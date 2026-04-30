Стасу Пьехе приписывают роман со стилисткой из Ярославля. Кто она

Что известно об отношениях Стаса Пьехи и его стилистки Источник: Стас Пьеха / Vk.com; pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В российском шоу-бизнесе новый повод для обсуждений: возможный новый роман Стаса Пьехи со стилисткой из Ярославля — Полиной Плехановой. Поводом стали сообщения в телешоу «Ты не поверишь!», где заявили, что артист якобы встречается с девушкой из провинции, которая младше его на 14 лет.

В этом материале собрали всё, что известно о личной жизни певца, биографию Полины Плехановой и ее комментарий на фоне появившихся слухов об их возможных отношениях.

Личная жизнь Стаса Пьехи

45-летний Стас Пьеха — представитель известной творческой династии, сын певицы и киноактрисы Илоны Броневицкой и внук российской эстрадной певицы Эдиты Пьехи.

Как это обычно бывает, чаще всего центром обсуждения становятся не песни и выступления Пьехи, а его личная жизнь. Певец не очень любит афишировать свои отношения, но то и дело в СМИ появляются публикации о его ярких романах с красотками шоу-бизнеса.

На фото Стас Пьеха с мамой Илоной Броневицкой и бывшей женой Натальей Горчаковой Источник: Стас Пьеха / Vk.com

В 2014 году Пьеха женился на модели Наталье Горчаковой. В браке у них родился сын, которому сейчас 12 лет. Однако супруги вскоре расстались.

Позже артист довольно откровенно высказался об опыте семейной жизни и признался, что до сих пор не до конца понимает смысл официального брака. В разговоре с журналом The Voice в 2020 году он отметил: «В том своем браке я не понял ровным счетом ничего — как будто это был даже не я. Я бы сказал, это можно даже и не считать за опыт в моем случае. Ошибки? Я не знаю какие, толком не успел ничего понять…» — поделился певец.

Мне на данный момент очень близка идея «гостевого брака», для себя я нахожу его очень привлекательным. Мне всегда было очень ценно мое личное пространство, личное время и внутренняя свобода. В жизни моего любимого человека я могу участвовать финансово, могу помогать психически, физически, духовно… Но также я хочу иметь и свободное время, личное пространство. Стас Пьеха певец

В 2022 году Стас Пьеха познакомился с Никой Здорик, которая прославилась ролью в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь». Позже пара призналась, что около года состояла в отношениях. В интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV певец рассказал, что это далеко не первый его роман с актрисой. По словам Стаса, прошлый опыт привел его к разочаровывающим выводам, поэтому теперь он предпочитает не впускать представительниц актерской профессии в свою личную жизнь.

Что известно о Полине Плехановой

Полине Плехановой 31 год Источник: pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Полина Плеханова живет в Ярославле, где и начала свою карьеру стилиста. В частном порядке она помогала клиентам подбирать базовый гардероб и образы на выход.

Судя по соцсетям стилистки, в 2024 году она устроилась работать в программу «Модный приговор» на Первом канале. При этом переезжать в столицу она не стала. Ездила на съемки в Москву, а затем возвращалась домой к своему сыну. Сейчас ему 6 лет.

Летом 2025 года на своей странице Плеханова сообщила, что начала работать со Стасом Пьехой. Она подбирала ему образы для выступлений и съемок.

Нередко Пьеха со стилисткой ходят вместе на мероприятия Источник: pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Слухи о романе

Подписчики в соцсетях заметили, что Пьеха ставит лайки почти на все публикации Полины. Кроме того, он нередко публикует совместные фото и видео. При этом официально Стас Пьеха не подтверждал отношения и не представлял Полину как свою возлюбленную.

Сама Полина Плеханова в разговоре с 76.RU отреагировала на слухи сдержанно.

«Это раздутая история», — заявила она.