За какие долги вас не выпустят за границу и как узнать, есть ли запрет на выезд: простые шаги

Перед поездкой важно заранее проверить запрет на выезд за границу Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Бывает так, что человек заранее планирует долгожданный отпуск, покупает билеты на самолет и бронирует гостиницу, а в день поездки в аэропорту узнает о запрете выезда за границу. Всего этого можно избежать, изучив простые шаги, о которых рассказали в этом материале.

Кому запрещено выезжать за границу

В выезде обычно отказывают тем, кто был заранее уведомлен о запрете. Для других такая ситуация может стать неожиданностью.

В первую очередь в группе риска должники, кто вовремя не уплатил налоги и штрафы ГИБДД, просрочил возврат кредита и выплату алиментов, задолжал за коммунальные услуги. Что касается размера долга — часто это касается сумм от 10 тысяч рублей.

Еще это относится к требованиям о возмещении вреда здоровью, выплатам в связи со смертью кормильца и возмещение ущерба имуществу или морального вреда.

Но должникам не всегда запрещают выезжать за границу после первого просроченного платежа. Скорее это касается злостных неплательщиков.

Запрет на выезд не распространяется на тех, у кого есть кредит на любую сумму, но при этом нет просрочек и задолженностей.

Размер долга

Существует ограничение по размеру долга, если он взыскан через суд, судебные приставы направили исполнительный лист и наложили запрет на выезд должника из РФ (либо это сделал суд). Сумма долга должна быть выше 30 тысяч рублей. В случае долга по алиментам, компенсации вреда здоровью или морального вреда — выше 10 000 рублей.

«Касаемо долгов по налогам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ, кредитам, запрет на выезд могут установить при сумме от 30 тысяч. Однако, если гражданин не рассчитается в течение двух месяцев после окончания срока, отведенного на добровольное погашение, максимальный порог составит 10 тысяч», — отметил юрист Илья Русяев в разговоре с «Москвой 24».

Как накладывают запрет за долги

Если у человека долги, его всегда заранее предупреждают о запрете на выезд. В первую очередь организация, которой он должен, подает на него в суд. После судебного решения дело переходит в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Неплательщик получает уведомление от пристава о долге. Внести недостающие деньги можно в течение пяти дней. Если этого не сделать, пристав вправе ходатайствовать в суд о запрете на выезд.

Неожиданный запрет на выезд

Такие ситуации тоже существуют. Запретить путешествовать могут и тем, кто совершил административные нарушения и испортил отношения с трудовой инспекцией, полицией, ГИБДД, пограничной службой, таможней или службой ветконтроля. Самая частая причина для ограничений — всё та же неоплата штрафов. Запрет на выезд накладывается через суд, по привычной схеме.

Запрет на выезд по ошибке

Человеку могут запретить выезд по ошибке. Такое тоже случается. Если никаких просроченных долгов у вас нет, подайте ходатайство в ФССП. Чаще всего бывает путаница с полными тезками, особенно когда совпадает дата рождения.

Чтобы это исправить:

подайте заявление напрямую в интернет-приемную ФССП или через «Госуслуги»;

когда будете заполнять форму, выберите тему обращения «Я двойник!»;

проблема должна решиться в течение двух дней.

Кроме того, не стоит забывать и о мошеннических схемах, когда злоумышленникам удалось получить ссуду на ваше имя. В этом случае придется сначала доказать кредитору, что договор оформляли не вы.

Если вопрос не получится уладить с кредитором, придется идти в суд. Пока длится разбирательство, стоит попросить суд приостановить исполнительное производство.

Случается, что приставы нарушают процедуру взыскания. Например, не снимают ограничение на выезд, хотя вы уже все погасили. Или вводят запрет на пересечение границы, не сообщив должнику о начале исполнительного производства. Такие действия можно обжаловать в ФССП.

Важно , пограничники всё равно не выпустят вас в случае ошибки, пока действует запрет. Если вы попали в такую ситуацию, то попросите на паспортном контроле письменный отказ в выезде. После чего вы можете попробовать потребовать компенсацию от ФССП за сорвавшуюся поездку через суд.

Справка от погранслужбы станет доказательством, что уехать не получилось. А чтобы избежать неприятностей на границе, лучше заранее уточнить, всё ли в порядке с долгами.

Как проверить запрет на выезд за границу

Пропустить письмо о долге можно в нескольких ситуациях. Например, если оно пришло вам на электронную почту, а вы нечасто ее проверяете, или поступило не по тому адресу, где проживаете. Также уведомления можно пропустить, если на портале «Госуслуги» у вас отключены оповещения от приставов.

Перед поездкой важно заранее проверить запрет на выезд за границу, чтобы точно знать, разрешено ли покидать страну и не столкнуться с неприятностями уже перед самым вылетом.

Пошаговая инструкция:

зайдите на официальный сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП);

введите свои данные на странице сервиса «База данных исполнительных производств»;

проверьте документы на свое имя.

Если вы всё-таки обнаружили на этом сайте какие-то данные о себе, это еще не говорит о полном запрете на путешествия. Уточнить информацию можно по одному из телефонов, которые указаны в разделе «Контакты».

Сколько длится запрет на выезд

Ограничения снимают сразу же после того, как вы погасили задолженность, либо не позднее следующего рабочего дня. Приставы обязаны сообщить об этом пограничникам.

Деньги быстрее всего доходят до ФССП при оплате через «Госуслуги». Если вы рассчитались, а в течение недели ничего не изменилось, стоит взять процесс в свои руки. Через «Госуслуги» сообщите приставу о погашении долга и подайте заявление, чтобы он отменил запрет.

Как избежать запрета

Если у вас недавно возникли финансовые проблемы, а поездка не за горами и долг еще не попал к приставам, лучше сразу обратиться к кредитору. Объясните вашу ситуацию и попросите его об отсрочке или новом графике платежей. В этом случае есть шанс не доводить дело до суда и ФССП.

Однако если взысканием долга уже занимается пристав, то попробуйте добиться отсрочки или рассрочки в суде. Для этого нужно подать заявление именно в тот суд, который выдал исполнительный документ. Приложите к нему документы, которые убедят судей, что у вас есть уважительные причины отложить оплату. Например, копию трудовой книжки с записью о сокращении или выписку из медкарты, подтверждающую, что вы не работали из-за болезни или травмы.

Копию заявления в суд отправьте приставам с просьбой пока не арестовывать ваши счета и не вводить ограничения. Пристав должен отреагировать в течение месяца. При положительном ответе он не будет устанавливать запрет на выезд.

Но есть ситуации, когда приставы не согласны идти на уступки либо уже ввели ограничения. Тогда придется ждать решения суда.