Правила заселения в гостиницы изменятся: подробности

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать обновленные правила бронирования отелей и других мест размещения. Их главная цель — лучше защитить права гостей и сделать процесс бронирования понятнее. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Разбираемся в новых требованиях.

Что изменится для гостей

Возврат денег при отмене бронирования : если вы отменили бронь до дня заезда — вам вернут всю предоплату; если не приехали или отменили бронь в день заезда — отель может удержать плату только за одни сутки. Гарантия брони : ваша бронь будет гарантированно действительна минимум 24 часа с момента оформления. Больше ясности в документах : чтобы избежать скрытых платежей, в договоре теперь обязательно укажут:

площадь номера;

правила отмены бронирования;

полный список услуг;

стоимость каждой услуги.

Новые правила затронут все места размещения: гостиницы, кемпинги, базы отдыха.

Что запрещено

На сайтах‑агрегаторах (сервисах по поиску жилья) не смогут размещаться объекты без официальной классификации. Это касается, например, частных домов или мини‑отелей, которые не прошли проверку и не получили категорию.

Такое ограничение поможет лучше контролировать качество услуг и сократить число конфликтов между гостями и владельцами жилья, заявил Сергей Кривоносов в разговоре с ТАСС.