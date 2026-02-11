Платить еще меньше налогов реально — что придумали власти

В России могут разрешить получить налоговый вычет за оплату психологической помощи. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

«Снижение финансовой нагрузки на человека в случае его обращения за психологической помощью, а как следствие, увеличение количества людей, которые смогут пользоваться консультациями таких специалистов, важно», — заявил Епишин в беседе с ТАСС.

Согласно инициативе, право на вычет могут получить только те граждане, которые обратились к психологу, официально работающему в государственной или частной клинике. Такой механизм поможет защитить людей от мошенников и дилетантов, которые выдают себя за специалистов, хотя не имеют профильного образования.

«Когда психологическая помощь оказывается действительно квалифицированным специалистом, это напрямую снижает риск развития тревожных состояний, нередко — утраты трудоспособности, семейных и социальных конфликтов», — добавил парламентарий.