«Неудачная конфигурация майских праздников»: куда отправиться на короткие выходные из Ярославля

Туры на майские из Ярославля Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В этом году майские праздники будут короткими. Чтобы успеть порадовать себя мини-отпуском, стоит заранее спланировать маршрут. Время еще есть. О вариантах майских путешествий рассказали в группе компаний «ЯТО».

«В этом году самая неудачная конфигурация майских праздников за последние 8 лет», — отметили туроператоры.

Чтобы не брать дополнительные отгулы на работе, уместить свое путешествие необходимо в три дня. Для этого в группе компаний «ЯТО» порекомендовали присмотреться к близлежащим регионам — Владимирская, Нижегородская и Костромская области.

«Тем, кто может себе позволить добавить один-два дня отпуска к праздникам, рекомендуем присмотреться к Элисте и Волгограду, Пушкинским горам, Пскову и Великому Новгороду», — советуют в группе компаний «ЯТО».

Сколько стоят путевки на майские праздники:

Самый бюджетный вариант — Костромская область. На майских праздниках на троих туры по этому направлению обойдутся в 30 000 рублей.

Следом идет Владимирская область. Туристам предлагают посетить сразу два города — Владимир и Суздаль. Такой тур для семьи будет стоить от 45 000 рублей.

Нижний Новгород уже стал привлекательным для семейного отпуска. На майских праздниках цены на туры в «карман России» начинаются от 55 000 рублей за троих.

Отправиться в тур из Ярославля можно и в более далекие направления. Например, такое, чтобы посетить сразу два города — Волгоград и Элисту. Цена за троих — от 55 000 рублей.

Пушкинские горы, Псков и Великий Новгород — вариант путешествия по Псковской области. Такой маршрут в готовом туре выйдет от 60 000 рублей за троих человек.

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