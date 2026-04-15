«Они как изгои»: на конкурсе красоты участниц с инвалидностью попросили уйти со сцены при награждении

Слева — фото с победительницами конкурса красоты во время награждения. По словам дизайнера Евгении Мазеиной, на нем нет участниц с ограниченными физическими возможностями: их попросили покинуть сцену. Справа на фото — Евгения и ее дочка Светлана (девушка имеет ментальное заболевание, но живет обычной жизнью). Светлана тоже участвовала в этом конкурсе Источник: Дизайнер Императрица / Vk.com

В Перми прошел конкурс красоты «Мисс и Миссис Пермский край и Миссис Уральский округ». В нем была отдельная номинация для участниц с ограниченными физическими возможностями «Инклюзив». Во время церемонии награждения, где объявляли главных победительниц, четырех участниц номинации «Инклюзив» попросили уйти со сцены. Мама участницы с ментальным нарушением, известный дизайнер Евгения Мазеина рассказала об этом в соцсетях. Ее дочь Светлана до сих пор тяжело переживает случившееся, сама Евгения считает, что с «особенными участницами» поступили как с изгоями. Подробности — в материале 59.RU.

Инклюзия — это концепция, которая предполагает, что любой человек с любыми ограничениями, связанными не только со здоровьем, но и в целом с жизнедеятельностью, имеет определенную социальную роль в обществе.

Конкурс красоты «Мисс и Миссис Пермский край и Миссис Уральский округ» организаторы называют «региональным проектом в сфере красоты и материнства». В группе конкурса во «ВКонтакте» организаторы пишут, что это региональный этап национального конкурса красоты Mrs. World.Russia («Миссис Россия Мира»). У конкурса есть отдельная номинация «Инклюзив» для участниц с ограниченными физическими возможностями.

«Дочь очень ждала конкурс»

Евгения Мазеина была героем нашей большой публикации. Раньше она работала криминалистом в отделе уголовного розыска, но ушла со службы из-за ментальной болезни дочери Светланы. Когда девочка подросла, то призналась, что хочет стать моделью. Чтобы осуществить мечту дочери, Евгения погрузилась в мир моды и стала дизайнером платьев. Позже она открыла модный дом авторского платья, который назвала «Евгения Императрица».

Сейчас Евгения — профессиональный дизайнер от-кутюр . В мире моды это высший уровень, она создает эксклюзивную одежду на заказ вручную. В 2024 году пермячка вошла в Книгу рекордов России и в Международную книгу рекордов INTERRECORD как свадебный дизайнер за участие в самом масштабном однодневном фестивале красоты и моды. Он собрал 1200 участников со всего мира. К дефиле Евгения приобщила и свою дочь Светлану, девушка носит ее авторские платья.

В этом году 23-летняя Светлана впервые решилась поучаствовать в конкурсе красоты «Мисс и Миссис Пермский край и Миссис Уральский округ» — как раз в номинации «Инклюзив». Евгения Мазеина рассказала 59.RU, что дочь очень ждала конкурс и старалась работать над своим образом. Сама Евгения предоставила всем участницам свои дизайнерские платья для вечернего выхода.

Светлана с удовольствием примеряет мамины авторские платья и участвует в дефиле Источник: репортер Алекс, предоставлено Евгенией Мазеиной

Во время церемонии награждения на сцену пригласили четырех участниц номинации «Инклюзив». По словам Евгении, их быстро наградили благодарностями и попросили уйти за кулисы. После стали вручать короны победительницам конкурса и сделали групповое фото — без девушек из инклюзивной номинации. Они в это время всё еще были за кулисами.

«Она кричала, что мы ее обманули, что она некрасивая»

Случившееся Евгения подробно описала в своем посте во «ВКонтакте».

« Чтобы не портить идеальную картинку „нормальных королев“, наших девочек попросили уйти со сцены , — написала в посте дизайнер. — Я давно привыкла, что если мою Свету берут на показ, то я в любом случае представляю коллекцию. И все в плюсе, всем хорошо. Но нигде, ни на одном показе ее не выделяли и не просили уйти, чтобы не портить идеальную картинку. Когда за кулисами шептались про выходы и [про то] как будет проходить коронация, что сначала наградят девочек с инвалидностью и, когда они уйдут, будут награждать нормальных, я не поверила и рванула в зал. Конечно, мне стало обидно и непонятно, почему всем участникам дали белые ленточки, отметили какой-то номинацией, а Свете не дали. Даже просто „Мисс улыбка“ сошло бы… Почему не дали даже утешительного приза? Нашу группу попросили удалиться за кулисы „для награждения главных номинаций“… Наши были как изгои ».

Торжественное фото победительниц конкурса во время награждения. По словам Евгении, участницы категории «Инклюзив» были в этот момент за кулисами Источник: Дизайнер Императрица / Vk.com

В беседе с корреспондентом 59.RU Евгения Мазеина рассказала, что ее дочь очень тяжело переживает случившееся.

«Ее бабушка забрала с истерикой. Она кричала, что мы ее обманули, что она некрасивая, что ей даже ленточку не дали, — рассказала Евгения. — Мы за ней заехали потом к бабушке, Света сказала: „Обманщики. Я буду жить у бабушки “» .

«Это было сделано из заботы»

После публикации поста во «ВКонтакте» Евгении позвонили организаторы конкурса и извинились. Как говорит Евгения, организатор хочет «исправить ситуацию».

«Она мне сказала, что хочет со всеми королевами конкурса приехать к моей дочери и вручить ей ленточку победительницы в номинации „Лучезарная“, — отметила Евгения. — Я просто хочу призвать: ребята, поменяйте ваше отношение, нельзя вводить такие двойные стандарты. Нашим девочкам даже не выделили визажистов, мы их искали с помощью ДК общества слепых».

После случившегося в официальной группе конкурса во «ВКонтакте» организаторы опубликовали пост и объяснили ситуацию.