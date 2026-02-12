В Ярославской области объявили беспилотную опасность. Заявление губернатора

На территории Ярославской области объявлена беспилотная опасность Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Утром 12 февраля на территории Ярославской области объявили о беспилотной опасности. Сообщение с предупреждением было опубликовано в соцсетях губернатора Михаила Евраева. Жителям также разослали SMS.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях», — прокомментировал глава региона.

Михаил Евраев также посоветовал, зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи в помещениях, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — указано в посте губернатора.