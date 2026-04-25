«Туризм устроен так, чтобы все было дорого». Сибиряк побывал в самом закрытом королевстве мира и рассказал о впечатлениях

Рассказываем об особенностях путешествия в Бутан Источник: Сергей Блошкин

Бутан — небольшое королевство в Южной Азии, которое славится своими древнейшими монастырями, величественными гималайскими пейзажами и самобытными правилами жизни, с которыми лично познакомился путешественник из Барнаула Сергей Блошкин. О том, почему в Бутан так сложно попасть, зачем в королевстве свое «министерство счастья» и почему сам город похож на декорации к фильму — читайте в материале NGS22.RU.

Страна задает свои условия

Попасть в Бутан Сергей Блошкин пытался не один раз. Первая поездка сорвалась еще на этапе планирования — тогда вмешалась пандемия и путешествие пришлось отложить на неопределенный срок.

Красивейший вид на Гималаи Источник: Сергей Блошкин

В итоге Сергей с товарищем все-таки добрались до королевства, но не из России, а из Непала — изначально они поехали именно туда и решили совместить два путешествия.

— Напрямую из России организовать такую поездку спонтанно довольно сложно, но я был в Непале и решил, что всё же нужно побывать. Однако страна будто сама задает условия, при которых ты туда попадешь, — рассуждает путешественник.

Бутан остается одной из самых закрытых стран, о которой найти подробную информацию в интернете просто невозможно. Формально въезд в нее не невозможен, но полностью регламентирован и сопровождается рядом серьезных требований.

— Туда нельзя просто взять и отправиться самостоятельно. Обязательно нужно заранее оформлять турпакет через местную компанию, иначе не дадут визу. К тому же туда летает только их авиакомпания, и количество рейсов довольно ограничено. Добраться можно из Индии, Непала, иногда еще из Сингапура и всё, — продолжает Сергей.

Всего около 20 пилотов во всём мире имеют разрешение на посадку в Бутане Источник: Сергей Блошкин

Одна из причин довольно закрытого авиасообщения — расположение аэропорта. Он находится в горной долине, на большой высоте над уровнем моря, поэтому считается одним из самых сложных в мире для пилотов.

Источник: Городские медиа

— Как мы потом выяснили, только около 20 пилотов во всём мире допускают к посадке в этом аэропорту, поскольку заход на нее полностью визуальный и в плохую погоду сесть невозможно. Первая попытка добраться у нас была неудачная. Сначала рейс задержали. Долетели за час, а провели в воздухе в общей сложности около четырех с половиной часов, но самолет так и не смог сесть, поэтому мы вернулись обратно в Непал. Улететь удалось только на следующий день, когда самолет заходил на посадку, летел прям очень низко между горами, сначала в одно ущелье, потом в другое, а затем резко пикировал, как истребитель, и сел на полосу. Седых волос, конечно, не прибавилось, но было немного страшно, — рассказывает о сложностях перелета Сергей.

Нулевая преступность, тихие улицы и аккуратные дома

Все дома выполнены практически в одном стиле, что удивляет путешественников Источник: Сергей Блошкин

Бутан показался путешественнику загадочной и необычной страной. Несмотря на богатый опыт поездок по всему миру, у Сергея осталось ощущение полной нереальности происходящего, будто они с другом находятся на съемочной площадке:

— Поначалу было ощущение, что это всё декорации, какая-то бутафория, но смотришь по сторонам, вроде реальность: люди ходят, работают, всё функционирует. Удивительно, что в королевстве невероятно чисто, при том, что рядом находятся Индия и Непал, где множество рикш, велосипедов, очень суетно и повсюду мусор. Здесь же всё иначе — всюду тихо, дороги ровные, дома аккуратные, только с двумя видами крыш — красной и зеленой, всё как будто совсем недавно построено и выполнено в одном архитектурном стиле.

Тихая маленькая страна впечатляет своим спокойствием Источник: Сергей Блошкин

Животные людей совсем не боятся Источник: Сергей Блошкин

Свободное перемещение туристов внутри страны ограничено. Почти все маршруты проходят в сопровождении гида, а доступ к ряду достопримечательностей возможен только через официальное подтверждение.

— Там довольно сложная система. Везде нужно быть исключительно с гидом, даже если ты хочешь зайти куда-то, где нужен билет — самостоятельно купить его невозможно. Подходит гид, показывает удостоверение, подтверждает группу и только после этого вас пропускают, — объясняет путешественник.

Мифы и легенды в Бутане — часть повседневности Источник: Сергей Блошкин

Еще одна особенность Бутана — его экономическая политика в сфере туризма. Страна сознательно ограничивает поток путешественников, целенаправленно делая поездки дорогими.

— Туризм там устроен таким образом, чтобы не было массового потока, как в Непале. Есть фиксированный дневной сбор, плюс обязательный пакет: гид, транспорт, проживание, питание. В итоге получается примерно 400-500 долларов в день на человека. У нас же благодаря помощи знакомых в общей сложности за всю четырехдневную поездку вышло чуть больше тысячи долларов, — уточняет Сергей.

Дополнительно еще заплатили за перелет из столицы Непала Катманду — примерно 40 тысяч рублей.

Только посмотрите на эти виды Источник: Сергей Блошкин

К слову, экономика страны вызывает у туристов немало вопросов: несмотря на невысокие зарплаты, на улицах можно увидеть дорогие автомобили, а жизнь не выглядит так, будто люди живут бедно:

— Цены в магазинах там примерно сопоставимы с нашими, по ощущениям ничего прям сверхдешевого нет. Что удивляет — в стране фактически нулевая преступность и очень низкий уровень коррупции, а сам король совершенно не закрыт от людей — его очень часто можно увидеть на улицах, в кафе. Всюду висят его портреты, как когда-то у нас везде были плакаты с Лениным. Еще одна особенность — здесь все ходят в национальных костюмах, не знаю, обязаны ли они это делать или выбирают так одеваться сами, но это удивляет.

Цветущие деревья добавляют местам живописности Источник: Сергей Блошкин

Атмосфера внутреннего спокойствия

Отдельное внимание в Бутане уделяют внутреннему состоянию общества, поэтому в королевстве существует единственное в мире министерство счастья. Так, вместо классических экономических ориентиров там обращают внимание на факторы, формирующие уровень благополучия граждан: оценивают психологическое состояние, здоровье, образование, экологию и другие параметры.

Магнолия здесь — обычное дело Источник: Сергей Блошкин

— Люди там выглядят улыбчивыми, спокойными, несмотря на то, что их зарплаты не самые высокие. В Бутане есть даже особые структуры, которые следят за гармонией, за тем, как выглядят здания — например, у них нигде не торчат кондиционеры на домах, а внешний облик и вправду так красив, в глаза сразу бросается то, что всё выдержано в одном стиле.

Люди впечатляют своим спокойствием и доброжелательностью Источник: Сергей Блошкин

Местные виды Источник: Сергей Блошкин

Помимо прочего, путешественник отметил и то, что в стране нет гостиниц ниже трех звезд, поэтому везде, по его ощущениям, был хороший уровень размещения постояльцев. А вот еда сибиряка не удивила: по его словам, чаще всего там не едят мяса, но питаются картофелем, овощами и редко курицей. Все блюда готовят без излишней остроты.

Колоритная и очень простая еда жителей Бутана Источник: Сергей Блошкин