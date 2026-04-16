Эти пароли от аккаунтов — приманка для мошенника: какие комбинации использовать нельзя

Нельзя менять пароли местами Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Использовать в паролях личную информацию опасно, поскольку злоумышленники могут изучить ваши соцсети и легко подобрать его. Об этом рассказал эксперт «Народного фронта. Аналитика», разработчик Михаил Камышев.

«Личную информацию — свое имя, фамилию, никнейм, дату рождения, название улицы, кличку питомца — это первое, что проверяет злоумышленник, изучив вашу страницу в соцсетях», — сообщил Камышев в беседе с РИА Новости.

По его словам, также нужно избегать простых последовательностей (qwerty, 12345, asdfgh, zxcvbn) и стандартных паролей (password, admin, user, welcome). Также не стоит использовать один и тот же пароль для разных сервисов. Если его украдут с одного сайта, хакеры попробуют его же на вашей почте, соцсетях, «Госуслугах» и в онлайн-банке, добавил Камышев.