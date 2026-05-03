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Страна и мир Вклады отходят на второй план? Люди нашли необычный способ сбережений: новости 3 мая

Вклады отходят на второй план? Люди нашли необычный способ сбережений: новости 3 мая

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Рост спроса связан с нестабильностью валют и стремлением защитить накопления от колебаний | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРост спроса связан с нестабильностью валют и стремлением защитить накопления от колебаний | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Рост спроса связан с нестабильностью валют и стремлением защитить накопления от колебаний

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 мая.

В ВОЗ предупредили об активизации клещей

Весной и в начале лета возрастает активность клещей на фоне повышения температуры. Об этом предупредили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Важно отметить, что активность клещей возрастает весной и в начале лета из-за более высоких температур и условий окружающей среды, что приводит к повышению риска заболеваний, передаваемых клещами», — рассказало РИА Новости в организации.

По информации специалистов, с наступлением хорошей погоды и увеличением активности на открытом воздухе «возрастает риск контакта с клещами и насекомыми, которые могут передавать такие инфекции, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма». Людей призывают быть бдительными, пройти при необходимости вакцинацию и пользоваться репеллентами.

Дачников предостерегли о смертельной опасности на участках

Во время дачного сезона садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), переносимой грызунами. Вакцины от этого заболевания не существует.

«Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом сегодня для нас актуальна, потому что открывается дачный сезон. Люди приходят в помещения, где всю зиму жили грызуны. А грызуны являются как раз переносчиками этого вируса. Эта моча высыхает, и вместе с пылью, когда люди начинают уборку, они вдыхают этот вирус», — предупредила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), или мышиная лихорадка, — острая вирусная природно-очаговая болезнь. Сопровождается высокой лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, геморрагическим синдромом и поражением почек в виде нефрозонефрита.

Среди симптомов наблюдаются головная боль, головокружение, тошнота, боли в пояснице и синяки.

Болезнь протекает в пять фаз: инкубационный (2–3 недели), интоксикационный (1 неделя), олигурический (1–2 недели), полиурический (1–2 недели) и период выздоровления.

Особенно уязвимы регионы Приволжского федерального округа. Малинникова советует минимизировать контакты с грызунами, проводить влажную уборку в домах на участках в перчатках и маске. Помещение следует хорошо проветрить, просушить на солнце матрасы, одеяла и подушки.

В Туапсе назвали сроки полной очистки пляжей от нефтепродуктов

Пляжи в Туапсе полностью приведут в порядок и очистят от нефтепродуктов к началу лета. Об этом заявил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

Он подчеркнул, что, несмотря на проблемы с одним из пляжей, остальные будут доступны для отдыхающих. Общая длина побережья в округе составляет около 90 километров.

Работы по уборке на пострадавшем пляже планируют завершить к 1 июня, чтобы все, кто приедет на курорт, могли пользоваться им.

В настоящее время спасатели очищают пять участков побережья в районе Южного, Небуга, Тюменского и курортных Ольгинки и Новомихайловского. По информации эколога Романа Пукалова, море за время уборки стало заметно чище. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Видео из поселка Тюменского от 1 мая

Источник:

Roman_eco / Telegram

Программу ОМС для женщин хотят расширить

В России предлагают включить послеродовое восстановление женщин в систему ОМС. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, отчисления граждан и работодателей формируют средства ОМС, и государство должно гарантировать не только лечение заболеваний, но и полноценную реабилитацию после родов. При этом речь не только о восстановлении физического, но и психического здоровья, а также о возможности исправления косметических недостатков за счет государственных средств.

«Чтобы они отдохнули где-то, чтобы они поправили свое здоровье вместе с ребенком», — пояснил Леонов в разговоре с РИА Новости.

Парламентарий добавил, что такая инициатива поможет женщинам избежать послеродовой депрессии и необходимости использовать антидепрессанты, что более эффективно, чем лечение уже возникших психологических и физических проблем.

Обновлен список специалистов, которые могут не служить в армии

Министерство труда России обновило перечень профессий и должностей для альтернативной гражданской службы (АГС). Туда добавили 92 новые позиции. Теперь в списке значится 363 пункта.

В обновленный перечень вошли высококвалифицированные специалисты:

  • травматолог-ортопед;

  • невролог;

  • офтальмолог;

  • газосварщик;

  • токарь;

  • такелажник;

  • электрик.

Кроме того, в списке присутствуют представители узких профессиональных областей, включая костюмеров, настройщиков пианино и роялей, зоологов и синоптиков. Еще на альтернативную службу могут претендовать водолазы и лесные пожарные.

Изменения внесены в приказ Минтруда от 20 января 2025 года № 12н. Ранее перечень профессий для АГС включал 271 пункт.

В законе об альтернативной гражданской службе указано, что выбрать ее можно, если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию человека или если военнообязанный относится к коренному малочисленному народу и ведет традиционный образ жизни.

В школах хотят убрать столовые

В России готовится масштабная реформа школьного питания. Госдума рассмотрит законопроект от заксобрания Санкт-Петербурга.

