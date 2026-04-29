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Страна и мир Когда ждать перемирия и окончания конфликта на Украине: о чем Путин и Трамп больше часа говорили по телефону

Когда ждать перемирия и окончания конфликта на Украине: о чем Путин и Трамп больше часа говорили по телефону

Главы государств провели обстоятельный диалог

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Дональд Трамп поддержал предложение Владимира Путина объявить перемирие | Источник: Алекс Брэндон / Associated PressДональд Трамп поддержал предложение Владимира Путина объявить перемирие | Источник: Алекс Брэндон / Associated Press

Дональд Трамп поддержал предложение Владимира Путина объявить перемирие

Источник:

Алекс Брэндон / Associated Press

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался более полутора часов. Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию на Украине, двусторонние отношения и перспективы урегулирования конфликтов, в том числе в Иране.

Перемирие на День Победы

Одним из ключевых моментов переговоров стало предложение Владимира Путина объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Трамп эту инициативу поддержал.

Президент РФ также подчеркнул, что Россия готова достичь целей специальной военной операции (СВО) путем переговоров, но при этом российские войска продолжают теснить противника на фронте. Путин сообщил Трампу о текущей обстановке в зоне боевых действий, где, по его словам, российские силы добиваются успехов.

Слова поддержки и перспективы

Стороны высказали общие оценки поведения киевского режима во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, по их мнению, затягивает конфликт. Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о «сугубо террористических методах» Киева, включая атаки на гражданские объекты.

Кроме того, глава российского государства передал американскому лидеру слова поддержки в связи с недавним покушением на его жизнь и решительно осудил это преступление.

Путин и Трамп обсудили большие перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике. Стороны условились поддерживать контакты как на личном уровне, так и через своих помощников.

Также президент России поздравил Меланию Трамп с днем рождения и отметил ее вклад в воссоединение российских и украинских детей с семьями.

Стороны обсудили Иран

В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп затронули и тему обстановки на Ближнем Востоке, включая вопросы стабилизации и предотвращения дальнейшей эскалации напряженности.

Владимир Путин положительно оценил решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, отметив, что эта мера может способствовать снижению напряженности в регионе.

Трамп, в свою очередь, поделился своими оценками ситуации на Ближнем Востоке, выразив обеспокоенность возможными последствиями дальнейшей эскалации. В ходе беседы российский лидер решительно высказался против вариантов с наземной операцией против Ирана, назвав такой сценарий неприемлемым и крайне опасным. Он подчеркнул, что подобные действия могли бы привести к дестабилизации всего региона и вызвать непредсказуемые последствия.

Конфликт на Украине близок к разрешению

Дональд Трамп назвал разговор с Путиным «очень хорошим» и выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет урегулирован «сравнительно скоро». Он также заявил, что Украина потерпела поражение в военном плане, сравнив ситуацию с конфликтом в Иране.

«Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости. У Ирана было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. Все их военные самолеты сбиты», — заявил Трамп.

При этом он отметил, что разногласия между США и странами Европы по Украине сохраняются, но выразил надежду на скорейшее разрешение кризиса.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Украина Владимир Путин Дональд Трамп Переговоры Перемирие
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Комментарии
8
Гость
30 апреля, 21:45
Трамп за мир,во всем мире
Гость
30 апреля, 19:55
Дух Анкориджа витал?
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Гость
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