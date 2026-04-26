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Страна и мир Нейросети больше не игрушка: из-за каких картинок вы столкнетесь с неприятностями и штрафами в пять миллионов рублей

Нейросети больше не игрушка: из-за каких картинок вы столкнетесь с неприятностями и штрафами в пять миллионов рублей

Разбираемся в главных ошибках при работе с ИИ

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Штраф за создание дипфейков с использованием лиц реальных людей составит до 300 тысяч рублей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUШтраф за создание дипфейков с использованием лиц реальных людей составит до 300 тысяч рублей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Штраф за создание дипфейков с использованием лиц реальных людей составит до 300 тысяч рублей

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Чем больше мы используем искусственный интеллект, тем больше ответственности прибавляется. В ряде случаев генерация изображений может обернуться для человека штрафом в миллионы рублей или даже уголовным делом.

К наказанию может привести ситуация, когда автор сгенерированной картинки использует стиль известного художника для создания собственного изображения. В этом случае действия человека подпадают под статью о нарушении авторских прав. Коммерческое использование ИИ-изображений, которые слишком похожи на защищенные авторским правом оригиналы, может обернуться иском от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.

«Дипфейки, нарушение чести, достоинства и деловой репутации, при использовании (создании и распространении) образа реального человека без его согласия, особенно если они порочат репутацию, также наказываются штрафом согласно статьям Гражданского кодекса», — отметила судебный юрист Елена Шалатон в разговоре с «Абзацем».

Дипфейк — это синтетический медиаконтент (изображение, видео, аудио или текст), созданный с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения, который имитирует реалистичные записи, изображения или голоса. Такая технология позволяет подменить лицо, мимику, жесты, голос одного человека на внешность, голос или поведение другого.

Если человек создает дипфейки с использованием лиц реальных людей, то это тоже незаконно. За такое могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или даже посадить в тюрьму.

Юрист предупредила, что незаконным является распространение порнографии и вредоносного контента, особенно с участием детей. Это касается и создания фальшивых видео с участием несовершеннолетних, даже если они сделаны с помощью компьютерных технологий. За это можно получить наказание, согласно Уголовному кодексу.

Кроме того, чревато и использование нейросетей для создания изображений с экстремистской символикой или символикой запрещенных движений. За это человека оштрафуют до 2,5 тысячи рублей, а юрлицо — до 100 тысяч рублей.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Штраф Нейросеть ИИ Закон Уголовное дело Суд
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Комментарии
6
Гость
26 апреля, 16:15
Вопрос. А когда снимают госслужащего или чиновника(в том числе в погонах) со взяткой или живущим совсем не по доходам - это вредоносный контент или нет?
Гость
26 апреля, 15:48
а здесь за всё штраф и тюрьма итак двадцать лет
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Гость
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