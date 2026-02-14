Какие фото нельзя хранить в галерее телефона: опасная привычка, которая лишит вас денег

Привычка держать в телефоне снимки паспортов и банковских карт может привести к серьезным финансовым потерям. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили.
«Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации», — сказала Мери Валишвили.
Она объяснила, что в последнее время мошенники всё чаще охотятся не за деньгами жертв напрямую, а за их персональными данными. Заполучив документы, злоумышленники впоследствии могут похитить гораздо более крупные суммы.
Более того, любой смартфон может стать мишенью для хакеров, использующих вредоносные программы. Поэтому эксперт в беседе с агентством «Прайм» призвала не хранить в памяти телефона изображения документов и платежных инструментов.
Опасность может нести не только содержимое памяти вашего смартфона, но и сами гаджеты. Мошенники научились превращать их в свои банковские карты с помощью использования бесконтактной оплаты NFC. Такая схема позволяет им очень оперативно выводить деньги.