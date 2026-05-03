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Страна и мир Во всех вузах России — нововведение: что изменилось для студентов

Во всех вузах России — нововведение: что изменилось для студентов

Преимущества нового формата осознают в ближайшие несколько лет

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Все государственные вузы перешли на цифровые студенческие билеты и зачетки | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВсе государственные вузы перешли на цифровые студенческие билеты и зачетки | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Все государственные вузы перешли на цифровые студенческие билеты и зачетки

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Зачетки и студенческие билеты во всех государственных вузах стали электронными с 3 мая. Всё, что известно о нововведении, собрали в этом материале.

Электронный формат

Все государственные вузы перешли на цифровые студенческие билеты и зачетки. Теперь каждое учебное заведение обязано передавать данные в информационную систему.

Отмечается, что на портале «Госуслуги» уже сформировано почти пять миллионов цифровых студенческих.

Исключения

При этом полностью отказываться от бумажных документов вузы не планируют. При необходимости их можно получить, написав заявление в университете.

По информации замминистра науки и высшего образования РФ Андрея Омельчука, в ближайшие два-три года все осознают преимущества цифрового формата.

«Когда мы уйдем от бумажных студенческих билетов? Я думаю, что в горизонте двух-трех лет все поймут, что цифровой студенческий — это удобней, практичней и эффективней», — резюмировал он в разговоре с РИА Новости.

Но в новой системе есть исключения. Цифровой формат студенческих и зачеток не будет вводиться для студентов вузов, связанных с обороной и безопасностью.

Как пользоваться документами

Предъявить электронные документы студенты могут через сайт своего университета, на портале «Госуслуги», а также через мессенджер Max.

Пользоваться цифровыми зачетками и студенческими билетами можно так же, как и бумажными. Проверять их смогут не только университеты, но и другие организации, например транспортные компании, музеи, библиотеки и учреждения культуры, которые предоставляют студентам различные скидки и льготы.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Вуз Образование Электронный документооборот Зачетка Студенческий билет Студент Закон
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Комментарии
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Инженер1

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Первая сотка

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Словесный поток

Словесный поток

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3 мая, 08:09
И отчекрыжить для безопасности дедуси весь интернет
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