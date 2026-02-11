Катание на слонах и секретный пляж: супруги поделились впечатлениями от приключений в Таиланде. Видео

На улице зима, а так хочется ласкового моря и солнца. Спортсменка-бодибилдер из Сургута Ксения Яуфман вместе с супругом собрали чемоданы и отправились на райский остров Пхукет. О своей первой поездке в Таиланд девушка рассказала 86.RU.

По словам Ксении, они выбирали между Вьетнамом и Таиландом. Прислушавшись к совету тревел-гида, отдали предпочтение последней стране и не пожалели.

Перелет был долгим и утомительным, но эмоции и впечатления, которые получили путешественники, того стоили.

На Пхукете пара не только наслаждалась красотой природы и купалась в ласковом море, но и изучила местные достопримечательности. Туристы отправились на экскурсию по буддийским храмам, а потом сплавлялись по реке на бамбуковых плотах.

Большое впечатление на Ксению и ее супруга произвело общение с дикими животными, особенно со слонами. По словам девушки, это было незабываемо. Как и ночевка в джунглях.