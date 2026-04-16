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Эти пароли от аккаунтов — приманка для мошенника: какие комбинации использовать нельзя

Что сделать, если ваш аккаунт взломали

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Нельзя менять пароли местами | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНельзя менять пароли местами | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Нельзя менять пароли местами

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Использовать в паролях личную информацию опасно, поскольку злоумышленники могут изучить ваши соцсети и легко подобрать его. Об этом рассказал эксперт «Народного фронта. Аналитика», разработчик Михаил Камышев.

«Личную информацию — свое имя, фамилию, никнейм, дату рождения, название улицы, кличку питомца — это первое, что проверяет злоумышленник, изучив вашу страницу в соцсетях», — сообщил Камышев в беседе с РИА Новости.

По его словам, также нужно избегать простых последовательностей (qwerty, 12345, asdfgh, zxcvbn) и стандартных паролей (password, admin, user, welcome). Также не стоит использовать один и тот же пароль для разных сервисов. Если его украдут с одного сайта, хакеры попробуют его же на вашей почте, соцсетях, «Госуслугах» и в онлайн-банке, добавил Камышев.

Даже если ваш аккаунт взломали, нужно срочно поменять пароли от всех сервисов на более сложные и полностью отличающиеся от тех, что были раньше. Ни в коем случае не меняйте их местами. Обновите все программы безопасности и запустите полную проверку на вирусы, чтобы убедиться, что устройство, которое вы используете, безопасно.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
3
Гость
16 апреля, 22:26
Эта страна притон мошенников? Так это выглядит со стороны.
Гость
16 апреля, 10:09
Самое лучшее что можно сделать сделать для безопасности это не создавать аккаунты на российских интернет ресурсах, а так же пользоваться махом и российскими приложениями вообще.
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Гость
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