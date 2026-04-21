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Страна и мир Забудьте про Египет и Турцию: пять дешевых стран, о которых стоит знать

Забудьте про Египет и Турцию: пять дешевых стран, о которых стоит знать

Туда можно бронировать туры самостоятельно

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Доступным вариантом отдыха остаются Грузия, Абхазия и Узбекистан (иллюстрированное фото) | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUДоступным вариантом отдыха остаются Грузия, Абхазия и Узбекистан (иллюстрированное фото) | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Доступным вариантом отдыха остаются Грузия, Абхазия и Узбекистан (иллюстрированное фото)

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Бюджетно отдохнуть россияне могут во многих направлениях при грамотном выборе билетов и отеля. В списке таких стран не только популярные Турция и Египет, но и другие интересные путешествия.

«При грамотном подходе к выбору перевозки и размещения бюджетный отдых возможен на многих популярных направлениях, но важно учитывать специфику каждой страны. Одним из таких примеров является Вьетнам, так как стоимость услуг внутри страны остается невысокой», — рассказала управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина в разговоре с РИА Новости.

Если бронировать проживание в этой стране самостоятельно, то можно найти предложения примерно за 200 долларов (15 тысяч рублей) на двоих за десять ночей. При этом питание и посещение кафе или ресторанов тоже обходятся дешево.

Еще среди направлений с привлекательной стоимостью есть Китай и остров Хайнань. По информации Ворониной, при использовании перелетов с пересадками есть возможность сэкономить деньги еще больше.

Кроме того, доступным вариантом отдыха остаются Грузия, Абхазия и Узбекистан.

Сколько стоят туры в эти страны

Как отмечает сервис «Слетать.ру», тур на двоих во Вьетнам на семь ночей с вылетом из Москвы во второй половине мая и проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками начинается от 134,5 тысячи рублей. Путешествие в Китай обойдется минимум в 108,9 тысячи рублей, в Грузию — от 78,2 тысячи рублей, в Узбекистан — от 66,8 тысячи рублей, а в Абхазию — от 59,5 тысячи рублей.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
7
Гость
21 апреля, 17:43
Летят перелетные птицы В весенней дали голубой, Летят они в жаркие страны, А я остаюся с тобой. А я остаюся с тобою, Родная навеки страна! Не нужен мне берег турецкий, И Африка мне не нужна!!!
Гость
21 апреля, 17:23
Настолько великая страна, что даже Турция и Египет теперь для вас дорого
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Гость
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