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Страна и мир Яд вместо приправы пытаются продавать на маркетплейсах: какой вкусовой добавки лучше избегать

Яд вместо приправы пытаются продавать на маркетплейсах: какой вкусовой добавки лучше избегать

Мошенников решили вывести на чистую воду, сделав контрольную закупку

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Борщевик Сосновского могут продавать под видом обыкновенного борщевика, который используется в кулинарии вместе с зеленью | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUБорщевик Сосновского могут продавать под видом обыкновенного борщевика, который используется в кулинарии вместе с зеленью | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Борщевик Сосновского могут продавать под видом обыкновенного борщевика, который используется в кулинарии вместе с зеленью

Источник:
Ксения Филимонова / IRCITY.RU

На онлайн-площадках пытаются реализовать семена борщевика Сосновского, за распространение на участках которого сейчас предусмотрены штрафы. В Россельхознадзоре опасаются, что злоумышленники могут продавать опасный сорняк под видом одноименного растения, которое используется в качестве приправы и специи.

«На маркетплейсах также видели, что продавались семена борщевика Сосновского. Специалисты ведомства сделали контрольную закупку обыкновенного борщевика, который используется в кулинарии. Сейчас они ждут результатов исследования», — рассказала начальник управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова.

На пресс-конференции в ТАСС Захарова пояснила, что в ведомстве будут продолжать работу с маркетплейсами, чтобы продавцы не допускали таких нарушений, поскольку потом «обычные люди, обычные дачники, сельские жители покупают семена для своих участков».

Борщевик сибирский популярен в кулинарии. Его добавляют в супы. Корни иногда используют в качестве приправы к блюдам, например как альтернативу петрушке. В качестве пряности для различных блюд используют борщевик мохнатый. Ядовитым и непригодным для пищи является борщевик Сосновского.

Проблема распространения борщевика Сосновского остается одной из самых острых экологических угроз в России. В Госдуме предложили отдавать людям муниципальную землю, если на ней больше года не проводились работы по уничтожению этого опасного сорняка.

В 2026 году серьезно ужесточили ответственность за состояние приусадебных участков. За невыполнение предписаний по борьбе с сорняками (особенно с борщевиком Сосновского и ясенелистным кленом) физическим лицам грозят штрафы от 20 до 50 тысяч рублей. Если участок зарос травой выше метра на половине площади более года, его признают неиспользуемым — штраф составит 1–1,5% кадастровой стоимости (минимум 20 тысяч рублей).

Почитайте, чего стоит опасаться дачникам, чтобы не нарваться на штраф на сотни тысяч или уголовку. И будьте осторожны с борщевиком: в Подмосковье есть риск получить ожоги, даже если просто косить это ядовитое растение на даче.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Борщевик Сосновского Мошенничество на маркетплейсе Продажа Яд
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Комментарии
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Гость
29 апреля, 19:51
Честный Знак надо ввести для приправ и рассады, это обязательно поможет наполнять казну
Гость
29 апреля, 19:51
а сколько здесь проверяющих и силовичков а беспредел усиливается с каждым днём
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Гость
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