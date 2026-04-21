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Страна и мир Эра VPN подходит к концу? Люди начнут массово отказываться от таких сервисов: причины

Эра VPN подходит к концу? Люди начнут массово отказываться от таких сервисов: причины

Многие уже заметили неполадки в работе таких приложений

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Во время работы этих приложений даже в фоновом режиме сильно страдает аккумулятор смартфона | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаВо время работы этих приложений даже в фоновом режиме сильно страдает аккумулятор смартфона | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Во время работы этих приложений даже в фоновом режиме сильно страдает аккумулятор смартфона

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Жители России начнут сами отказываться от использования сторонних сервисов по ряду причин. Каждую из них рассмотрим в этом материале.

Возможен запрет на оплату

В скором времени в стране прогнозируют введение запрета на оплату сторонних сервисов с российских банковских карт.

«Это [запрет продажи VPN] вполне реально. Если компания не представлена в России, то вполне возможно, что она не сможет принимать платежи. Это может произойти очень быстро», — отметил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с Национальной службой новостей.

Он напомнил о ситуации с запретом оплаты Apple ID с двух российских мобильных операторов, которая развернулась практически в течение недели. До этого зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов говорил, что пользователи должны сами решать, стоит ли им пользоваться такими сервисами, но рекомендовал отказаться от сомнительных приложений.

Некоторые сторонние сервисы уже оповещают своих клиентов, что скоро оплачивать их услуги из России будет невозможно.

Опасность использования

В среднем подключение сторонних сервисов увеличивает расход аккумулятора смартфона на 5–15% по сравнению с его обычным режимом работы. Вместе с тем снижается и производительность устройства. Важно помнить, что полная защита данных в этом случае тоже не гарантирована.

«Если VPN работает круглосуточно в фоновом режиме, разница может быть заметна к концу дня», — предупредил эксперт организации «Народный фронт. Аналитика» Михаил Камышев в разговоре с ТАСС.

Дополнительные проблемы использования сомнительных сервисов:

  • задержки при открытии веб-страниц;

  • «подвисания» приложений;

  • снижение скорости интернет-соединения.

Всё это происходит из-за того, что в реальном времени трафик шифруется и перенаправляется через удаленные серверы.

Участились случаи обращений россиян в сервисные центры по ремонту телефонов из-за перегрева аккумулятора. Пользователи уже заметили, что это происходит из-за постоянно включенного VPN. Может ли это приложение стать причиной, по которой устройство выйдет из строя или даже взорваться, рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
VPN Блокировка Оплата Смартфон Перегрев Взрыв Производитель
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Комментарии
13
Гость
21 апреля, 16:15
Как связано логически высказывание "сами будут отказываться" с "введение запрета на оплату сервисов". Кажется, когда запрещают, это называются, не сами отказались, а нарушили конституционные права граждан.
Гость
21 апреля, 13:11
От программы Время ни за что не откажимся.
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Гость
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