Если документ будет принят, регионы смогут создавать государственные предприятия для организации школьного питания. Авторы инициативы считают, что это улучшит качество блюд и снизит их стоимость.

«Переход на модель госкомбинатов, по расчетам платформы Росинфра, позволит сократить расходы на закупку продуктов на 10–15% за счет оптовых контрактов и логистики… Создание госпредприятий школьного питания однозначно повысит качество еды для детей, что подтверждено экспериментом по централизации закупок в Чувашской республике, где удалось снизить число организаторов питания с 400 до 30», — пишут «Известия».

При этом предполагается, что улучшение качества обедов не повлияет на их цену. За счет оптимизации закупок стоимость питания может даже снизиться на 5–7%.

В меню планируют включать рыбу и полезные функциональные продукты. Поставщиков, которые продают фальсифицированные продукты или нарушают правила, собираются отстранять от работы со школами и детскими садами.

Сейчас только около 60% школ имеют собственные пищеблоки, и в большинстве из них оборудование изношено. Остальные школы пользуются услугами аутсорсинга.

Зачетки и студенческие билеты перевели в электронный формат

Все государственные вузы перешли на цифровые студенческие билеты и зачетки. Теперь каждое учебное заведение обязано передавать данные в информационную систему. На портале «Госуслуги» уже сформировано почти пять миллионов цифровых студенческих.

Однако полностью отказываться от бумажных документов вузы не планируют. При необходимости их можно получить, написав заявление в университете.

Также в новой системе есть исключения. Цифровой формат студенческих и зачеток не будет вводиться для студентов вузов, связанных с обороной и безопасностью.

Как отметил замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук, в ближайшие два-три года все осознают преимущества цифрового формата.

«Когда мы уйдем от бумажных студенческих билетов? Я думаю, что в горизонте двух-трех лет все поймут, что цифровой студенческий — это удобнее, практичнее и эффективнее», — резюмировал он в разговоре с РИА Новости.

О том, как пользоваться электронными зачетками, мы рассказали в этом материале.

Когда начнутся самые длинные праздники

Через несколько лет нас ждут рекордные длинные праздничные выходные. Речь идет о новогодних каникулах, которые могут растянуться на 12 дней.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что это возможно при условии сохранения текущего положения Трудового кодекса относительно праздничных дней.

Депутат подчеркнул, что в 2032 году можно ожидать повторения рекордных новогодних каникул, как это было в 2026 году, с 12 днями отдыха.

В 2027 году новогодние праздники официально продлятся с 1 по 8 января. Поскольку 9 и 10 января приходятся на выходные (суббота, воскресенье), а 31 декабря 2026-го считается нерабочим днем, общий период отдыха увеличится до 11 дней.

Россияне смогут наблюдать звездопад в майские

В воскресенье вечером, 3 мая, начнется метеорный поток Майские Аквариды. Его максимальная активность продлится до 10 мая. В эти дни можно увидеть до 30 и более вспышек метеоров в небе, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Майские Аквариды — это ежегодный метеорный поток, который приходит из созвездия Водолея. Период его активности охватывает время с 19 апреля по 28 мая с пиком в середине этого периода. Наибольший всплеск активности ожидается в ночь на 6 мая. Но астрономы рекомендуют начинать наблюдения уже с 3 мая.

«Широкий максимум потока, иногда с присутствием подмаксимумов, происходит обычно в начале мая: с 3 по 10 мая. В это время можно наблюдать 30 и более метеоров в час. Майские Аквариды — красивый поток. Его метеоры быстрые и яркие, оставляющие длинные следы», — рассказали ТАСС в планетарии.

Хотя этот метеорный поток лучше всего виден из Южного полушария, но жители России также смогут его наблюдать. Наиболее благоприятное время для наблюдений — предрассветные часы. Рекомендуется смотреть в сторону юго-восточного горизонта, выбрав место вдали от городских огней.

Люди нашли необычный способ сбережений

Россияне в Турции активно покупают золото как средство сбережения. Об этом сообщил Осман Кушчу, владелец ювелирного магазина в Анкаре.

«В последнее время мы наблюдаем рост интереса со стороны российских граждан к покупке золота именно как инструмента сбережения», — отметил Кушчу в разговоре с РИА Новости.

По его словам, рост спроса связан с нестабильностью валют и стремлением защитить накопления от колебаний. Покупатели предпочитают инвестиционные продукты, такие как слитки и монеты, а не ювелирные украшения.

Кушчу также подчеркнул, что клиенты из России тщательно изучают рынок, сравнивают цены и условия покупки. Многие рассматривают золото как долгосрочную инвестицию для сохранения капитала.

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Помимо ежедневного дайджеста, мы собираем всё о происшествиях, законопроектах и других изменениях, произошедших за последнюю неделю, в этом дайджесте.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
13
Гость
3 мая, 20:35
А где эти из-под плинтуса - почитатели долларов и изоленты? Они хоть раз покаялись в постоянной лжи?
Гость
3 мая, 20:20
Вот оно как! А до нынешнего года, мыши не писали зимой, терпели до лета?🤔
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Гость
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