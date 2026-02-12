«Очень ограниченный опыт работы». Как всемирный сутенер Эпштейн пристраивал русских красавиц

Джеффри Эпштейн, возможно, был знаком с девушками из Екатеринбурга Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

В печально известных «материалах Эпштейна» обнаруживается шлейф из разных регионов страны. Американский финансист, которого обвиняли в создании международной сети по вовлечению несовершеннолетних в занятии проституцией, насилии и торговле людьми, лично занимался «трудоустройством» российских красавиц.

Минюст США опубликовал документы по «делу Эпштейна» и недавно существенно пополнил их каталог. Наши коллеги из Е1.RU изучили часть файлов, в которых встречаются упоминания Екатеринбурга. Оказалось, что бизнесмен и его помощники зазывали на работу местных девушек.

Джеффри Эпштейн — американский финансист, арестованный в 2019 году по федеральным обвинениям в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В 2008 году он уже попадался на горячем, признавал вину по менее тяжким обвинениям и получил сравнительно мягкий приговор, за что общественность США жестко критиковала прокуратуру страны. В августе 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере тюрьмы в Нью-Йорке. Официальная версия — самоубийство, однако обстоятельства смерти, включая нарушения тюремного протокола, вызвали множество вопросов и конспирологических теорий.

Футбольный тур

Екатеринбург упоминается в переписках помощницы Эпштейна Лесли Грофф. В частности, она хлопотала об организации тура по городам России в дни чемпионата мира по футболу в 2018 году по поручению миллиардера. Он поручил устроить неназванной девушке поездку из Парижа.

«Джеффри хотел бы, чтобы N поехала на чемпионат мира в Москву (так интересно, вы как раз спрашивали меня об этом вчера!) Возможно ли для вас получить какой-нибудь пакетный тур? Авиабилеты туда и обратно из Парижа, отель, билеты на игры… команда… Дайте знать! Спасибо, Лесли», — писала Лесли Грофф Наталье Молотковой, менеджеру по работе с клиентами компании Centurion.

По протекции Эпштейна девушка побывала в Екатеринбурге на матче сборных Франции и Перу Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Наталья в переписке предлагает маршрут с билетами на игры чемпионата мира: Париж — Санкт-Петербург — Екатеринбург — Москва — Париж. В уральской столице путешественница посетила игру сборных Франции и Перу. В стоимость входили билет на три матча группового этапа, перелеты, трансферы в отель и до стадиона — 35 тысяч долларов за всё. Но это оказалось очень дорого даже для Эпштейна — в итоге билеты и отели для девушки пришлось покупать отдельно, в Екатеринбурге она была лишь сутки и остановилась в отеле Park Inn.

Грофф обсуждала с Молотковой организацию перелетов и для уральских девушек в разные годы.

В чём обвиняли Эпштейна Узнать Первое дело (2005–2008). Расследование началось после заявления родителей несовершеннолетней. Эпштейна обвиняли в создании схемы, по которой девушек завлекали на «массаж», перераставший в действия сексуального характера. В 2008 году было заключено досудебное соглашение — то самое, вызвавшее осуждение общественности. Эпштейн признал вину только по двум пунктам обвинения штата, избежав федеральных обвинений, которые грозили ему пожизненным сроком. Он получил всего 13 месяцев тюрьмы, да и те отбывал в комфортабельных условиях. Это соглашение было тайно согласовано тогдашним федеральным прокурором Алексом Акостой.

Второе дело и арест (2019). После журналистского расследования Miami Herald в 2018 году Минюст США возобновил дело Эпштейна. В июле 2019 года финансиста арестовали и предъявили ему новые федеральные обвинения в секс-торговле несовершеннолетними и организации преступного сообщества. Ему грозило до 45 лет тюрьмы. Следствие опиралось на показания более 80 жертв, которые рассказывали о схеме вербовки женщин и несовершеннолетних в преступную сеть сексуальной эксплуатации. Во время обысков были изъяты сотни откровенных фотографий, а также документы, похожие на учетные книги с именами. Ключевой фигурой, обвиненной в сообщничестве с Эпштейном, стала британская светская львица Гислейн Максвелл. В 2021 году ее приговорили к 20 годам тюрьмы.

