НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

1 м/c,

вос.

 757мм 69%
Подробнее
1 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Разбор матча «Локомотив» — «Ак Барс»
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Страна и мир Обзор «Очень ограниченный опыт работы». Как всемирный сутенер Эпштейн пристраивал русских красавиц

«Очень ограниченный опыт работы». Как всемирный сутенер Эпштейн пристраивал русских красавиц

Изучаем обнародованные документы по громкому делу

1 508
Джеффри Эпштейн, возможно, был знаком с девушками из Екатеринбурга | Источник: Филипп Сапегин / E1.RUДжеффри Эпштейн, возможно, был знаком с девушками из Екатеринбурга | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Джеффри Эпштейн, возможно, был знаком с девушками из Екатеринбурга

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

В печально известных «материалах Эпштейна» обнаруживается шлейф из разных регионов страны. Американский финансист, которого обвиняли в создании международной сети по вовлечению несовершеннолетних в занятии проституцией, насилии и торговле людьми, лично занимался «трудоустройством» российских красавиц.

Минюст США опубликовал документы по «делу Эпштейна» и недавно существенно пополнил их каталог. Наши коллеги из Е1.RU изучили часть файлов, в которых встречаются упоминания Екатеринбурга. Оказалось, что бизнесмен и его помощники зазывали на работу местных девушек.

Джеффри Эпштейн — американский финансист, арестованный в 2019 году по федеральным обвинениям в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В 2008 году он уже попадался на горячем, признавал вину по менее тяжким обвинениям и получил сравнительно мягкий приговор, за что общественность США жестко критиковала прокуратуру страны.

В августе 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере тюрьмы в Нью-Йорке. Официальная версия — самоубийство, однако обстоятельства смерти, включая нарушения тюремного протокола, вызвали множество вопросов и конспирологических теорий.

Футбольный тур

Екатеринбург упоминается в переписках помощницы Эпштейна Лесли Грофф. В частности, она хлопотала об организации тура по городам России в дни чемпионата мира по футболу в 2018 году по поручению миллиардера. Он поручил устроить неназванной девушке поездку из Парижа.

«Джеффри хотел бы, чтобы N поехала на чемпионат мира в Москву (так интересно, вы как раз спрашивали меня об этом вчера!) Возможно ли для вас получить какой-нибудь пакетный тур? Авиабилеты туда и обратно из Парижа, отель, билеты на игры… команда… Дайте знать! Спасибо, Лесли», — писала Лесли Грофф Наталье Молотковой, менеджеру по работе с клиентами компании Centurion.

По протекции Эпштейна девушка побывала в Екатеринбурге на матче сборных Франции и Перу | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUПо протекции Эпштейна девушка побывала в Екатеринбурге на матче сборных Франции и Перу | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

По протекции Эпштейна девушка побывала в Екатеринбурге на матче сборных Франции и Перу

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Наталья в переписке предлагает маршрут с билетами на игры чемпионата мира: Париж — Санкт-Петербург — Екатеринбург — Москва — Париж. В уральской столице путешественница посетила игру сборных Франции и Перу. В стоимость входили билет на три матча группового этапа, перелеты, трансферы в отель и до стадиона — 35 тысяч долларов за всё. Но это оказалось очень дорого даже для Эпштейна — в итоге билеты и отели для девушки пришлось покупать отдельно, в Екатеринбурге она была лишь сутки и остановилась в отеле Park Inn.

Грофф обсуждала с Молотковой организацию перелетов и для уральских девушек в разные годы.

В чём обвиняли Эпштейна

  • Первое дело (2005–2008). Расследование началось после заявления родителей несовершеннолетней. Эпштейна обвиняли в создании схемы, по которой девушек завлекали на «массаж», перераставший в действия сексуального характера. В 2008 году было заключено досудебное соглашение — то самое, вызвавшее осуждение общественности.

    Эпштейн признал вину только по двум пунктам обвинения штата, избежав федеральных обвинений, которые грозили ему пожизненным сроком. Он получил всего 13 месяцев тюрьмы, да и те отбывал в комфортабельных условиях. Это соглашение было тайно согласовано тогдашним федеральным прокурором Алексом Акостой.

  • Второе дело и арест (2019). После журналистского расследования Miami Herald в 2018 году Минюст США возобновил дело Эпштейна. В июле 2019 года финансиста арестовали и предъявили ему новые федеральные обвинения в секс-торговле несовершеннолетними и организации преступного сообщества. Ему грозило до 45 лет тюрьмы.

    Следствие опиралось на показания более 80 жертв, которые рассказывали о схеме вербовки женщин и несовершеннолетних в преступную сеть сексуальной эксплуатации. Во время обысков были изъяты сотни откровенных фотографий, а также документы, похожие на учетные книги с именами. Ключевой фигурой, обвиненной в сообщничестве с Эпштейном, стала британская светская львица Гислейн Максвелл. В 2021 году ее приговорили к 20 годам тюрьмы.

