НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 758мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Не хватает педагогов
Кто зарабатывает на Волге
Здоровье под контролем
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Давка в автобусе
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
Страна и мир Подробности В Ярославской области отменили беспилотную опасность

В Ярославской области отменили беспилотную опасность

Об этом сообщили региональные власти

1 675
В регионе отменили беспилотную опасность | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ регионе отменили беспилотную опасность | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В регионе отменили беспилотную опасность

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области отменили беспилотную опасность. Об этом сообщили губернатор Михаил Евраев 12 февраля в 10:57.

Напомним, сообщение с предупреждением опубликовали в соцсетях главы региона рано утром 12 февраля.

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — предупреждал Михаил Евраев.

Губернатор ранее также посоветовал тем, кто находится на улице, укрыться в ближайших зданиях. В помещениях следует зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и находиться в комнатах со сплошными стенами.

В ярославском аэропорту «Золотое кольцо» действовали ограничения на полеты с 03:52 до 11:08 12 февраля. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Беспилотная опасность
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
12 февраля, 14:02
Отбомбились? Прямо оперетта какая- то... " Спасибо" режиссерам- постановщикам
Гость
12 февраля, 14:46
Уже вроде даже и папе вся эта тема ваша надоела. А вы всё никак не уйметесь.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Рекомендуем