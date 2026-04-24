«Я как бы угорал такой». Судья танцевального чемпионата высмеял полных участниц и нарвался на скандал: почему он важен

Эдуард Магаев — российский музыкант, диджей, продюсер, профессиональный хореограф Источник: partyisnotover / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В столичном танцевальном сообществе разгорелся скандал, который за несколько суток вышел далеко за пределы города и облетел всю страну. 11 апреля состоялся чемпионат по танцам в стиле frame up. Судья фестиваля Эдуард Магаев (он же DJ M.E.G.) снял на видео нескольких участниц и выложил ролики с издевательскими подписями. Позже он признался, что «угорал» над девушками, а одна из них оказалась на третьем месяце беременности. Вместо извинений — оправдания, организатор фестиваля называет Магаева «легендой», а танцоры требуют отмены судьи. NGS.RU рассказывает подробности истории.

Что натворил Мег

11 апреля в Москве прошел фестиваль по направлению frame up — стилю, который смешивает стрип-пластику, партер, акробатику и театральность. Создательница направления — Анастасия Юрасова, финалистка шоу «Новые танцы» на ТНТ. Она же организатор чемпионата, пригласившая в жюри диджея и хореографа Эдуарда Магаева.

По ходу конкурса Эдуард Магаев снимал выступления участниц на телефон и выкладывал ролики в одну из соцсетей. Публику возмутили два момента: судья целенаправленно «наезжал» камерой на девушек с пышными формами, а затем опубликовал видео с подписями: «Мы видим тебя» и «Тебя тоже видно».

Судья не отказал себе в удовольствии прокомментировать формы участницы Источник: partyisnotover / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Девушкам из Voyage тоже досталось Источник: partyisnotover / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Таким образом он намекнул (а после подтвердил устно) на то, что участницам плюс-сайз не место в танцевальном мире. Оценив последовавшую за этим волну возмущения, Эдуард Магаев записал сторис с попыткой оправдаться.

«Про видео, где я девчонок снимаю, таких пампушек — это не со злостью. Я никого ни в коем случае не оскорбляю, я даже не высмеиваю со злом. Это просто я как бы угорал такой: ну, типа, мы вас видим, — заявил он. — Вы в этом процессе танцевальном, в этом коллективе, ну, типа, мать, задумайся, надо чуть-чуть похудеть. Надо не вываливаться из коллектива».

Кто вытащил скандал на свет

Танцевальное сообщество не осталось в стороне и заступилось за участниц. Валерия Аверина — официальный представитель сообщества Frame Up Official и московский педагог — записала видео с разносом судьи. Ее слова мгновенно разлетелись по сети.

«Он „угорал“. Я в шоке. Как этот человек оказался судьей „каблучного“ чемпионата?» — высказалась танцовщица.

Валерию поддержало огромное количество людей Источник: valeri_averina / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Валерия призвала к ответу организатора чемпионата — ту самую Анастасию Юрасову — и после обнародовала ее ответ. Основательница стиля встала на сторону Эдуарда Магаева.

«Тебе надо просто изучить историю, почитать, кто такой Эдик Магаев. И вообще, в целом, если ты так близко все к сердцу воспринимаешь, наверное, стоило просто вчера не приходить. Мы объявляли судейский состав заранее. Это только ваш выбор, что вы пришли под его судейство. Для меня этот человек — легенда», — ответила организатор соревнований.

Но множество представителей танцевального сообщества поддержали Валерию: видео начали активно пересылать, подчеркивая, что высказывания судьи недопустимы.

Мнение героинь роликов

Одна из танцовщиц, попавших в «обличительные» видео Эдуарда Магаева, — Виолетта, ученица студии Voyager. Ее руководительница Валерия Юшина в стороне не осталась и выступила с жестким заявлением.

«Да, когда мы выходим на сцену, мы ответственны перед зрителем. Наша непрерывная работа заключается в том, чтобы чистить материал, готовиться не только технически, но и внешне, как артист. Но, опять же, все мы разные от природы, и это тоже нормально. Возможно, я бы и не записывала этот рилс, если бы не тот факт, что моя артистка вчера выступала на третьем месяце беременности», — прокомментировала ситуацию она.

Танцевальный коллектив Voyager Источник: lera_uva / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Руководитель студии подчеркнула, что дело не только в весе. Она считает, что независимо от размера и веса так относиться к женщине, которая вынашивает ребенка и выступает на сцене, низко.

Еще одна девушка с видео — Арина Дорошенко — сама записала и опубликовала в Сети короткую и едкую речь.

