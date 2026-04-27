В Кремле объяснили, почему мирные переговоры по Украине поставили на паузу: новости 27 апреля

Переговорный процесс по Украине сейчас идет очень медленно Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 апреля.

За телефонные шутки можно получить уголовную статью

В России растет спрос на услуги онлайн‑агентств, организующих пранки — от безобидных розыгрышей до опасных сценариев с имитацией похищений и насилия. Однако за такие «шутки» можно попасть под уголовное преследование.

Юрист Михаил Захаров в эфире РЕН ТВ пояснил: если жертва верит в реальную угрозу (например, видит муляж оружия или ощущает физическое давление), это может привести к панике и психологическим травмам, а значит, стать основанием для возбуждения дела.

Договор на проведение пранка не имеет юридической силы: жертва не знает о розыгрыше и не дает согласия. Организаторы и исполнители могут быть привлечены к ответственности за:

угрозу убийством;

незаконное лишение свободы;

предоставление услуг, опасных для жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ).

У начальства появилась еще одна веская причина для увольнений

Использование нейросетей на работе может привести к дисциплинарному взысканию или даже увольнению — но только если работодатель официально запретил их применять.

Как пояснил РИА Новости Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob, однократное обращение к ИИ не грозит последствиями: увольнение возможно лишь при систематических нарушениях после выговоров и замечаний.

Сейчас российское законодательство не регулирует использование ИИ на рабочем месте. Каждая компания сама решает, разрешать, ограничивать или запрещать нейросети в профессиональной деятельности.

Умер известный телеведущий, спевший «Пластилиновую ворону»

Режиссер и актер Лев Шимелов скончался в возрасте 96 лет. Он вел передачу «Радионяня» и озвучил мультипликационный фильм «Пластилиновая ворона».

Популярный мультик вышел на экраны в 1981 году Источник: Кадр из мультфильма «Пластилиновая ворона», творческое объединение «Экран», 1981

«Врачи боролись за его жизнь, делали операцию. Его подключили к ИВЛ, пролежал практически неделю, но не смогли спасти», — сообщили РИА Новости близкие артиста.

Инсульт произошел 20 апреля. Спустя 4 дня артист скончался.

Прощание с Львом Шимеловым состоялось в Боткинской больнице. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище. Точная дата будет объявлена позже.

Как режиссер и соавтор Шимелов участвовал в создании таких программ, как «Москва улыбается вам», «Он, она и спорт», «Это было вчера». С 1979-го по 1989 год вел популярную телепередачу «Радионяня», ставшую культовой для многих поколений слушателей.

Он озвучил мультфильм «Пластилиновая ворона» (песня «А может, а может») вместе с актером Александром Левенбуком. Также Шимелов выступил режиссером музыкальной сказки «Происшествие в стране Мульти-Пульти».

Новые уловки мошенников

Россияне всё чаще получают на счета небольшие суммы от неизвестных отправителей, а следом в мессенджерах приходит просьба вернуть «ошибочный перевод».

Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава предупредил: это ловушка. Так мошенники пытаются вовлечь людей в преступную схему по обналичиванию похищенных средств и сделать из них так называемых «дропов», то есть соучастников преступления.

Опасность в том, что если отправитель украденных денег подаст заявление в полицию, реквизиты получателя автоматически попадут в базу Центробанка — и все его карты и счета могут быть заблокированы в банках страны.

Что делать

Не переводить деньги по просьбе из мессенджера. Вместо этого нужно позвонить в банк по официальному номеру, сообщить о несогласованном поступлении и попросить оформить официальный возврат платежа по реквизитам отправителя.

«Л’Этуаль» закроет 150 магазинов

Сеть магазинов «Л’Этуаль» планирует закрыть 150 торговых точек — об этом сообщили «Известиям» партнеры компании и источник, знакомый с планами ретейлера. Информацию подтвердила директор по маркетингу сети Татьяна Ломтева.

