Нейросети больше не игрушка: из-за каких картинок вы столкнетесь с неприятностями и штрафами в пять миллионов рублей

Штраф за создание дипфейков с использованием лиц реальных людей составит до 300 тысяч рублей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Чем больше мы используем искусственный интеллект, тем больше ответственности прибавляется. В ряде случаев генерация изображений может обернуться для человека штрафом в миллионы рублей или даже уголовным делом.

К наказанию может привести ситуация, когда автор сгенерированной картинки использует стиль известного художника для создания собственного изображения. В этом случае действия человека подпадают под статью о нарушении авторских прав. Коммерческое использование ИИ-изображений, которые слишком похожи на защищенные авторским правом оригиналы, может обернуться иском от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.

«Дипфейки, нарушение чести, достоинства и деловой репутации, при использовании (создании и распространении) образа реального человека без его согласия, особенно если они порочат репутацию, также наказываются штрафом согласно статьям Гражданского кодекса», — отметила судебный юрист Елена Шалатон в разговоре с «Абзацем».

Дипфейк — это синтетический медиаконтент (изображение, видео, аудио или текст), созданный с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения, который имитирует реалистичные записи, изображения или голоса. Такая технология позволяет подменить лицо, мимику, жесты, голос одного человека на внешность, голос или поведение другого.

Если человек создает дипфейки с использованием лиц реальных людей, то это тоже незаконно. За такое могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или даже посадить в тюрьму.

Юрист предупредила, что незаконным является распространение порнографии и вредоносного контента, особенно с участием детей. Это касается и создания фальшивых видео с участием несовершеннолетних, даже если они сделаны с помощью компьютерных технологий. За это можно получить наказание, согласно Уголовному кодексу.