Забудьте про Египет и Турцию: пять дешевых стран, о которых стоит знать

Бюджетно отдохнуть россияне могут во многих направлениях при грамотном выборе билетов и отеля. В списке таких стран не только популярные Турция и Египет, но и другие интересные путешествия.
«При грамотном подходе к выбору перевозки и размещения бюджетный отдых возможен на многих популярных направлениях, но важно учитывать специфику каждой страны. Одним из таких примеров является Вьетнам, так как стоимость услуг внутри страны остается невысокой», — рассказала управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина в разговоре с РИА Новости.
Если бронировать проживание в этой стране самостоятельно, то можно найти предложения примерно за 200 долларов (15 тысяч рублей) на двоих за десять ночей. При этом питание и посещение кафе или ресторанов тоже обходятся дешево.
Еще среди направлений с привлекательной стоимостью есть Китай и остров Хайнань. По информации Ворониной, при использовании перелетов с пересадками есть возможность сэкономить деньги еще больше.
Кроме того, доступным вариантом отдыха остаются Грузия, Абхазия и Узбекистан.
Сколько стоят туры в эти страны
Как отмечает сервис «Слетать.ру», тур на двоих во Вьетнам на семь ночей с вылетом из Москвы во второй половине мая и проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками начинается от 134,5 тысячи рублей. Путешествие в Китай обойдется минимум в 108,9 тысячи рублей, в Грузию — от 78,2 тысячи рублей, в Узбекистан — от 66,8 тысячи рублей, а в Абхазию — от 59,5 тысячи рублей.