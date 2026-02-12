В регионе отменили беспилотную опасность

В Ярославской области отменили беспилотную опасность. Об этом сообщили губернатор Михаил Евраев 12 февраля в 10:57.

Напомним, сообщение с предупреждением опубликовали в соцсетях главы региона рано утром 12 февраля.

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — предупреждал Михаил Евраев.

Губернатор ранее также посоветовал тем, кто находится на улице, укрыться в ближайших зданиях. В помещениях следует зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и находиться в комнатах со сплошными стенами.