В Ярославской области отменили беспилотную опасность. Об этом сообщили губернатор Михаил Евраев 12 февраля в 10:57.
Напомним, сообщение с предупреждением опубликовали в соцсетях главы региона рано утром 12 февраля.
«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — предупреждал Михаил Евраев.
Губернатор ранее также посоветовал тем, кто находится на улице, укрыться в ближайших зданиях. В помещениях следует зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и находиться в комнатах со сплошными стенами.
В ярославском аэропорту «Золотое кольцо» действовали ограничения на полеты с 03:52 до 11:08 12 февраля. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.