Правила заселения в гостиницы изменятся: подробности

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать обновленные правила бронирования отелей и других мест размещения. Их главная цель — лучше защитить права гостей и сделать процесс бронирования понятнее. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Разбираемся в новых требованиях.
Что изменится для гостей
Возврат денег при отмене бронирования: если вы отменили бронь до дня заезда — вам вернут всю предоплату; если не приехали или отменили бронь в день заезда — отель может удержать плату только за одни сутки.
Гарантия брони: ваша бронь будет гарантированно действительна минимум 24 часа с момента оформления.
Больше ясности в документах: чтобы избежать скрытых платежей, в договоре теперь обязательно укажут:
площадь номера;
правила отмены бронирования;
полный список услуг;
стоимость каждой услуги.
Новые правила затронут все места размещения: гостиницы, кемпинги, базы отдыха.
Что запрещено
На сайтах‑агрегаторах (сервисах по поиску жилья) не смогут размещаться объекты без официальной классификации. Это касается, например, частных домов или мини‑отелей, которые не прошли проверку и не получили категорию.
Такое ограничение поможет лучше контролировать качество услуг и сократить число конфликтов между гостями и владельцами жилья, заявил Сергей Кривоносов в разговоре с ТАСС.
По словам депутата, изменения сделают рынок гостиничных услуг более прозрачным и безопасным. Гости смогут увереннее бронировать жилье онлайн, зная, что их права защищены.