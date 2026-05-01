Аномальная жара накрыла несколько регионов России: где воздух прогрелся до +30

В мае пришло настоящее лето Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В нескольких регионах России наступит аномально жаркая погода. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Это, конечно, юг Сибири. Потому что Алтай уже преодолел отметку плюс 30 градусов. Плюс 30 на юге Алтая — это очень и очень редкое явление», — рассказал синоптик.

По его словам, после прохождения холодного фронта там было небольшое понижение температуры, но затем воздух снова прогреется достаточно сильно. В Новосибирске и Барнауле ожидается 25–28 градусов, в Красноярске — 22–24 градуса, добавил эксперт в беседе с РИА Новости.

Также Шувалов сообщил, что повышение температуры после похолоданий произойдет и на западе России. В Пскове и Калининграде воздух прогреется до плюс 24 градусов.