«Я не оппозиционер!» Кто такая Виктория Боня, чье обращение смотрят в Кремле

Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Она не писала манифестов и не ходила на митинги. Виктория Боня просто взяла телефон и записала видео — для президента, от себя и, как она говорит, «от лица народа». За несколько дней ролик набрал больше миллиона лайков, собрал тысячи комментариев, вызвал волну мемов, даже поддержку провластных активистов. Не обошлось без критики. А потом обращение заметили в Кремле. Кто такая Виктория Боня, о чем она говорила и почему ее слова услышали — в материале «Фонтанки».

Что случилось?

14 апреля Виктория Боня выложила в запрещенной в России соцсети видеообращение к президенту Владимиру Путину. Ролик длится почти 20 минут, но его смысл умещается в несколько тезисов: народ боится, губернаторы врут, а президент не знает всей правды.

Источник: соцсети Виктории Бони «Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили, но внутри я чувствую, что нужно записать это видео. Потому что, Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится, блогеры вас боятся, артисты боятся. Губернаторы вас боятся. А вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться», — сказала Боня. Она подчеркнула: она не оппозиционер, а патриот. «У меня российский паспорт, я русская. Я очень люблю свою страну, это моя страна, это моё ДНК. Я её ни на что не променяю. И, Владимир Владимирович, мы вас поддерживаем. Считаем вас очень сильным политиком. Но многого вы не знаете».

О чем говорила Боня в обращении к Путину?

Боня перечислила несколько тем, которые, по ее мнению, президенту доносят в искаженном виде.

Источник: Валерия Чекалина / Добровольцы ССЛ / Администрация города Махачкалы

Наводнение в Дагестане. По словам блогера, помощь пришла только через 10 дней, а приехавший глава региона якобы попросил расстелить ковер, «чтобы он ноги не намочил». «Люди, которые по шею в этом говне плавали, вытаскивали животных своими силами. А губернатор попросил ковер». Мазут в Анапе. «Вам там рассказывают, что в Анапе у нас всё хорошо и сезон открывается. У меня мама живёт в Анапе. Там опять пятно мазутное — огромное, из космоса видно. Птиц отмывают люди своими руками. Никакого сезона купания не будет. Вам врут». Изъятие скота у фермеров. Боня напомнила о ситуации в Новосибирской области, где из-за вспышки опасной болезни уничтожали крупный рогатый скот. «Я жила в деревне, собирала ягоды и грибы, кормила комбикормом скот. Поэтому хорошо понимаю людей, которые лишились коров», — заявила блогер. Блокировка соцсетей и проблемы малого бизнеса. Блогер заявила, что из-за запретов рекламы в запрещенных соцсетях люди теряют возможность продвигать свое дело, а также блокировки средств связи доставляют неудобства людям: «Такое ощущение, что мы уже не в свободной стране живём, а в какой-то запрещённой». Дело блогеров Чекалиных. Отдельно Боня заступилась за Валерию и Артема Чекалиных. Она напомнила, что Валерия, мать четверых детей, узнала о раке четвертой степени только после родов, хотя жаловалась на боли в животе, пока находилась под домашним арестом. Артем Чекалин был приговорен к семи годам. «Я так понимаю, что какой-то неграмотный человек им подсказал и люди дробили налоги. Никого не обманывали, не воровали ни у государства, ни у людей, просто вот неграмотны финансово были», — заявила Боня.

«Я не оппозиционер»: политическая позиция Бони

Источник: соцсети Виктории Бони

После того как видео разлетелось, к Боне потянулись журналисты. Она рассказала, что за интервью обращались телеканал «Дождь»*, Русская служба BBC**, The Insider***, а также Юрий Дудь****. Но блогер всем отказала.

«Ребят, смотрите, у нас с вами разные задачи. Я своё обращение сделала, на котором миллион лайков. У меня ни на одном посту нет миллиона лайков. Это о многом говорит».

«Задача моя была просто подсветить ситуацию, чтобы было решение. Я никаких интервью раздавать не буду. Я свою страну люблю, я её не предам. Я за страну, за народ».

Источник: соцсети Виталия Бородина По ее словам, после записи обращения она получила очень много слов поддержки, а самые неприятные комментарии летели в ее адрес со стороны мужчин. «Мужчины оскорбляют, унижают, гадкие вещи говорят. Люди поддерживают», — заявила Боня. Однако среди мужчин нашлись и защитники. Например, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин: «Боня помогает. Я знаю, точно помогает Курску, ЛНР, ДНР — отправляет деньги. Даже находясь там, она это делает. В её словах нет никакой дискредитации. Она просто обратилась к президенту. К ней можно по-разному относиться, но она молодец».

