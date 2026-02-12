Страна и мир Правила заселения в гостиницы изменятся: подробности

На сайтах для бронирования станет меньше предложений

Требования для гостиниц ужесточат

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать обновленные правила бронирования отелей и других мест размещения. Их главная цель — лучше защитить права гостей и сделать процесс бронирования понятнее. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Разбираемся в новых требованиях.

Что изменится для гостей

  1. Возврат денег при отмене бронирования: если вы отменили бронь до дня заезда — вам вернут всю предоплату; если не приехали или отменили бронь в день заезда — отель может удержать плату только за одни сутки.

  2. Гарантия брони: ваша бронь будет гарантированно действительна минимум 24 часа с момента оформления.

  3. Больше ясности в документах: чтобы избежать скрытых платежей, в договоре теперь обязательно укажут:

  • площадь номера;

  • правила отмены бронирования;

  • полный список услуг;

  • стоимость каждой услуги.

Новые правила затронут все места размещения: гостиницы, кемпинги, базы отдыха.

Что запрещено

На сайтах‑агрегаторах (сервисах по поиску жилья) не смогут размещаться объекты без официальной классификации. Это касается, например, частных домов или мини‑отелей, которые не прошли проверку и не получили категорию.

Такое ограничение поможет лучше контролировать качество услуг и сократить число конфликтов между гостями и владельцами жилья, заявил Сергей Кривоносов в разговоре с ТАСС.

По словам депутата, изменения сделают рынок гостиничных услуг более прозрачным и безопасным. Гости смогут увереннее бронировать жилье онлайн, зная, что их права защищены.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гость
12 февраля, 13:11
Они там рыбного супа что-ли объелись? Я вот, как человек, регулярно путешествующий, считаю, что эта "забота" выйдет боком тем, о ком заботятся. Большинство арендодателей тупо уйдут в тень, а официальных объектов "с бесплатной отменой и прочими ништяками" тупо станет меньше и они поднимут цены. Только и всего.
