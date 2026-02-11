Страна и мир Платить еще меньше налогов реально — что придумали власти

Это защитит от мошенников и дилетантов

Обращаться за помощью в клиники станет выгоднее

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В России могут разрешить получить налоговый вычет за оплату психологической помощи. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин. 

«Снижение финансовой нагрузки на человека в случае его обращения за психологической помощью, а как следствие, увеличение количества людей, которые смогут пользоваться консультациями таких специалистов, важно», — заявил Епишин в беседе с ТАСС.

Согласно  инициативе, право на вычет могут получить только те граждане, которые обратились к психологу, официально работающему в государственной или частной клинике. Такой механизм поможет защитить людей от мошенников и дилетантов, которые выдают себя за специалистов, хотя не имеют профильного образования. 

«Когда психологическая помощь оказывается действительно квалифицированным специалистом, это напрямую снижает риск развития тревожных состояний, нередко — утраты трудоспособности, семейных и социальных конфликтов», — добавил парламентарий.

В России существует налоговый вычет за лечение. Он является частью социального вычета. С его помощью можно вернуть часть потраченных денег не только за само лечение, но и за лекарства, купленные по рецепту врача. В настоящее время налоговый вычет за услуги психолога получить нельзя, так как услуги этого специалиста не входят в перечень медицинских услуг, за которые можно получить возмещение.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Психолог Налоговый вычет Мошенник Совет Федерации
11 февраля, 10:53
лучше меньше, да больше
Гость
11 февраля, 10:09
хотите рассмешить на Юге скажите - налог дарагой платишь?
