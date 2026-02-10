Счета за коммуналку взлетели по всей стране — ФАС начала проверку. Новости 10 февраля

Повышение цен связали с ростом ставки НДС Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 февраля.

Работающие в России иностранцы будут обязаны содержать членов семьи

Работающие в России иностранные граждане будут обязаны содержать членов своих семей, которые прибыли в страну вместе с ними. Обязательный уровень обеспечения должен быть не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента.

Это предложение внесено в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и уже поддержано правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщают РИА Новости со ссылкой на документы. Несоблюдение новых требований может привести к аннулированию у иностранца разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ).

Суд отправил на пересмотр дело о бракованном оборудовании, сославшись на поговорку «первое слово дороже второго»

Арбитражный суд Московского округа отправил на пересмотр дело о взыскании более 2,3 млн рублей за поставку некачественного оборудования, сославшись в том числе на поговорку «первое слово дороже второго». Об этом говорится в постановлении суда.

Спор возник между ООО «ПКФ „ТСК“» и поставщиком НПО «Промконтроль» после того, как в 2021 году при приемке измерительного инструмента был обнаружен брак. Первоначально поставщик признал недостатки, предлагал ремонт или компенсацию, однако позже изменил позицию, обвинив покупателя в неправильной эксплуатации.

Первые судебные инстанции отказали в удовлетворении иска. Однако окружной суд отменил их решения, указав, что не была дана оценка доводу истца о применении принципа эстоппеля. Этот юридический принцип означает, что сторона теряет право ссылаться на обстоятельства, если ее новая позиция противоречит предыдущему поведению. Суд согласился с тем, что в данном случае «первое слово дороже второго», и отправил дело на новое рассмотрение.

Минпросвещения планирует изменить список школьных учебников

Министерство просвещения России предложило обновить федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Согласно проекту приказа, в список планируется включить новый учебник по обществознанию для 9-го класса, одним из авторов которого является Владимир Мединский.

В действующем перечне по этому предмету для 9-го класса указан учебник авторского коллектива под руководством Л. Н. Боголюбова. Новое издание подготовлено Е. В. Бродовской, В. А. Кононовым и В. Р. Мединским.

Помимо этого, изменения в проекте приказа затрагивают несколько учебников для 10–11-х классов по алгебре, информатике и физике углубленного уровня.

Ученые выяснили, что ожирение на 70% повышает риск смерти от инфекций

Лишний вес примерно на 70% повышает риск смерти или госпитализации с тяжелыми инфекциями. К такому выводу пришел международный коллектив медиков, сообщает пресс-служба британского Университетского колледжа Лондона.

Ученые проанализировали данные о здоровье почти 540 тысяч жителей Великобритании и Финляндии. Расчеты показали, что люди с индексом массы тела 30 кг/м² на 70% чаще умирали или попадали в больницы с инфекциями по сравнению с людьми нормального веса. Риск касался пневмонии, COVID-19, гастроэнтерита и других болезней, но не влиял на течение ВИЧ или туберкулеза.

На глобальном уровне ожирение связано примерно с 10% смертей от инфекционных заболеваний. В таких странах, как США, этот показатель превышает 25%, а во Вьетнаме, где лишний вес менее распространен, он близок к нулю. Эксперты подчеркнули, что ожирение ослабляет защиту организма, и призвали к разработке мер по снижению веса и уделению особого внимания вакцинации людей с лишним весом.

Власти Австралии потребовали от Roblox усилить защиту детей от опасного контента

Власти Австралии официально потребовали от платформы Roblox принять срочные меры для защиты детей от сексуального и суицидального контента. С соответствующим заявлением выступили министр связи Аника Уэллс и комиссар по электронной безопасности Джули Инман Грант.

Поводом для требований стала расследовательская статья в газете The Guardian. В ней журналист, играя в Roblox за восьмилетнюю девочку, столкнулся с кибербуллингом, стал жертвой виртуального убийства и сексуализированного насилия, а также получил откровенный аватар. При этом стандартные настройки родительского контроля не смогли заблокировать опасный контент.

