«Симбиоз футуризма, зелени и человеческого гения». Туристка — о том, как осмотреть Сингапур за 96 часов и влюбиться навсегда

Трехдневный маршрут, цены и советы Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Один из самых стильных городов мира Сингапур больше не кажется чем-то далеким. Это направление стало альтернативой Европе: без сложных визовых хлопот, но с футуристическими садами, отелями-кораблями и орангутангами над головой. Корреспондент 26.RU рассказывает, почему стоит приехать в этот город хотя бы на пару дней.

Достаем кошельки

Давайте сразу к деньгам. Европейская виза сегодня стоит как крыло самолета: от 25 000 рублей и больше. Добавьте сюда сложности с перелетами, дорогие билеты и отели и вечную мысль: «А не обокрали ли меня, пока я смотрела на Эйфелеву башню?»

И вот вы уже сидите и открываете карту в поисках чего-то другого. Чего-то, где не надо платить за воздух и где чище, спокойнее, безопаснее. И я нашла: Сингапур. Сюда не нужен шенген. Здесь безвизовый транзит до 96 часов при перелете в третью страну. Именно этими 96 часами я и воспользовалась. И успела не просто посмотреть Сингапур, а влюбиться. По уши.

В Сингапур влюбляешься сразу Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Климат: жарко, влажно, душно

Сингапур находится совсем близко к экватору. Это не «в Турции в мае уже тепло». Это «ты выходишь из самолета, и на тебя падает мокрая простыня». Климат здесь не меняется круглый год: всегда жарко, влажно и с высокой вероятностью с неба льет как из ведра.

Мы этот тропический ливень застали. Сначала я немного расстроилась, что мне не повезло с погодой, а потом обрадовалась: дождь слегка сбивает температуру, и становится комфортнее гулять по городу.

У этой влажности есть огромный плюс. Всё растет как бешеное. Дома, полностью покрытые растениями, — не дизайнерский каприз и не «понты». Это особенность местного климата. Здесь зелень разрастается сама, ее не приходится уговаривать.

Сингапур находится совсем близко к экватору Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Чек-лист перед вылетом: виза, транзит, бюджет

Чтобы вы не потерялись в цифрах, я собрала всё в одном месте.

Виза. Электронное разрешение оформляется заранее. Срок действия — 9 недель. Пребывание — до 30 дней. Для транзитников (это наш случай): можно оставаться до 96 часов без визы, если летите в третью страну. Никакой головной боли.

Жилье. Отели в Сингапуре — одни из самых дорогих в Юго-Восточной Азии. Виной всему дефицит земли и бешеный спрос. Средняя стоимость отеля 4* — 150–250 евро за ночь. За три ночи выходит около 600 евро. Дорого? Да. Но качество соответствует: очень чисто, аккуратно, без сюрпризов.

Такси. Основной сервис — Grab (все, кто был в Индонезии, знают его). Поездка по городу — от 5 до 30 долларов в зависимости от расстояния. Из аэропорта — дороже. Но мы нашли альтернативу, значительно дешевле такси, но о ней позже. Спойлер: на двух колесах.

Отель мечты — Marina Bay Sands. Одна ночь в стандартном номере — 50–60 тысяч рублей. Да, дорого. Да, безумие. Но, ради того чтобы искупаться в самом длинном бассейне на крыше мира (200 м высота, 57-й этаж), я бы раскошелилась. Хотя бы в свой день рождения. Потому что это не просто отель, а целый аттракцион.

Отель мечты — Marina Bay Sands Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Аэропорт Чанги: не транспортный хаб, а достопримечательность

Многие местные говорят: обязательно приезжайте за 5 часов до вылета. Сначала я подумала, они шутят: что мы будем делать столько времени в аэропорту? Потом поняла: была не права.

В 2024 году аэропорт Чанги получил мировую награду и вошел в список лучших портов мира. И это не просто слова. Это когда ты прилетаешь и думаешь: «А могу ли я здесь жить? Пожалуйста, разрешите мне здесь остаться!»

Что смотреть по терминалам:

терминал 1 — сад кактусов и бассейн (да, бассейн в аэропорту, вы не ослышались);

терминал 2 — зачарованные сады, сад подсолнухов;

терминал 3 — сад бабочек и хрустальный сад;

терминал 4 — скульптуры, имитирующие лес.

Но главное — знаменитый водопад в комплексе Jewel Changi. Это стеклянный купол с самой высокой в мире крытой водной стеной. Вода падает с высоты 40 метров. Стоишь, смотришь на это и не веришь, что ты вообще в аэропорту.

Рекомендую прийти именно туда. И да, это бесплатно.

Аэропорт Чанги в Сингапуре на прилет встречает скульптурой семьи Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

96 часов: как мы гуляли, ехали, ели и не спали

Итак, мы выходим в город. Чемоданы скинули в отеле. И начинается самое интересное и крутое во всех путешествиях — изучение новой страны.

Транспортный лайфхак: велосипед вместо такси .

