Началась еще одна предпраздничная рабочая неделя: кто остался без отдыха во вторую волну майских

Есть способ продлить себе отдых на майских праздниках Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В первой половине мая россиян ждет еще одна предпраздничная неделя и дополнительные дни отдыха. Работать люди будут с 4 по 8 мая, но один из дней будет сокращенным. Однако такая привилегия доступна не всем.

Речь идет о тех, кто работает в шестидневку. Такие сотрудники смогут отдохнуть лишь 9 мая, а 11 мая уже выйдут на работу, потому что для них суббота является рабочим днем.

Те, кто работает на пятидневке, будут отдыхать 9, 10 и 11 мая. Так как День Победы в этом году выпадает на субботу — 9 мая, его перенесли на ближайший рабочий понедельник — 11 мая.

Сокращенный рабочий день во второй волне майских праздников выпадает на 8 мая. Люди будут работать на час меньше. Это связано с тем, что следующий день — 9 мая — официальный праздник. По нормам Трудового кодекса, рабочий день перед нерабочим праздничным днем уменьшается на один час.

Как будем отдыхать в 2026 году Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Также есть способ продлить себе отдых. Если взять отпуск на рабочую неделю, с 4 по 8 мая, можно получить в общей сложности 8 выходных подряд.