В Кремле заметили обращение Виктории Бони к президенту: что ответил Песков

Кремль ознакомился с видеообращением блогера Виктории Бони к президенту Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, по многим поднятым в ролике темам уже ведется работа.
В почти 19-минутном видео Боня затронула блокировку соцсетей и мессенджеров, массовый забой скота в Новосибирской области. Также она говорила о реакции чиновников на наводнение в Дагестане и выбросы мазута в Анапе.
«Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так», — сказал Песков журналистам.
Узнав об ответе Кремля, блогер расплакалась от счастья и поблагодарила подписчиков за поддержку.
«Сейчас Дмитрий Песков сказал, что они видели в Кремле мое видеообращение к президенту. Я хочу поблагодарить вас, что не прошли мимо. Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова — он сказал, что по тем вопросам, которые мы озвучили, ведутся работы», — поделилась Боня.