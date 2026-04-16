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Страна и мир В Кремле заметили обращение Виктории Бони к президенту: что ответил Песков

В Кремле заметили обращение Виктории Бони к президенту: что ответил Песков

Слова пресс-секретаря Путина довели блогершу до слез

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Дмитрий Песков признал, что Боне удалось привлечь внимание властей | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUДмитрий Песков признал, что Боне удалось привлечь внимание властей | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Дмитрий Песков признал, что Боне удалось привлечь внимание властей

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Кремль ознакомился с видеообращением блогера Виктории Бони к президенту Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, по многим поднятым в ролике темам уже ведется работа.

В почти 19-минутном видео Боня затронула блокировку соцсетей и мессенджеров, массовый забой скота в Новосибирской области. Также она говорила о реакции чиновников на наводнение в Дагестане и выбросы мазута в Анапе.

«Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так», — сказал Песков журналистам.

Узнав об ответе Кремля, блогер расплакалась от счастья и поблагодарила подписчиков за поддержку.

«Сейчас Дмитрий Песков сказал, что они видели в Кремле мое видеообращение к президенту. Я хочу поблагодарить вас, что не прошли мимо. Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова — он сказал, что по тем вопросам, которые мы озвучили, ведутся работы», — поделилась Боня.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
37
Гость
17 апреля, 09:42
Боня про все в России знает и поднимает актуальные проблемы. А Администрация Президента на вопросы бони живо реагирует и тут же отвечает. А как же, это же боня, а не простые граждане воюющей страны. Которые постоянно задают массу вопросов, которыми Администрация не занимается... Как то все странно.
Гость
16 апреля, 19:36
Виктория Боня это бывшая участница дома2 сейчас живёт в Монако!
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Гость
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