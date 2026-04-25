НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

с-з.

 750мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,86
EUR 90,88
Вытащили детей из воды
Бизнесмен потерял товары из-за БПЛА
Здесь был Пушкин
Реставрируют исторический дом
Затопило Ярославль — онлайн
Урлашов в Ярославле
Что будет с Telegram
Афиша на неделю
Страна и мир Обзор «Неудачная конфигурация майских праздников»: куда отправиться на короткие выходные из Ярославля

«Неудачная конфигурация майских праздников»: куда отправиться на короткие выходные из Ярославля

Публикуем рекомендации туроператора

1 693
Туры на майские из Ярославля | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUТуры на майские из Ярославля | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Туры на майские из Ярославля

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В этом году майские праздники будут короткими. Чтобы успеть порадовать себя мини-отпуском, стоит заранее спланировать маршрут. Время еще есть. О вариантах майских путешествий рассказали в группе компаний «ЯТО».

«В этом году самая неудачная конфигурация майских праздников за последние 8 лет», — отметили туроператоры.

Чтобы не брать дополнительные отгулы на работе, уместить свое путешествие необходимо в три дня. Для этого в группе компаний «ЯТО» порекомендовали присмотреться к близлежащим регионам — Владимирская, Нижегородская и Костромская области.

«Тем, кто может себе позволить добавить один-два дня отпуска к праздникам, рекомендуем присмотреться к Элисте и Волгограду, Пушкинским горам, Пскову и Великому Новгороду», — советуют в группе компаний «ЯТО».

Читайте также

Сколько стоят путевки на майские праздники:

  • Самый бюджетный вариант — Костромская область. На майских праздниках на троих туры по этому направлению обойдутся в 30 000 рублей.

  • Следом идет Владимирская область. Туристам предлагают посетить сразу два города — Владимир и Суздаль. Такой тур для семьи будет стоить от 45 000 рублей.

  • Нижний Новгород уже стал привлекательным для семейного отпуска. На майских праздниках цены на туры в «карман России» начинаются от 55 000 рублей за троих.

  • Отправиться в тур из Ярославля можно и в более далекие направления. Например, такое, чтобы посетить сразу два города — Волгоград и Элисту. Цена за троих — от 55 000 рублей.

  • Пушкинские горы, Псков и Великий Новгород — вариант путешествия по Псковской области. Такой маршрут в готовом туре выйдет от 60 000 рублей за троих человек.

Хотите попробовать что-то новое? Присмотритесь к речным круизам.

Также мы рассказывали, во сколько обойдется отпуск в 2026 году и какие страны включили в «красный список».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Турист Путешествие Май Туроператор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
25 апреля, 20:25
Что бы куда то ехать надо деньги, а население нищает усердно
Гость
25 апреля, 14:20
Боже! 45 тысяч рублей, чтобы посетить Владимир и Суздаль! Дорога туда и обратно через Иваново на одного человека 2 тысячи рублей. Кафешки, шашлычные и прочие плюшки- ватрушки - на каждом шагу. Ехать : 2 часа до Ивановп и полтора часа до Суздаля. А от Суздаля до Владимира - полчаса. Суздаль - маленький городок, день на него - много. Церкви, церкви... Бывает там интересная выставка кур, гусей, уток разных пород ( НИИ птицеводства). Все! Дальше - Владимир, где наверняка можно переночевать где- то. Там тоже дня достаточно.Церкви, церкви...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Рекомендуем