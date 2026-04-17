Когда использование ИИ закончится для вас увольнением или уголовкой: список главных ошибок

Работодатель не будет штрафовать за использование ИИ, если это не нарушает политику компании Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Трудовой кодекс не позволяет штрафовать работодателю сотрудника за использование нейросетей. Однако за это могут уволить, но в определенных случаях. Главные ошибки и их последствия разберем в материале.

Когда могут уволить за использование ИИ

Уволить человека с работы могут за утечку данных в ChatGPT или другом ИИ, а также за непроверенный ИИ-отчет, который привел к убыткам компании.

«Работодатель вовсе не безоружен перед рисками, которые несет бесконтрольное использование ИИ. За конкретные действия с публичными нейросетями вроде ChatGPT или DeepSeek сотрудник может получить дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения, а если его действия нанесли компании ущерб, то и гражданский иск», — отметил эксперт в области информационных технологий компании «Стахановец» Артем Жадеев в разговоре с «Газетой.Ru».

Опасные ошибки и их последствия

К частым и опасным нарушениям можно отнести слив коммерческой тайны или персональных данных в публичные большие языковые модели. Кроме того, если сотрудник пытается выдать сгенерированный контент за свой собственный результат без какой-либо проверки. Основанием для увольнения в этом случае становится неисполнение трудовых обязанностей.

Еще среди нарушений могут быть попытки написать с помощью нейросети скрипты для обхода систем безопасности, использование ИИ для взлома, создания кейлоггеров или автоматизации действий, которые прямо запрещены политикой компании. Всё это квалифицируется как грубое нарушение, а в ряде случаев — как уголовное преступление, где уже предусмотрен реальный штраф от государства до 300 тысяч рублей.