НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

сев.

 754мм 60%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,17
EUR 94,84
Москвичка — о том, как изменился Ярославль
Где помогают вернуть здоровье
Афиша на выходные
Где поймать настоящее лето
Съемки фильма
Трое разбились на трассе
Летние вирусы
Иностранец переехал в Ярославль
Страна и мир Началась еще одна предпраздничная рабочая неделя: кто остался без отдыха во вторую волну майских

Началась еще одна предпраздничная рабочая неделя: кто остался без отдыха во вторую волну майских

Публикуем важные даты

910
Есть способ продлить себе отдых на майских праздниках | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЕсть способ продлить себе отдых на майских праздниках | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Есть способ продлить себе отдых на майских праздниках

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В первой половине мая россиян ждет еще одна предпраздничная неделя и дополнительные дни отдыха. Работать люди будут с 4 по 8 мая, но один из дней будет сокращенным. Однако такая привилегия доступна не всем.

Речь идет о тех, кто работает в шестидневку. Такие сотрудники смогут отдохнуть лишь 9 мая, а 11 мая уже выйдут на работу, потому что для них суббота является рабочим днем.

Те, кто работает на пятидневке, будут отдыхать 9, 10 и 11 мая. Так как День Победы в этом году выпадает на субботу — 9 мая, его перенесли на ближайший рабочий понедельник — 11 мая.

Сокращенный рабочий день во второй волне майских праздников выпадает на 8 мая. Люди будут работать на час меньше. Это связано с тем, что следующий день — 9 мая — официальный праздник. По нормам Трудового кодекса, рабочий день перед нерабочим праздничным днем уменьшается на один час.

Как будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаКак будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Как будем отдыхать в 2026 году

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Также есть способ продлить себе отдых. Если взять отпуск на рабочую неделю, с 4 по 8 мая, можно получить в общей сложности 8 выходных подряд.

Однако стоит учитывать, что в мае всего 19 рабочих дней, и отпуск брать в этом случае невыгодно, потому что средний дневной заработок в этом месяце превышает размер отпускных выплат. Поэтому, если вы хотите взять отпуск с выгодой, лучше запланировать отдых на другие месяцы. Например, в июле, сентябре, октябре и декабре.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Майские праздники Календарь Отдых Выходной Работа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 мая, 09:48
обычная неделя, никакая ни короткая!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Наследие, которое чудом не развалилось: транспортный эксперт разнес миф о «вечных» советских дорогах
Олег Арефьев
Блогер, предприниматель, владелец в транспортном бизнесе
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Рекомендуем