Реакция Кремля и самой Бони

16 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что видео посмотрели.

Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное. Действительно, очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях. Дмитрий Песков

Однако пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что по этим темам ведется большая работа.

После этой новости Виктория Боня со слезами на глазах записала видео и поблагодарила всех за поддержку, поскольку ее слова были услышаны. «Я хочу поблагодарить вас, что не прошли мимо. Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова — он сказал, что по тем вопросам, которые мы озвучили, ведутся работы. Я с народом, и я внутри народа», — заявила блогер.

Что известно о Виктории Боне?

О том, что Виктория Боня внутри народа, можно поспорить, потому что уже 16 лет блогер живет в Монако. А родилась она в 1979 году в Краснокаменске — в глубинке Забайкальского края. Отец бросил семью, когда ей было два года. Воспитывали девочек мать, работавшая на двух работах, и бабушка — сторож на ТЭЦ.

Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU, соцсети Виктории Бони

В 16 лет Боня уехала в Москву. Продавала билеты, потом работала в баре. Выучилась на экономиста, получила образование в Высшей школе кино и телевидения «Останкино».

Источник: «Дом-2» / ТНТ В 2006 году пришла на «ДОМ-2» и сразу стала одной из самых ярких участниц. В своем первом появлении она заявила, что приехала к Антону Потаповичу, который тогда уже был в отношениях с другой участницей проекта. Но в итоге стала встречаться со Степаном Меньщиковым.

«Вот я сейчас это заявляю на всю страну. Сейчас уже могу сказать, у нас был контракт с ТНТ на 10 лет. Мы могли поцеловаться, язык вытаскивали на камеру. Но у нас никогда не было интимной близости», — уверяла Боня в «Злых языках».

Покинула проект через год, но осталась на телевидении: вела программу «Cosmopolitan. Видеоверсия» на ТНТ, снималась в «Универе», клипах Тимати.

Тимати — «Не сходи с ума» Источник: YouTube-канал Тимати Тимати — «Не сходи с ума» Источник: YouTube-канал Тимати

Как пишет «СтарХит», в 2010 году Боня переехала в Монако к бизнесмену Алексу Смерфиту, родила от него дочь Анджелину-Летицию.

Виктория Боня с дочерью Анджелиной-Летицией Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Смерфит был на шесть лет моложе Бони. Пара так и не поженилась и рассталась в 2017 году.

Виктория Боня и Алекс Смерфит Источник: соцсети

Позже у Бони были отношения с трейдером Пьером Андюраном. Как потом выяснилось, фиктивные. «А про Пьера… Наша история была для Пьера. Он заплатил мне полмиллиона долларов, чтобы я, как говорится, показала его женскому миру», — заявила Виктория Боня в эфире «Денчик ТВ» (цитата по kp.ru).

Виктория Боня и Пьер Андюран Источник: соцсети

С бизнесменом Русланом Гасановым она закрутила роман в 2023 году и даже была готова родить от него ребенка. Но, как пишет «СтарХит» со слов Виктории, ее отношения были нестабильными, с его стороны были запреты на общение с другими мужчинами, а однажды он приревновал ее к визажисту.

Виктория Боня и Руслан Гасанов Источник: соцсети

Сейчас она живет между Монако и Москвой, зарабатывает рекламой в соцсетях (один пост в сторис, по ее словам, может стоить до 2 миллионов рублей), в 2023 году сделала пластику лица за 250 тысяч долларов.

В 2019 и в 2020 годах журнал Forbes включал Боню в рейтинг 15 богатейших блогеров России. Осенью 2020 года назначена бьюти-директором журнала L’Officiel AUSTRIA.

В 2021 году Ксения Собчак критиковала Викторию Боню за то, что она выпустила инфоцыганский марафон, пишет «Пятый канал».

* Телеканал «Дождь» признан в РФ иностранным агентом; юрлица телеканала в Латвии и Нидерландах признаны в РФ нежелательными организациями.

** В России по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ как к международному сайту BBC, так и к сайту Русской службы британской корпорации.

*** The Insider — организация внесена в реестр иностранных агентов, признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ.