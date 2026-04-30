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Страна и мир Майские праздники растянутся на две недели подряд: когда и сколько будем отдыхать

Майские праздники растянутся на две недели подряд: когда и сколько будем отдыхать

Публикуем даты выходных дней

932
Май не самый выгодный месяц для отпуска | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаМай не самый выгодный месяц для отпуска | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Май не самый выгодный месяц для отпуска

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Сразу два периода длинных выходных ждут нас в начале мая этого года. Всё благодаря майским праздникам.

В этом году у сотрудников, работающих на пятидневке, будет по три выходных дня на 1 Мая и День Победы. Отдыхать будем с 1 по 3 мая в честь праздника Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая в честь Дня Победы.

Отметим, что это самые короткие майские праздники за последние восемь лет. Также между ними будет полная рабочая неделя — пять дней (с 4 по 8 мая).

Как будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаКак будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Как будем отдыхать в 2026 году

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Собираясь в отпуск в мае, стоит помнить, что это не самый выгодный месяц для этого в этом году. Всё дело в большом количестве праздничных дней.

Средний дневной заработок в мае превышает размер отпускных выплат. Поэтому, если вы хотите взять отпуск с выгодой, лучше запланировать отдых на другие месяцы. Например, в июле, сентябре, октябре и декабре. А лидирует в рейтинге июль — в этом месяце будет 23 рабочих дня, что делает его самым лучшим для отдыха с точки зрения финансовых выплат.

Но если вы все-таки хотите продлить себе отдых на майские праздники, это тоже можно сделать, взяв отпуск на рабочую неделю, например с 4 по 8 мая, можно получить в общей сложности 11 выходных подряд.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Майские праздники Календарь Выходной Отдых Отпуск Работа
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Комментарии
7
Гость
30 апреля, 21:35
Нет победы. Еще нечего отмечать.
Гость
30 апреля, 10:04
КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ Э К О Н О М И К А ЕСЛИ СПЛОШНЫЕ ПРАЗДНИКИ???!!!
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Гость
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