Яд вместо приправы пытаются продавать на маркетплейсах: какой вкусовой добавки лучше избегать

Борщевик Сосновского могут продавать под видом обыкновенного борщевика, который используется в кулинарии вместе с зеленью Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

На онлайн-площадках пытаются реализовать семена борщевика Сосновского, за распространение на участках которого сейчас предусмотрены штрафы. В Россельхознадзоре опасаются, что злоумышленники могут продавать опасный сорняк под видом одноименного растения, которое используется в качестве приправы и специи.

«На маркетплейсах также видели, что продавались семена борщевика Сосновского. Специалисты ведомства сделали контрольную закупку обыкновенного борщевика, который используется в кулинарии. Сейчас они ждут результатов исследования», — рассказала начальник управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова.

На пресс-конференции в ТАСС Захарова пояснила, что в ведомстве будут продолжать работу с маркетплейсами, чтобы продавцы не допускали таких нарушений, поскольку потом «обычные люди, обычные дачники, сельские жители покупают семена для своих участков».

Борщевик сибирский популярен в кулинарии. Его добавляют в супы. Корни иногда используют в качестве приправы к блюдам, например как альтернативу петрушке. В качестве пряности для различных блюд используют борщевик мохнатый. Ядовитым и непригодным для пищи является борщевик Сосновского.

Проблема распространения борщевика Сосновского остается одной из самых острых экологических угроз в России. В Госдуме предложили отдавать людям муниципальную землю, если на ней больше года не проводились работы по уничтожению этого опасного сорняка.

В 2026 году серьезно ужесточили ответственность за состояние приусадебных участков. За невыполнение предписаний по борьбе с сорняками (особенно с борщевиком Сосновского и ясенелистным кленом) физическим лицам грозят штрафы от 20 до 50 тысяч рублей. Если участок зарос травой выше метра на половине площади более года, его признают неиспользуемым — штраф составит 1–1,5% кадастровой стоимости (минимум 20 тысяч рублей).