Участница мисс «Екатеринбург»

Также по просьбе Эпштейна Лесли Грофф организовывала работу в Дубае для девушки М. из Екатеринбурга. В 2016–2019 годах она часто мелькала на страницах глянцевых журналов, участвовала в фотосессиях уральских блогеров и даже пробилась на конкурс «Мисс Екатеринбург».

Какую именно работу подыскивал для М. по просьбе Эпштейна управляющий отеля, неизвестно Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Джеффри Эпштейн лично попросил эмиратского бизнесмена Султана Ахмеда бин Сулайема найти для М. работу в каком-нибудь дубайском отеле.

«Уважаемый Франсуа! Эту девушку порекомендовал деловой партнер. Я хочу, чтобы вы нашли ей работу в Anantara, соответствующую ее квалификации. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с Джеффри, копия этого письма также прилагается», — пишет арабский предприниматель генеральному менеджеру престижного дубайского отеля Anantara The Palm Dubai Resort Жан-Франсуа Лоран.

Эпштейн попросил перевести М. две тысячи Источник: justice.gov

«У нее очень ограниченный опыт работы в сфере гостеприимства, однако мы сделаем всё возможное, чтобы найти подходящую должность, которая принесет пользу всем нам», — пообещал в ответ Жан-Франсуа.

Нам удалось выяснить личность этой модели, но раскрывать ее не будем из соображений конфиденциальности. На момент поисков работы в Дубае девушка уже была совершеннолетней. В одном из писем Джеффри Эпштейн просит своего бухгалтера Ричарда Кана отправить М. две тысячи, в какой валюте — не уточняется.

«Одна из самых красивых девушек»

Еще один эпизод, который можно обнаружить в «файлах Эпштейна», касается екатеринбурженки, которая, возможно, претендовала на роль «ассистентки» самого Джеффри. Это следует из письма неназванного собеседника. Девушка общалась с Эпштейном. Его респондент интересуется, поблагодарила ли та финансиста.

«Она одна из самых красивых девушек, которых я встречал. Не слишком умная, но на нее можно повлиять. Не думаю, что она подойдет на роль полноценной ассистентки (похоже, что у нее довольно хорошо получается в модельном бизнесе, хотя не уверен, сколько денег она там зарабатывала), но думаю, что она тебе понравится, когда ты с ней познакомишься», — сказано в письме.

Также собеседник Эпштейна рассказывает, что девушка, о которой идет речь, сошлась с бывшим парнем, но это не будет проблемой.

«Похоже, ей было одиноко в Москве, она из маленькой деревни и привезла парня сюда из Екатеринбурга, чтобы он жил с ней. Тем не менее я пока не уверен, но вижу здесь потенциал. Мне кажется, в жизни у нее не так много развлечений — когда я спросил ее, что ей нравится делать в свободное время, она сказала, что у нее его никогда не было!» — написал Эпштейну его визави.

Также в файлах есть сообщения, из которых следует, что представители Эпштейна регулярно прилетали в Екатеринбург, размещаясь в отелях Hyatt и Park Inn.

Уральские визы для Эпштейна

Представители Эпштейна, приезжая в Россию, оформляли визу через представительство губернатора Свердловской области. В документах содержится переписка помощницы финансиста с сотрудниками визового агентства Russian National Group, которая охватывает период с 2010 по 2012 год. В ней упоминаются как деловые визы, так и туристические.

Визы действовали на срок до года, в качестве приглашающей стороны выступало представительство губернатора Свердловской области в столице. Так визу получал и сам Эпштейн. На основании опубликованных документов нельзя сделать вывод, что Эпштейн лично приезжал в Екатеринбург.

О международном контексте «дела Эпштейна» мы рассказывали в этом материале.