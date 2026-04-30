Майские праздники растянутся на две недели подряд: когда и сколько будем отдыхать

Май не самый выгодный месяц для отпуска Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Сразу два периода длинных выходных ждут нас в начале мая этого года. Всё благодаря майским праздникам.

В этом году у сотрудников, работающих на пятидневке, будет по три выходных дня на 1 Мая и День Победы. Отдыхать будем с 1 по 3 мая в честь праздника Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая в честь Дня Победы.

Отметим, что это самые короткие майские праздники за последние восемь лет. Также между ними будет полная рабочая неделя — пять дней (с 4 по 8 мая).

Как будем отдыхать в 2026 году Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Собираясь в отпуск в мае, стоит помнить, что это не самый выгодный месяц для этого в этом году. Всё дело в большом количестве праздничных дней.

Средний дневной заработок в мае превышает размер отпускных выплат. Поэтому, если вы хотите взять отпуск с выгодой, лучше запланировать отдых на другие месяцы. Например, в июле, сентябре, октябре и декабре. А лидирует в рейтинге июль — в этом месяце будет 23 рабочих дня, что делает его самым лучшим для отдыха с точки зрения финансовых выплат.