«Пойдешь в следующем году на Frame Up Fest? Понятно. Не пойдешь в следующем году на Frame Up Fest? Понятно. Любишь, когда над тобой угорают? Понятно. Не любишь, когда над тобой угорают? Понятно. Любишь, когда организаторы поддерживают хейт? Понятно. Не любишь, когда организаторы поддерживают хейт? Понятно», — сказала Арина, подчеркнув, что никакого допустимого варианта для танцовщиц «вне размерного ряда» не существует.

Чем всё кончилось (пока что)

Пост Валерии Авериной набрал уже более 900 тысяч просмотров, волна конфликта выплеснулась далеко за пределы танцевальных кругов. Эдуарду Магаеву начали писать возмущенные комментарии, но он продолжал подшучивать над полными женщинами и публиковал в сторис эмоционально-агрессивные видеопослания. Организаторов он называл «тупыми», участниц — «безыдейными и несексуальными», а само соревнование, которое его пригласили судить, охарактеризовал как «блевотину». 13 апреля организаторы фестиваля наконец выступили с официальной позицией.

«Да, конечно, мы согласны, что никому и никогда нельзя высмеивать, обижать или нападать на людей за их внешность. Это недостойное поведение. Причем никаких нельзя обижать — ни низких, ни высоких; ни толстых, ни худых; ни с кривыми ногами, ни с ровными; ни с татуировками, ни без; ни женщин, ни мужчин. Мы всегда открыты к каждому без предрассудков и осуждений», — говорится в посте.

Анастасия Юрасова, основатель танцевального направления Frame Up Источник: championat.com Она же организатор чемпионата, на котором произошел конфликт Источник: championat.com

Анастасия Юрасова осталась при своем мнении: она сослалась на то, что знала, на что идет, знала характер Эдуарда Магаева и осознанно хотела, чтобы он был в составе жюри. И предложила винить ее, добавив, что в кресло судей сажала и будет сажать тех, кто ее вдохновляет, и за это свое решение она готова отвечать. Ее страница в Instagram* сейчас недоступна для просмотра, фото и видео-контент в Tелеграм удалены.

Эдуард Магаев в итоге извинился, но только перед одной из участниц: «Не обижайся, прости меня, я угорал и угораю всегда, просто прими это. Я не знал, что ты беременна. Не обижайся, пусть у тебя всё будет хорошо. Забудьте это. Вы уже и так меня травмировали».

А на следующий день выложил пост, где заявил, что за 30 лет преподавания никогда не унижал полных женщин — только тактично советовал похудеть ради элементов. Правда, после снова взорвался эмоциями. С тех пор публикаций на его страницах не было.

Голос из профессиональной среды

Хореограф и основательница новосибирской танцевальной студии «Мун Хаус» Ксения Антюхина считает, что судейство обязано быть объективным, особенно в профессиональном танце.

«Недопустимо, чтобы человек выступал с непрофессиональными, неэтичными замечаниями. И организаторы тоже в ответе за это: если ты пригласил судью, ты несешь ответственность за то, что он творит в личном аккаунте, потому что он представляет твой фестиваль», — уверена Ксения Антюхина.

Она также отметила, что танцы — это очень интимное творчество, где главный критерий — безопасность, причем не физическая, а психологическая. Выходя на сцену, артист и так уязвим, а творческая энергия неврастенична по своей природе. Танцоры — люди психологически неустойчивые.

«Сейчас мы, наконец, популяризируем идею, что женщина может танцевать в любом весе и возрасте, и ее не осудят. И очень обидно, что какая-то полная девушка, которая и так боялась прийти на танцы, увидит такие сторис и подумает: „Меня тоже высмеют — нет, ни за что“, — продолжила Ксения Антюхина. — Эта тема глобальная. Я рада, что она наконец взорвалась, — в танцевальной индустрии это кипело давно».

Она настаивает на обоюдном уважении друг к другу: оскорбительные высказывания не допустимы ни от лица мужчин, ни от лица женщин.

Свобода танца и принятие

Сибирячка Анастасия танцует уже больше 15 лет. За это время она видела тысячи женщин, которые впервые решились прийти на танец: каждая из них переступила через свой страх и вышла из зоны комфорта — одно это уже достойно уважения, уверена девушка.

«Танцы для меня всегда были местом свободы и поддержки. Поэтому мне было так обидно и противно, когда на известном чемпионате член жюри вместо оценки техники и хореографии начал высмеивать женщин за их фигуру и еще выкладывать это в соцсети. Шутка? Или это у него такая система ценностей? — недоумевает танцовщица. — Каждая женщина уникальна, каждая заслуживает уважения и права проявлять себя. Я хочу, чтобы в мире было как можно меньше ситуаций, где женщин обесценивают из-за внешности. Философия танца — в поддержке, принятии, раскрепощении. Иначе зачем всё это?».

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