет, а также инвалиды первой и второй групп.
В 2005-м по случаю 60-летия Победы по амнистии освободили только 217 человек: 55 ветеранов ВОВ, 112 тружеников тыла, 30 блокадников и 20 узников лагерей. Также от наказания были освобождены условно осужденные и те, кто был осужден с отсрочкой наказания.
В 2010 году амнистию провели для участников ВОВ, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Она коснулась 200–250 человек и не распространилась на совершивших преступления против жизни и половой неприкосновенности несовершеннолетних.
В последний раз амнистию в честь Дня Победы объявили в 2015 году. Она коснулась тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, а также осужденных впервые. Всего из учреждений ФСИН были освобождены 231,5 тысячи человек.
Не отвечали требованиям конституции
В 2025 году депутаты фракций ЛДПР и КПРФ вносили законопроекты об объявлении амнистии в честь 80-летия Победы. Обе инициативы предлагали освободить схожие категории:
впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести;
участники боевых действий;
обладатели государственных наград;
несовершеннолетние;
беременные женщины и женщины с детьми;
одинокие мужчины с детьми;
пожилые и инвалиды I и II групп.
Ни одну из предложенных инициатив Госдума не приняла. В системе обеспечения законодательной деятельности указано, что они были отправлены в архив. Там же оказались законопроекты об объявлении амнистии в честь Дня матери, Международного женского дня и 100-летия со дня образования СССР. Все они были возвращены авторам «для выполнения требований Конституции и Регламента Госдумы».
Рассматривает законопроекты об амнистии комитет государственного строительства и законодательства. По словам первого зампредседателя Юрия Синельщикова, в предложенных КПРФ и ЛДПР инициативах действительно были недочеты.
«Не соблюдались некоторые формальные требования. Такое, к сожалению, было. Если [бы хотели] использовать активно этот институт, то авторы бы проявили большую активность, чтобы устранить недостатки», — объяснил MSK1.RU Синельщиков. — Иногда авторы сами забирают, говорят: «Да, мы не представили основание или еще какие документы». Но чаще всего наш комитет возвращает законопроекты своим решением».
В чем основная причина
Если амнистию в честь 80-летия Победы не объявили в 2025 году, маловероятно, что это случится в 2026-м. По словам первого зампредседателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрия Синельщикова, сейчас освобождение заключенных происходит в рамках участия в СВО.
«Законопроекты не прошли, потому что амнистия вычеркнута из числа актуальных инициатив и законопроектов. Вопросы, касающиеся смягчения наказания, освобождения от уголовной ответственности, сейчас решаются через институт специальной военной операции», — объясняет MSK1.RU парламентарий.
Официально возможность применения амнистии не отвергается. Она когда-то будет применяться. Скажем, когда закончится СВО. Тогда наверняка будет какая-нибудь амнистия. Это как пример. Сейчас существует другой институт, но, конечно, он не закрывает все нужды.
Этот же сценарий считает вероятным член СПЧ и правозащитница Ева Меркачева.
«Амнистия в честь Дня Победы была традицией, но сейчас страна находится в сложном периоде. Как я понимаю, ждать масштабных амнистий нужно будет по завершении СВО. В первый раз амнистия была принята в 50-летие Победы в Великой отечественной войне, в дальнейшем ее подписывали к 9 Мая. То есть этим праздновали. Я думаю, что после СВО парламентарии поступят подобным образом, и все юбилеи будут отмечены амнистией», — поделилась своим мнением с MSK1.RU Меркачева.
При этом, по словам правозащитницы, стоит разграничивать понятия и нельзя объяснять отсутствие амнистии наличием возможности уйти из колонии на СВО.
«Амнистия — это одно, а процедура помилования для участия в СВО — это другое. Эти вещи никак не связаны и не должны друг другом объясняться», — заявила MSK1.RU Меркачева.