В Ярославской области объявили беспилотную опасность. Заявление губернатора

Утром 12 февраля на территории Ярославской области объявили о беспилотной опасности. Сообщение с предупреждением было опубликовано в соцсетях губернатора Михаила Евраева. Жителям также разослали SMS.
«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях», — прокомментировал глава региона.
Михаил Евраев также посоветовал, зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи в помещениях, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.
«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — указано в посте губернатора.
Кроме того, утром также была объявлена беспилотная опасность в соседней Костромской области.