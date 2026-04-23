В мае предложили ввести еще один выходной, но не для всех. Новости 23 апреля

Жители определятся, нужен ли им еще один праздник, до 11 мая Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 апреля.

Что ждет ЕГЭ через 10 лет

В России не ранее чем через десять лет может появиться новый формат сдачи экзаменов для школьников. Пока же отменять Единый государственный экзамен не планируют. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так всё бурно развивается, может, лет через 10», — отметил Музаев в разговоре с ТАСС.

По его словам, несмотря на все недостатки ЕГЭ, текущая модель итоговой проверки знаний обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из любого региона.

«Ни одна страна в мире не отказалась от экзаменов. Как отбирать лучших на следующую стадию обучения?» — добавил глава Рособрнадзора.

Сайт и приложение РЖД дали сбой

Сайт и мобильное приложение РЖД столкнулись с массовым сбоем. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Пользователи не могут зайти в личный кабинет и купить билеты.

Проблемы заметили в нескольких регионах России: в Санкт-Петербурге, Самарской и Рязанской областях, Подмосковье, а также в Республике Адыгея. Корреспондент Городских медиа направил запрос на комментарий в пресс-службу РЖД.

В России вступил в силу ГОСТ на отопление

В России начал действовать новый ГОСТ, который устанавливает требования к оборудованию для подключения квартир к центральной системе отопления с автоматическим управлением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы Росстандарта.

Благодаря новым правилам жильцы смогут регулировать температуру в квартире удаленно, заранее настраивать режим работы батарей, видеть, сколько тепла потребляет именно их квартира, а также не бояться протечек, так как система сама обнаружит проблему и перекроет подачу тепла. Главная цель стандарта — сделать отопление экономичнее.

«Новый ГОСТ разработан с целью снижения теплопотребления зданий, автоматизации и диспетчеризации систем отопления в пределах одного жилого помещения. ГОСТ обеспечит дистанционное регулирование температуры внутреннего воздуха с целью экономии расхода теплоты и повышения комфорта проживания», — рассказали в Росстандарте.

Нововведение в первую очередь затронет тех, кто строит дома, проектирует отопление, обслуживает жилые здания и производит отопительное оборудование.

Скончался телеведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов

Автор известного телепроекта на Первом канале умер на 65-м году жизни. Причиной могли стать проблемы с сердцем.

«Не стало нашего коллеги. Талантливый журналист, режиссер, продюсер. Четверть века он вел программу „Человек и закон“. И еще успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом», — сообщается в Telegram-канале Первого канала.

Пиманов родился в Москве. Он вел программу «Человек и закон» на ОРТ и Первом канале с 1996 года. С октября 2013 года возглавлял медиахолдинг «Красная звезда», являлся продюсером, автором и ведущим документальных циклов и передач.

Число сотрудников, которых работодатели планируют уволить, выросло

За последние 10 месяцев количество работников, рекомендованных к увольнению, увеличилось на 43%. Такие данные привел Роструд на заседании Российской трехсторонней комиссии.

На 1 апреля 2026 года под увольнение попали 105 147 человек. В марте этот показатель составлял 104 775, в феврале — 100 397, а в июне прошлого года — 73 572 человека.

Наибольшее число увольнений ожидается в Москве, Московской, Омской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае. Чаще всего под угрозу попадают сотрудники сферы финансов и налогообложения, медицинские работники, а также госслужащие и муниципальные чиновники.

Синоптики пообещали россиянам умеренное тепло на майские праздники

На майские праздники снега в большинстве регионов европейской части России не ожидается. В Центральную Россию придет умеренное тепло — от +10 °C до +15 °C. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Санкт-Петербурге 1 мая будет около +8 °C, а 2–3 мая — до +15 °C и солнце. Волгоград прогреется до +21 °C, но возможны дожди. В Новосибирске в конце апреля ожидается до +20 °C, однако к 9 мая похолодает до +10 °C. В Красноярске сначала будет жара до +20 °C, а ко Дню Победы — всего +6 °C.

В Норильске зима не уходит: на майские там обещают от -9 °C до -5 °C. Во Владивостоке к концу праздников потеплеет до +17 °C, но ожидается шесть дождливых дней. На юге России и в Краснодарском крае температура составит от +16 °C до +21 °C.

Самый надежный прогноз появится за 3–5 дней до праздников, пишут «Известия». Синоптики предупреждают, что в мае возможны дожди и ночные заморозки.

Судьбу Telegram в России решат в ближайшие три месяца

Вопрос с работой Telegram в России должен решиться в ближайшие три месяца. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Олег Голов.

В ходе заседания Госсобрания — Курултая Башкирии депутат Тимур Гильмияров спросил сенатора, прорабатывают ли вопрос блокировки мессенджера. Он отметил, что Telegram остается важным каналом связи для многих жителей страны, а также для депутатов в работе с населением. При этом возможностей становится всё меньше, а четкой позиции по блокировке пока нет.

«Вопросы с Telegram больше лежат в плоскости требований локализации и доступа правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Telegram не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Вопрос неоднозначный, я думаю, в ближайшие три месяца он будет решен», — подчеркнул Олег Голов.

Сенатор добавил, что федеральные органы власти в качестве тенденции предлагают переходить на альтернативные мессенджеры. По его словам, государственная политика движется именно в эту сторону.

График выплат детских пособий изменится из-за майских праздников

В апреле детские пособия поступят на карты дважды. Выплаты, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая, перечислят досрочно — 29 и 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда.

Изменения касаются единого пособия на детей до 17 лет, выплат по беременности, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также пособия на ребенка военнослужащего по призыву. Следующие начисления по стандартному графику пройдут только в июне.

Майские праздники скорректировали и график пенсионных выплат. Пенсионеры, которые обычно получают деньги через банк с 1-го по 4-е число, получат пенсию за май заблаговременно — до 30 апреля.

Сбои интернета в крупных городах связаны с предотвращением терактов

Временные ограничения доступа в интернет в крупных городах необходимы для предотвращения террористических угроз. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

По словам главы государства, в приоритете остается безопасность граждан, поэтому иногда приходится жертвовать стабильностью связи. При этом он подчеркнул важность информирования людей о причинах неполадок и поручил проработать механизм бесперебойной работы жизненно важных сервисов, таких как «Госуслуги» и платежные системы. Путин привел в пример экстренные звонки, доступные даже при отсутствии средств на счетах, и предложил организовать работу мобильного интернета подобным образом.

Приложения для знакомств предложили включить в «белые списки» при сбоях интернета

Доступ к дейтинг-сервисам предложили сохранять даже в периоды ограничения связи. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Марина Ким.

По ее мнению, приложения для знакомств — не просто развлечение, а важный социальный инструмент, помогающий людям выстраивать отношения и создавать семьи, особенно в крупных городах, где из-за высокой занятости многие знакомятся онлайн. Ким считает, что демографическая политика должна учитывать этот факт.

«Если государство действительно заинтересовано в поддержке семьи и росте рождаемости, нужно смотреть на ситуацию честно: сегодня многие пары начинают общение именно в цифровой среде. Значит, такие сервисы тоже нужно воспринимать как часть инфраструктуры человеческих отношений», — заявила депутат в беседе с РИА Новости.

По ее словам, включение приложений в «белые списки» при сбоях сети станет понятным шагом в поддержку личной жизни граждан.

Объем выдачи потребкредитов резко вырос

В марте 2026 года объем выданных потребительских кредитов в России приблизился к 380 млрд рублей. Это рекордный показатель с сентября 2024 года, сообщили в «Скоринг бюро».

За месяц выдачи выросли почти на треть, а в годовом выражении — в 1,7 раза. Количество кредитов достигло 2,1 млн, что на четверть больше, чем в феврале, и почти в 1,5 раза больше, чем в марте прошлого года, пишет РИА Новости.

Средний чек потребкредита составил 177,7 тыс. рублей. За месяц он вырос на 3,9%, за год — на 13,9%. Для сравнения: в сентябре 2024 года объем выдач составлял 419,2 млрд рублей.

Минздрав ужесточил правила освидетельствования на ВИЧ

В России вводят новые правила обязательного тестирования на ВИЧ-инфекцию. Об этом говорится в приказе Минздрава России.

Документ устанавливает точные сроки выдачи результатов: справку с итогами обследования пациент должен получить не позднее 10 дней после обращения в медучреждение, пишет ТАСС.

Также ужесточаются требования к врачам-консультантам — теперь они обязаны пройти повышение квалификации по вопросам консультирования пациентов с ВИЧ. Общая продолжительность обучения должна составлять не менее 72 часов.

Возвращение пива на стадионы обсуждают в России

Вопрос о продаже пива на спортивных аренах снова подняли для обсуждения. Это возможно только при полном согласии всех сторон и строгом соблюдении мер безопасности. Такое мнение в беседе высказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

По словам эксперта, участники процесса — регуляторы, органы здравоохранения, структуры, отвечающие за общественный порядок, и торговые организации — должны обеспечить безопасность, умеренное потребление и доступность напитка. К обсуждению подключатся, когда все стороны будут готовы, пишет Life.ru.

Саратцева также отметила, что сейчас многие болельщики предпочитают смотреть матчи в спортбарах, где уже можно совмещать просмотр с употреблением пива.

В мае предложили сделать еще один выходной

В Ставропольском крае стартовало голосование о введении дополнительного выходного дня в мусульманский праздник Курбан-байрам, который в этом году приходится на 27 мая. Инициативу предложил губернатор Владимир Владимиров.

Глава региона напомнил, что Ставрополье — многонациональный и многоконфессиональный регион, поэтому важно учитывать традиции разных вероисповеданий. Ранее на региональном уровне выходным официально признали православную Радоницу.