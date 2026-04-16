В Кремле заметили обращение Виктории Бони к президенту: что ответил Песков

Дмитрий Песков признал, что Боне удалось привлечь внимание властей Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Кремль ознакомился с видеообращением блогера Виктории Бони к президенту Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, по многим поднятым в ролике темам уже ведется работа.

В почти 19-минутном видео Боня затронула блокировку соцсетей и мессенджеров, массовый забой скота в Новосибирской области. Также она говорила о реакции чиновников на наводнение в Дагестане и выбросы мазута в Анапе.

«Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так», — сказал Песков журналистам.

Узнав об ответе Кремля, блогер расплакалась от счастья и поблагодарила подписчиков за поддержку.