Такси в Сингапуре — удовольствие не из дешевых. Но мы быстро поняли, что есть альтернатива. И она — на двух колесах. На улице Raffles Place (она замыкает набережную) — огромное количество велосипедов в аренду. Берешь, сканируешь, поехал.

Ездить удобно: улицы приспособлены, машин мало. Страна сознательно избавляется от выхлопных газов, и даже местные пижоны в костюмах и при галстуках передвигаются на велосипедах. Тут быть велосипедистом стильно.

Да, правда слишком много светофоров. Но свобода — она того стоит. Вы не привязаны к такси, не ждете, не переплачиваете. Просто крутите педали и смотрите по сторонам. Цена: около 1–2 долларов за 30 минут. Дешево, удобно, экологично. И весело.

Улица Raffles Place в Сингапуре Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Вечерние виды на город-страну Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Еда: поке за 5 минут

У нас было всего три дня на целую страну. Поэтому тратить время на рестораны, где блюдо готовят два часа, мы не могли себе позволить. Забежали в первое попавшееся кафе в пяти минутах от отеля. Взяли нечто среднее между поке и тако — с говядиной. И выпечку. Это было безумно вкусно. И быстро.

Мой вам совет: в Сингапуре можно есть и не разоряться, если не ходить в рестораны с видом на Marina Bay. А если времени мало, не парьтесь. Видите кафе на углу? Идите туда. Не ошибетесь.

Взяли местную выпечку и блюдо наподобие поке — с говядиной Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Типичная кофейня в Сингапуре Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Главные локации Сингапура

А теперь — самое вкусное. То, ради чего вы вообще открыли эту статью.

Gardens by the Bay — сказочные сады

Это первое, что приходит на ум при слове «Сингапур». Футуристический экопарк площадью 101 га, который превратил обычный город в сад. Я смотрела на эти деревья и думала: «Это вообще реально? Или я в „Аватаре“?»

Главные фишки:

крупнейшая в мире стеклянная оранжерея Flower Dome (занесена в Книгу рекордов Гиннесса). Внутри — прохладный сухой климат средиземноморья и пустынь. Это как убежище от местной жары;

18 вертикальных садов высотой 20–30 метров. 11 из них оснащены фотоэлектрическими элементами для генерации солнечной энергии. Они не просто красивые — они работают;

в Cloud Forest — 35-метровая гора с самым высоким в мире крытым водопадом. Внутри имитируется экосистема тропических гор. Стоишь, на тебя падают брызги, вокруг — зелень, и ты не понимаешь, где вообще находишься;

билет в одну оранжерею (Flower Dome или Cloud Forest) — около 20 SGD (примерно 1200–1300 рублей);

комбо-билет в обе оранжереи — 30–35 SGD (около 2000–2300 рублей). Выгоднее брать сразу два. Дети до 3 лет — бесплатно, для детей до 12 лет — скидки.

+2

Интересный факт : в оранжерее собрано более 1,5 миллиона растений. Вся конструкция спроектирована так, чтобы минимизировать воздействие на среду.

Совет : вечером (19:45 и 20:45) не пропустите светомузыкальное шоу Supertree Grove. Оно бесплатное.

Marina Bay Sands — отель-корабль

Культовый отель-курорт с крышей в форме корабля на высоте 200 метров (57-й этаж). Здесь находится самый длинный в мире бассейн на крыше вместимостью до 4000 человек. Представьте: вы плывете, а под вами — весь город.

На «палубе» (площадь около 1 га) — рестораны, клубы, сады и смотровая площадка. Это один из самых дорогих отелей мира. В комплексе также есть казино, музей, театр и торговые центры.

Мы не стали подниматься: это заняло бы слишком много времени. Но смотреть на него снизу, с набережной, — уже отдельный вид искусства. Он светится, переливается, парит. Я, наверное, могла бы смотреть на него часами.

Вход на смотровую площадку (Sands SkyPark Observation Deck) стоит около 30 SGD (примерно 1800–1900 рублей), детям до 12 лет — около 20 SGD (примерно 1200 рублей).

Набережная Marina Bay Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

ArtScience Museum — музей в форме лотоса

Это стеклянный панорамный музей в форме лотоса, который словно парит над водой. Благодаря наклонным колоннам и архитектурным решениям создается эффект невесомости. Я стояла и думала: «Как это вообще построили?»

Музей ориентирован на иммерсивный опыт: посетители становятся частью экспозиции, особенно в зоне Future World. Там дети рисуют рыбок, запускают их в футуристический водоём, и те оживают. Это магия. Такого интерактива в России пока мало, но мы стремительно к этому идем.

Стоимость входа зависит от выставки. Средняя цена — 25–35 SGD (1500–2200 рублей).

Я рекомендую смотреть афишу заранее. Мы попали на одну из выставок — и это было на уровне TeamLab (известное арт-шоу. — Прим. ред.) в Абу-Даби. Серьезно. Взять с собой детей — лучшее решение: они будут в восторге. Да и взрослые тоже.

