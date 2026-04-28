Владимир Путин вместе с учеными из разных стран обсудил будущее мира на форуме «Открытый диалог»

По словам Владимира Путина, всех участников форума объединила «сильная и дерзкая идея» Источник: kremlin.ru

28 апреля в НЦ «Россия» стартовал открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». Владимир Путин обратился к участникам с приветственным словом. Он отметил, что за короткое время событие приобрело мировые масштабы и стало значимым пространством профессионального общения — «без навязывания точек зрения и доминирования мыслей, которые кем-то заранее объявляются единственно верными».

Перед началом очного этапа участники форума писали конкурсные эссе. В этом году организаторы получили более 1600 работ из 98 стран мира. Авторы текстов — ученые, студенты, предприниматели, представители государственного сектора, некоммерческих организаций и медиа из стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Австралии, Северной и Южной Америки.

— Всех авторов, исследователей с разным опытом и взглядами объединила сильная и дерзкая идея сформировать общее понимание будущего — будущего мира, который вступил в эпоху глубинных структурных изменений, — отметил Владимир Путин.

Президент также подчеркнул, что идеи и выводы участников диалога будут подхвачены на Петербургском экономическом форуме в июне и учтены в его деловой программе.

— Уверен: проведение «Открытого диалога» поможет найти эффективные решения многих таких задач, послужит обеспечению устойчивого долгосрочного экономического роста и повышению качества жизни людей во всем мире — в мире, где будет цениться взаимное доверие и готовность разрешать любые конфликты на основе компромиссов, — заключил глава государства.