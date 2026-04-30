НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
12 лет ждал квартиру
Где помогают вернуть здоровье
На кого можно охотиться
Ставят декорации для съемок
Где поймать настоящее лето
Как добиться ремонта двора
Продают бывшую больницу
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Что со складом WB под Ярославлем
Город Стасу Пьехе приписывают роман со стилисткой из Ярославля. Кто она

Стасу Пьехе приписывают роман со стилисткой из Ярославля. Кто она

Рассказываем, что известно о личной жизни певца

7 293
Что известно об отношениях Стаса Пьехи и его стилистки | Источник: Стас Пьеха / Vk.com; pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Что известно об отношениях Стаса Пьехи и его стилистки | Источник: Стас Пьеха / Vk.com; pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Что известно об отношениях Стаса Пьехи и его стилистки

Источник:

Стас Пьеха / Vk.com; pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В российском шоу-бизнесе новый повод для обсуждений: возможный новый роман Стаса Пьехи со стилисткой из Ярославля — Полиной Плехановой. Поводом стали сообщения в телешоу «Ты не поверишь!», где заявили, что артист якобы встречается с девушкой из провинции, которая младше его на 14 лет.

В этом материале собрали всё, что известно о личной жизни певца, биографию Полины Плехановой и ее комментарий на фоне появившихся слухов об их возможных отношениях.

Личная жизнь Стаса Пьехи

45-летний Стас Пьеха — представитель известной творческой династии, сын певицы и киноактрисы Илоны Броневицкой и внук российской эстрадной певицы Эдиты Пьехи.

Как это обычно бывает, чаще всего центром обсуждения становятся не песни и выступления Пьехи, а его личная жизнь. Певец не очень любит афишировать свои отношения, но то и дело в СМИ появляются публикации о его ярких романах с красотками шоу-бизнеса.

На фото Стас Пьеха с мамой Илоной Броневицкой и бывшей женой Натальей Горчаковой | Источник: Стас Пьеха / Vk.comНа фото Стас Пьеха с мамой Илоной Броневицкой и бывшей женой Натальей Горчаковой | Источник: Стас Пьеха / Vk.com

На фото Стас Пьеха с мамой Илоной Броневицкой и бывшей женой Натальей Горчаковой

Источник:

Стас Пьеха / Vk.com

В 2014 году Пьеха женился на модели Наталье Горчаковой. В браке у них родился сын, которому сейчас 12 лет. Однако супруги вскоре расстались.

Позже артист довольно откровенно высказался об опыте семейной жизни и признался, что до сих пор не до конца понимает смысл официального брака. В разговоре с журналом The Voice в 2020 году он отметил: «В том своем браке я не понял ровным счетом ничего — как будто это был даже не я. Я бы сказал, это можно даже и не считать за опыт в моем случае. Ошибки? Я не знаю какие, толком не успел ничего понять…» — поделился певец.

<p>Стас Пьеха</p><p>Стас Пьеха</p>

Мне на данный момент очень близка идея «гостевого брака», для себя я нахожу его очень привлекательным. Мне всегда было очень ценно мое личное пространство, личное время и внутренняя свобода. В жизни моего любимого человека я могу участвовать финансово, могу помогать психически, физически, духовно… Но также я хочу иметь и свободное время, личное пространство.

Стас Пьеха

певец

В 2022 году Стас Пьеха познакомился с Никой Здорик, которая прославилась ролью в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь». Позже пара призналась, что около года состояла в отношениях. В интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV певец рассказал, что это далеко не первый его роман с актрисой. По словам Стаса, прошлый опыт привел его к разочаровывающим выводам, поэтому теперь он предпочитает не впускать представительниц актерской профессии в свою личную жизнь.

Что известно о Полине Плехановой

Полине Плехановой 31 год | Источник: pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Полине Плехановой 31 год | Источник: pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Полине Плехановой 31 год

Источник:

pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Полина Плеханова живет в Ярославле, где и начала свою карьеру стилиста. В частном порядке она помогала клиентам подбирать базовый гардероб и образы на выход.

Судя по соцсетям стилистки, в 2024 году она устроилась работать в программу «Модный приговор» на Первом канале. При этом переезжать в столицу она не стала. Ездила на съемки в Москву, а затем возвращалась домой к своему сыну. Сейчас ему 6 лет.

Летом 2025 года на своей странице Плеханова сообщила, что начала работать со Стасом Пьехой. Она подбирала ему образы для выступлений и съемок.

Нередко Пьеха со стилисткой ходят вместе на мероприятия | Источник: pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Нередко Пьеха со стилисткой ходят вместе на мероприятия | Источник: pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Нередко Пьеха со стилисткой ходят вместе на мероприятия

Источник:

pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Слухи о романе

Подписчики в соцсетях заметили, что Пьеха ставит лайки почти на все публикации Полины. Кроме того, он нередко публикует совместные фото и видео. При этом официально Стас Пьеха не подтверждал отношения и не представлял Полину как свою возлюбленную.

Сама Полина Плеханова в разговоре с 76.RU отреагировала на слухи сдержанно.

«Это раздутая история», — заявила она.

Разница в возрасте у Стаса с Полиной&nbsp;— 14 лет | Источник: pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Разница в возрасте у Стаса с Полиной&nbsp;— 14 лет | Источник: pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Разница в возрасте у Стаса с Полиной — 14 лет

Источник:

pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Стас Пьеха Роман
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Гость
6 мая, 05:02
Даже противно. Неужели достойную женщину под стать себе нельзя найти, а не вот это.
Гость
6 мая, 05:00
Ни красоты, ни вкуса. Очередная со сделанными губами. Какая она учитель русского языка и литературы? Смешно даже. Стилистка.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем