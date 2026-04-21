Забудьте про Египет и Турцию: пять дешевых стран, о которых стоит знать

Доступным вариантом отдыха остаются Грузия, Абхазия и Узбекистан (иллюстрированное фото) Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Бюджетно отдохнуть россияне могут во многих направлениях при грамотном выборе билетов и отеля. В списке таких стран не только популярные Турция и Египет, но и другие интересные путешествия.

«При грамотном подходе к выбору перевозки и размещения бюджетный отдых возможен на многих популярных направлениях, но важно учитывать специфику каждой страны. Одним из таких примеров является Вьетнам, так как стоимость услуг внутри страны остается невысокой», — рассказала управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина в разговоре с РИА Новости.

Если бронировать проживание в этой стране самостоятельно, то можно найти предложения примерно за 200 долларов (15 тысяч рублей) на двоих за десять ночей. При этом питание и посещение кафе или ресторанов тоже обходятся дешево.

Еще среди направлений с привлекательной стоимостью есть Китай и остров Хайнань. По информации Ворониной, при использовании перелетов с пересадками есть возможность сэкономить деньги еще больше.

Кроме того, доступным вариантом отдыха остаются Грузия, Абхазия и Узбекистан.

Сколько стоят туры в эти страны