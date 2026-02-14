Страна и мир Какие фото нельзя хранить в галерее телефона: опасная привычка, которая лишит вас денег

Проверьте безопасность вашего гаджета

Незнание может помочь мошенникам отобрать у вас крупную сумму | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Александр Ощепков / NGS.RU

Привычка держать в телефоне снимки паспортов и банковских карт может привести к серьезным финансовым потерям. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили.

«Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации», — сказала Мери Валишвили.

Она объяснила, что в последнее время мошенники всё чаще охотятся не за деньгами жертв напрямую, а за их персональными данными. Заполучив документы, злоумышленники впоследствии могут похитить гораздо более крупные суммы.

Более того, любой смартфон может стать мишенью для хакеров, использующих вредоносные программы. Поэтому эксперт в беседе с агентством «Прайм» призвала не хранить в памяти телефона изображения документов и платежных инструментов.

Опасность может нести не только содержимое памяти вашего смартфона, но и сами гаджеты. Мошенники научились превращать их в свои банковские карты с помощью использования бесконтактной оплаты NFC. Такая схема позволяет им очень оперативно выводить деньги. 

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Гость
14 февраля, 11:05
Это действует лишь в том случае, когда у вас мессенджер Макс установлен. Тогда да, хранить подобные фото опрометчиво.
Гость
14 февраля, 10:38
А смартфон вообще опасная вещь, но все в нем втыкают и потом жалуются.
