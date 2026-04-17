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Страна и мир Когда использование ИИ закончится для вас увольнением или уголовкой: список главных ошибок

Когда использование ИИ закончится для вас увольнением или уголовкой: список главных ошибок

Разбираемся во всех последствиях

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Работодатель не будет штрафовать за использование ИИ, если это не нарушает политику компании | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРаботодатель не будет штрафовать за использование ИИ, если это не нарушает политику компании | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Работодатель не будет штрафовать за использование ИИ, если это не нарушает политику компании

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Трудовой кодекс не позволяет штрафовать работодателю сотрудника за использование нейросетей. Однако за это могут уволить, но в определенных случаях. Главные ошибки и их последствия разберем в материале.

Когда могут уволить за использование ИИ

Уволить человека с работы могут за утечку данных в ChatGPT или другом ИИ, а также за непроверенный ИИ-отчет, который привел к убыткам компании.

«Работодатель вовсе не безоружен перед рисками, которые несет бесконтрольное использование ИИ. За конкретные действия с публичными нейросетями вроде ChatGPT или DeepSeek сотрудник может получить дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения, а если его действия нанесли компании ущерб, то и гражданский иск», — отметил эксперт в области информационных технологий компании «Стахановец» Артем Жадеев в разговоре с «Газетой.Ru».

Опасные ошибки и их последствия

К частым и опасным нарушениям можно отнести слив коммерческой тайны или персональных данных в публичные большие языковые модели. Кроме того, если сотрудник пытается выдать сгенерированный контент за свой собственный результат без какой-либо проверки. Основанием для увольнения в этом случае становится неисполнение трудовых обязанностей.

Еще среди нарушений могут быть попытки написать с помощью нейросети скрипты для обхода систем безопасности, использование ИИ для взлома, создания кейлоггеров или автоматизации действий, которые прямо запрещены политикой компании. Всё это квалифицируется как грубое нарушение, а в ряде случаев — как уголовное преступление, где уже предусмотрен реальный штраф от государства до 300 тысяч рублей.

Жадеев подчеркнул, что работодатель не будет штрафовать за использование ИИ, если это не нарушает политику компании, но может уволить по статье и подать на нарушителя в суд. Всё зависит от ситуации.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Штраф Уголовная ответственность Нейросеть Работа Увольнение Суд ИИ
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Комментарии
4
Гость
17 апреля, 22:19
А чем это закончится для правительства которое сует сомнительную технологию везде и отказывается от маркировки ии контента?
Гость
17 апреля, 17:02
Если естественного нет то искусственный бессилен
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Гость
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