На Эвересте гиды отравили туристов. Те заплатили миллионы, чтобы их попытались убить

Спасатели регулярно забирают туристов с Эвереста Источник: Getty Images

Восхождения на Эверест часто становятся громкими историями — из-за их дороговизны, а порой и трагичности. На пути к высочайшей точке Земли люди тратят миллионы, преодолевают трудности и даже погибают. Добиться успеха здесь почти невозможно без помощи местных гидов.

Именно поэтому альпинистское сообщество шокировал новый скандал. Оказалось, что некоторые гиды вместо помощи травили своих туристов. Они делали это, чтобы людей пришлось спасать при помощи вертолетов — и эти случаи щедро оплачивали страховые компании.

MSK1.RU cобрал главное о скандале.

Что случилось?

Как пишут СМИ Непала (именно там расположен Эверест), в стране выросла целая индустрия обмана. Есть две схемы, по которым работают недобросовестные гиды, пилоты и врачи.

Первый вариант — более безопасный. Если турист устал и не хочет спускаться с горы пешком, то гид предлагает ему инсценировать ЧП. Тогда их забирают на вертолете. Гиды и врачи здесь работают в связке, чтобы выставить страховым компаниям счета за услуги, которые не были оказаны.

Второй вариант схемы подвергает людей куда большему риску. Здесь мнения туристов никто не спрашивает. Гиды просто запугивают их, а то и травят опасными веществами — опять же, чтобы туристов забрали вниз на вертолете.

Каждая эвакуация обходится в несколько тысяч долларов Источник: Getty Images

В этом деле гидам помогает горная болезнь, которая часто наступает на высоте свыше 3000 метров. Среди ее симптомов — головные боли, покалывание в конечностях и нехватка кислорода.

В большинстве случаев это можно исправить отдыхом, питьем или постепенным спуском. Однако если гид не захочет выполнять всю эту работу, то он может просто сказать человеку, что тот умирает. Такие гиды убеждают туристов, что эвакуация в больницу — единственное, что может их спасти.

И это было бы полбеды. Однако если турист не верит гиду, то гид может ухудшить его состояние. Как обнаружили следователи в Непале, некоторые гиды давали больным туристам слишком много воды — а вместе с ней непонятные таблетки. Как минимум в одном случае в еду туриста подсыпали соду.

Всё это должно было усугублять физическое состояние людей. Однако на высоте Эвереста (почти 9000 метров) любое недомогание смертельно опасно. При этом, как правило, гиды пытались провернуть такую схему с несколькими людьми сразу — чтобы максимизировать сумму денег, которую они получают за ЧП.

На Эвересте умер уже не один десяток человек Источник: Getty Images

Что дальше?

В Непале ведется расследование. Обвинения предъявили уже 32 лицам, которые связаны с систематическим мошенничеством. Точное количество пострадавших, возможно, никогда не удастся установить.

«В период с 2022 по 2025 год было зафиксировано более 300 подтвержденных случаев мошенничества, в результате которых было потеряно 15 миллионов фунтов стерлингов», — пишет издание Daily Mail.

На данный момент арестованы девять человек. Остальные находятся в бегах. Среди обвиняемых — операторы и сотрудники трех вертолетных компаний, а также врачи и администраторы трех разных больниц.

На экстремальной высоте может стать плохо даже самому здоровому человеку Источник: Reuters

Сколько это стоит?

Непальские турфирмы предлагают туры на Эверест даже для новичков. Цены начинаются от 30 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей) — и уходят в бесконечность.

Однако никакие деньги не гарантируют безопасность. На экстремальной высоте регулярно умирают люди. Так, одним из самых смертельных за последние годы стал 2019-й — тогда погибли 11 человек.

«Альпинисты толкались, пытаясь сделать селфи. На плоской части вершины было 15–20 человек. Чтобы подняться туда, ему пришлось часами стоять в очереди, лицом к лицу, один за другим, в одной пуховой куртке, на обледенелом скалистом хребте с обрывом в несколько тысяч футов. Ему даже пришлось обойти тело женщины, которая только что умерла», — описывает The New Your Times воспоминания Эда Доринга, врача из Аризоны.

Доринг всю жизнь мечтал покорить Эверест, но это смертельное зрелище его потрясло.

«Было страшно. Это было как зоопарк», — вспоминал Доринг.

Профессиональные альпинисты давно критикуют коммерческие туры и требуют оставить доступ на Эверест только для профессиональных спортсменов. Однако для Непала туризм — важнейшая статья доходов. Каждый альпинист платит властям около 11 тысяч долларов за доступ на гору. И пока, несмотря на все трагедии, правительство страны позволяет гидам работать со всеми желающими.