Участница мисс «Екатеринбург»

Также по просьбе Эпштейна Лесли Грофф организовывала работу в Дубае для девушки М. из Екатеринбурга. В 2016–2019 годах она часто мелькала на страницах глянцевых журналов, участвовала в фотосессиях уральских блогеров и даже пробилась на конкурс «Мисс Екатеринбург».

Какую именно работу подыскивал для М. по просьбе Эпштейна управляющий отеля, неизвестно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUКакую именно работу подыскивал для М. по просьбе Эпштейна управляющий отеля, неизвестно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Какую именно работу подыскивал для М. по просьбе Эпштейна управляющий отеля, неизвестно

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Джеффри Эпштейн лично попросил эмиратского бизнесмена Султана Ахмеда бин Сулайема найти для М. работу в каком-нибудь дубайском отеле.

«Уважаемый Франсуа! Эту девушку порекомендовал деловой партнер. Я хочу, чтобы вы нашли ей работу в Anantara, соответствующую ее квалификации. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с Джеффри, копия этого письма также прилагается», — пишет арабский предприниматель генеральному менеджеру престижного дубайского отеля Anantara The Palm Dubai Resort Жан-Франсуа Лоран.

Эпштейн попросил перевести М. две тысячи | Источник: justice.govЭпштейн попросил перевести М. две тысячи | Источник: justice.gov

Эпштейн попросил перевести М. две тысячи

Источник:

justice.gov

«У нее очень ограниченный опыт работы в сфере гостеприимства, однако мы сделаем всё возможное, чтобы найти подходящую должность, которая принесет пользу всем нам», — пообещал в ответ Жан-Франсуа.

Нам удалось выяснить личность этой модели, но раскрывать ее не будем из соображений конфиденциальности. На момент поисков работы в Дубае девушка уже была совершеннолетней. В одном из писем Джеффри Эпштейн просит своего бухгалтера Ричарда Кана отправить М. две тысячи, в какой валюте — не уточняется.

«Одна из самых красивых девушек»

Еще один эпизод, который можно обнаружить в «файлах Эпштейна», касается екатеринбурженки, которая, возможно, претендовала на роль «ассистентки» самого Джеффри. Это следует из письма неназванного собеседника. Девушка общалась с Эпштейном. Его респондент интересуется, поблагодарила ли та финансиста.

«Она одна из самых красивых девушек, которых я встречал. Не слишком умная, но на нее можно повлиять. Не думаю, что она подойдет на роль полноценной ассистентки (похоже, что у нее довольно хорошо получается в модельном бизнесе, хотя не уверен, сколько денег она там зарабатывала), но думаю, что она тебе понравится, когда ты с ней познакомишься», — сказано в письме.

Также собеседник Эпштейна рассказывает, что девушка, о которой идет речь, сошлась с бывшим парнем, но это не будет проблемой.

«Похоже, ей было одиноко в Москве, она из маленькой деревни и привезла парня сюда из Екатеринбурга, чтобы он жил с ней. Тем не менее я пока не уверен, но вижу здесь потенциал. Мне кажется, в жизни у нее не так много развлечений — когда я спросил ее, что ей нравится делать в свободное время, она сказала, что у нее его никогда не было!» — написал Эпштейну его визави.

Также в файлах есть сообщения, из которых следует, что представители Эпштейна регулярно прилетали в Екатеринбург, размещаясь в отелях Hyatt и Park Inn.

Уральские визы для Эпштейна

Представители Эпштейна, приезжая в Россию, оформляли визу через представительство губернатора Свердловской области. В документах содержится переписка помощницы финансиста с сотрудниками визового агентства Russian National Group, которая охватывает период с 2010 по 2012 год. В ней упоминаются как деловые визы, так и туристические.

Визы действовали на срок до года, в качестве приглашающей стороны выступало представительство губернатора Свердловской области в столице. Так визу получал и сам Эпштейн. На основании опубликованных документов нельзя сделать вывод, что Эпштейн лично приезжал в Екатеринбург.

О международном контексте «дела Эпштейна» мы рассказывали в этом материале. Услугами миллиардера могли пользоваться даже члены королевских семей Европы.

Также в материалах дела упомянуто одно из российских модельных агентств — его хозяйка грозит судом всем, кто сообщает об этом.

ПО ТЕМЕ
Даниил РумянцевДаниил Румянцев
Даниил Румянцев
Заместитель главного редактора E1.RU
Джеффри Эпштейн Скандал США Чемпионат мира по футболу Екатеринбург Эскорт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Инженер1

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

12 февраля, 21:54
"отправить М. две тысячи, в какой валюте — не уточняется." Тэнге?
с++

Достижения

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

12 февраля, 23:16
как? как? каком кверху
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Рекомендуем