Зона Future World, где дети рисуют и запускают рыбок Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Набережная Marina Bay: Louis Vuitton, Apple и просто красота

Не могу назвать это достопримечательностью в классическом смысле, но магазины Louis Vuitton и Apple здесь оформлены так, что зайти хочется даже тем, кто не планирует покупок. Здания невероятной красоты расположены прямо на набережной. Если гуляете, почему бы не заглянуть? Я зашла. И не пожалела.

Набережная Marina Bay Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Магазин Louis Vuitton Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Магазин Apple в виде сферы Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

China Town, Capital Square и вечерний Clifford Pier

China Town — китайский квартал, дико атмосферный. И это точно must have. Фото говорят сами за себя.

China Town Сингапур Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Capital Square — мое любимое место. Архитектура здесь просто нереальная. Стоишь, оглядываешься по сторонам и каждый раз находишь новое футуристическое здание. Я преклоняюсь перед архитекторами Сингапура. То, что они делают, — это не просто стройка. Это искусство.

Capital Square Singapore Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Clifford Pier — исторический причал и то место, где мы оказались на велосипедах на закате. Людей много, но, когда смотришь на этот вид, дыхание замирает. Я стояла и просто не могла говорить. Сингапур не сравнить ни с одной другой страной. Это какой-то симбиоз футуризма, зелени и человеческого гения.

Вечерний Clifford Pier в Сингапуре Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

River Wonders и сингапурский зоопарк

Я фанат сафари в любом виде. Обожаю. Поэтому пропустить это не могла. В Сингапуре есть River Wonders — место с океанариумом, речными обитателями и возможностью увидеть панд. Да-да, тех самых, ради которых люди едут за тысячи километров. Мы увидели. Я чуть не расплакалась от умиления.

Цена на River Wonders:

взрослый билет — около 40 SGD (2500–2600 рублей);

детский (3–12 лет) — около 30 SGD (1900 рублей).

Аттракцион: вы катаетесь на лодке, а вокруг вас — птицы и животные. Ощущаешь себя путешественником в дикой природе. Очень круто, особенно с детьми.

Но главное — сингапурский зоологический сад. Это была самая смешная локация. Там огромное количество орангутангов, они ходят рядом. Не в клетках — прямо над головой. Играют друг с другом, веселятся. Не агрессивные, но гигантские. Я была в восторге.

Цена на Singapore Zoo:

взрослый билет — около 45–50 SGD (2800–3200 рублей);

детский — около 35 SGD (2200 рублей).

Также можно увидеть львов, зебр, носорогов. Всё как в хорошем сафари, но в городе.

+1

Hong Lim Park и последний вздох архитектуры

Завершаю одной из самых любимых локаций — районом Hong Lim Park. Там есть здание с растениями, которое выглядит как последний писк моды. Как сумасшедший журнальный разворот из дорогого глянца. Сингапур — это город, который живет в будущем. И здесь это чувствуется особенно остро.

Hong Lim Park Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Что мы не успели, но вы успевайте

За 96 часов мы увидели много. Но не всё. И это нормально: за три дня невозможно объять необъятное. Вот что я советую посетить.

Старейший ботанический сад с самой большой коллекцией орхидей (более 3000 видов). Вход в сад орхидей — около 5–10 SGD (300-600 рублей). Смотровую Marina Bay Sands — займет время, но вид того стоит. Стоит 30 SGD (1700 рублей). Ночное сафари — в Сингапуре оно тоже есть. Говорят, нереально круто. Стоит около 50–60 SGD (3000 — 3500 рублей) на взрослого.

Но мы успели главное: почувствовать ритм, понять логику города и влюбиться в его архитектуру. А это дорогого стоит.

Невероятная архитектура Сингапура Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Что важно знать до поездки

Сингапур — очень строгая страна. Законы здесь работают. Это вам не «ну подумаешь, перешел на красный».

Запрещено и наказуемо:

ввоз жвачки (запрет действует с 1992 года — серьезно);

мусорить;

кормить птиц;

не смывать за собой в общественном туалете.

За всё это — штрафы и немаленькие.

Природных ресурсов у страны нет. Даже пресную воду импортируют из Малайзии. И когда видишь, какую инфраструктуру они построили без ничего — без воды, нефти, газа, — это просто поражает. Вот что значит человеческий гений и желание жить красиво.

Сингапур — это не просто «еще одна страна в коллекцию». Это место, которое перезагружает голову. Ты гуляешь по улицам и думаешь: вот как может выглядеть будущее, если его не бояться. Если строить не просто дома, а дома-сады. Если думать не о том, «как накопить денег и свалить», а о том, «как сделать жизнь удобнее и красивее вокруг себя».

Сингапур стоит того, чтобы увидеть его хоть раз в жизни. После поездки сюда вы начнете иначе смотреть на свои города. Возможно, даже захотите посадить дерево. Или хотя бы не бросите бумажку мимо урны.

Такой разный Сингапур Источник: Габриелла Захарова / 26.RU