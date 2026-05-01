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Страна и мир Аномальная жара накрыла несколько регионов России: где воздух прогрелся до +30

Аномальная жара накрыла несколько регионов России: где воздух прогрелся до +30

Не всем территориям так повезло с погодой

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В мае пришло настоящее лето | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ мае пришло настоящее лето | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В мае пришло настоящее лето

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В нескольких регионах России наступит аномально жаркая погода. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Это, конечно, юг Сибири. Потому что Алтай уже преодолел отметку плюс 30 градусов. Плюс 30 на юге Алтая — это очень и очень редкое явление», — рассказал синоптик.

По его словам, после прохождения холодного фронта там было небольшое понижение температуры, но затем воздух снова прогреется достаточно сильно. В Новосибирске и Барнауле ожидается 25–28 градусов, в Красноярске — 22–24 градуса, добавил эксперт в беседе с РИА Новости.

Также Шувалов сообщил, что повышение температуры после похолоданий произойдет и на западе России. В Пскове и Калининграде воздух прогреется до плюс 24 градусов.

Хорошая погода ждет не всех. В Коми и Ненецком округе будет дождь, переходящий в снег. Сильные ливни обрушатся на Южные регионы Урала и Западной Сибири, где местами прогремят грозы. Дождливо будет и на Кубани, уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Без осадков, по его словам, обойдется только в Карелии и Ленинградской области. 

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Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
1 мая, 10:41
Хоть бы нас накрыла жара! Надоело мерзнуть!
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