«К июлю-августу Евросоюзу будет очень тяжело»: Кирилл Дмитриев рассказал о возможном аграрном кризисе

Кирилл Дмитриев выступил сегодня на марафоне «Знание. Первые» Источник: пресс-служба российского общества «Знание»

Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что этим летом страны Евросоюза попытаются возобновить экономические контакты с Россией.

— Мы считаем, что сейчас будет такой определяющий момент. Мое предсказание: что в июле–августе в Евросоюзе будет очень тяжело, они не до конца понимают вызовы, которые они увидят в июле и августе, — поделился он во время выступления на марафоне «Знание. Первые».

По словам Дмитриева, страны Азии, в свою очередь, заинтересованы в партнерстве с Россией, и необходимо активно развивать с ними отношения. Важными направлениями он также назвал Ближний Восток, Латинскую Америку и страны Африки.

— Мы видим, что новые экономические центры силы активно растут, заинтересованы во взаимодействии с Россией, и именно на них, на страны глобального Юга, целесообразно делать основной акцент, — отметил глава РФПИ.

По его прогнозам, ситуация на рынке удобрений может привести к аграрному кризису: на фоне роста цен на 40–50% буквально за последний месяц фермеры в той же Индии не смогут закупать удобрения в прежнем объеме, так что урожай снизится. Всё это может вызвать ценовую инфляцию на агропродукцию в Европе и привести к формированию аграрного кризиса.

— Для России, как одного из крупнейших экспортеров удобрений, этот кризис в определенной степени может иметь позитивные экономические эффекты. Однако мы этому не радуемся — мы лишь констатируем ситуацию, — отметил Кирилл Дмитриев.

В сфере высоких технологий у России тоже есть конкурентные преимущества, уверен глава РФПИ. По его словам, сейчас именно энергетика является одним из самых мощных тормозов развития искусственного интеллекта в ряде стран, потому что он требует очень много энергии, и эти требования будут только расти.

— Мы обладаем такими ресурсами, которые позволят нам иметь самую дешевую в мире энергетику для искусственного интеллекта. Мы будем развивать и продвигать источники электроэнергии в России, которые гораздо более конкурентоспособны, чем аналогичные в мире. В том числе речь идет о размещении в наших холодных климатических зонах, потому что там не требуется дополнительно тратить энергию на охлаждение дата-центров, — рассказал Кирилл Дмитриев.

Также на марафоне он рассказал, что РФПИ планирует запустить проект «Позитивная культура» — по аналогии с «позитивным предпринимательством». Его цель — формировать и поддерживать в стране молодежные клубы, в том числе привлекать к этому ведущие российские музеи.