Причинами сокращения стали:

сложности с поставками;

отсутствие разрешений на продажу ряда популярных брендов (например, Chanel) — из‑за этого сократился ассортимент и упали продажи.

Тенденция к сокращению сети наблюдается не первый год: в 2025‑м компания закрыла 93 магазина (снижение на 10% от общего числа точек).

Слухи о массовом отчислении студентов для контрактов с Минобороны не подтвердились

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев опроверг слухи о массовом отчислении студентов ради подписания контрактов с Минобороны — они распространялись в Telegram‑каналах.

По словам чиновника, с начала 2026 года поступило всего шесть жалоб от студентов и их родителей на подобные действия вузов, и ни один случай не подтвердился. Афанасьев подчеркнул, что давление на студентов недопустимо, а в зоне СВО крайне важна личная мотивация граждан.

Заместитель главы Минобороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин отметил важность прямого диалога между ведомствами и вузами для лучшего информирования студентов, их родителей и руководителей учебных заведений.

Он также привел результаты опроса среди студентов, служащих в войсках беспилотных систем:

93% подтвердили, что Минобороны соблюдает условия контракта;

96% заявили, что условия службы соответствуют их ожиданиям;

62% отметили, что их отношение к службе улучшилось в период подготовки.

Весна грозит опасной аллергией

Весеннее цветение, которого многие ждут с нетерпением, для аллергиков может стать настоящим испытанием. По словам аллерголога‑иммунолога Ирины Маниной, наибольшую опасность представляет пыльца березы — она легко разносится ветром на сотни километров, а сезон ее пыления в зависимости от региона длится с марта по июль.

Помимо березы, серьезную угрозу несут и другие растения. Например, орешник может спровоцировать тяжелые аллергические реакции — вплоть до отека Квинке и анафилаксии. Опасна и верба: когда ее пушистые ветки с большим количеством пыльцы приносят в помещение, концентрация аллергена резко растет. Особенно рискуют дети, так как они трогают «пушки» на ветках или подносят их к лицу.

Аллерголог дает несколько рекомендаций для защиты: пройти аллерговакцинацию (курс из пяти индивидуально подобранных прививок), после прогулок смывать пыльцу с кожи и волос, регулярно промывать нос для удаления аллергенов, а в дни активного цветения использовать маски или специальные фильтры для носа.

Путин уволил Примакова с поста главы Россотрудничества

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Чайки руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Одновременно другим указом президент освободил от этой должности Евгения Примакова, который возглавлял агентство с 25 июня 2020 года.

На Самару обрушилась непогода

Мощный ураган обрушил деревья и сорвал крыши в Самарской области. В одном из районов города дерево упало на двух девочек. Одна из них погибла. Вторая получила травмы, ее увезли в больницу. Сейчас следователи разбираются в случившемся, возбуждено уголовное дело.

Упавшее дерево убило девочку в Самаре Источник: следком Самары

Это не единственное ЧП, связанное с ураганом. На трассе М‑5 «Урал» из‑за сильного порыва ветра опрокинулась «Газель». За рулем был 40‑летний водитель — он не пострадал, в прицепе не было груза.

Грузовик буквально улетел с дороги Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В соцсетях появились кадры с места. Видно, как ветер оторвал часть прицепа, которая улетела в кювет.

Источник: Baza / Telegram

Самарская область — не единственный регион, столкнувшийся сегодня с непогодой. На Москву обрушился снегопад: там объявили желтый уровень погодной опасности, а вылеты из Внуково перенесли.

В Кремле назвали причину замедления переговоров по Украине

Замедление процесса урегулирования украинского конфликта объясняется тем, что Соединенные Штаты сейчас гораздо сильнее вовлечены в военные действия на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Известия». По его словам, Вашингтон ведет прямую войну с Ираном и потому «гораздо больше занят» этим направлением.

Песков также отметил, что Москва положительно оценивает возобновление диалога между США и Ираном в Пакистане и продление режима прекращения огня.