По словам австралийских регуляторов, поступают многочисленные сообщения о том, что злоумышленники активно используют платформу для приближения к детям. Власти требуют от компании немедленно усилить модерацию и разработать эффективные инструменты безопасности.

Платформу заблокировали на территории России в декабре из-за того, что администрация Roblox игнорировала требования по обеспечению безопасности детей. В ведомстве также объяснили свои действия тем, что в игре обнаружены материалы с пропагандой и оправданием экстремизма и терроризма.

Как проверить незнакомый номер и не стать жертвой мошенников

Столкнуться со звонком с незнакомого номера — обычная ситуация. Однако не всегда можно сразу понять, от кого он. Как не пропустить важный разговор и не попасться мошенникам, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев и дал несколько советов по проверке.

По словам эксперта, многие номера организаций определяются автоматически при звонке. Если этого не произошло, можно применить несколько способов:

Выполнить поиск номера в интернете. Ввести номер в приложении банка в поле перевода (без его совершения), чтобы проверить имя владельца счета. Использовать сервисы операторов связи, например подключить функцию «Антиспам».

Специалист предупреждает, что на звонки с незнакомых номеров, особенно с пометкой «мошенник», не стоит отвечать «да», подтверждать личные данные или перезванивать, так как обратный вызов может оказаться платным, пишет агентство «Прайм».

Telegram попал под замедление

Пользователи Telegram жалуются на замедление работы мессенджера уже второй день подряд. У россиян медленно загружается приложение, не открываются фото и видео, не отправляются сообщения.

Как объяснили в Роскомнадзоре, ограничения происходят из-за того, что мессенджер игнорирует российские законы. В Госдуме назвали условия для возобновления нормальный работы Telegram:

соблюдение российского законодательства;

защита персональных данных граждан;

реальное противодействие мошенничеству, экстремизму и использованию платформ в преступных целях.

Людей стали задерживать за фото на улице

В последнее время участились случаи задержания людей за съемку обычных городских домов. Как рассказал в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Альберт Халеян, это связано с действиями злоумышленников, которые могут использовать такие фотографии в мошеннических схемах.

По словам эксперта, закон по-прежнему разрешает съемку в общественных местах для личных целей. Однако участились случаи, когда людей втемную просят сделать снимки за деньги, а затем используют эти фото в незаконных целях. Полиция, получая сигнал о подозрительной съемке, обязана проверить ее цель.

Что делать, если вас задержали за съемку:

Не паниковать и спокойно объяснить, что снимали для себя (например, для блога об архитектуре). Проследить, чтобы составили протокол задержания с указанием времени, места, основания и данных сотрудников. Требовать соблюдения своих прав: на адвоката и не свидетельствовать против себя. Помнить, что полицейские не имеют права просто взять и посмотреть содержимое вашего телефона без возбуждения уголовного дела и составления специального протокола.

Адвокат Халеян подчеркнул, что задержание — это не арест, а мера для выяснения обстоятельств. Главный совет: никогда не соглашайтесь фотографировать что-либо по просьбе малознакомых или анонимных людей, даже если предложение кажется безобидным.

Тысячи российских туристов застряли на Кубе из-за острого дефицита авиатоплива

Несколько тысяч российских туристов оказались заблокированы на Кубе из-за острого дефицита авиационного топлива, вызванного международными санкциями. Кризис привел к приостановке заправки самолетов в девяти аэропортах страны.

Ситуация обострилась после заявлений администрации США о прекращении нефтяных поставок с Кубы от Венесуэлы и введения дополнительных ограничений. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья расценил эти меры как угрозу «полной блокады». Позднее Мексика также временно прекратила поставки нефти на остров.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию критической, а посол России на Кубе Виктор Коронелли сообщил о сложной энергетической обстановке и остановке заправки самолетов с 10 февраля. Международный аэропорт Гаваны предупредил, что дефицит топлива продлится до 11 марта.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на Кубе находятся от 4,2 до 4,7 тысячи организованных туристов из России. Часть отелей приостанавливает работу, переселяя постояльцев в другие гостиницы. Для эвакуации россиян направлены специальные рейсы: пустой самолет вывезет людей из Гаваны 10 февраля, следующие рейсы запланированы из городов Ольгин и Варадеро 11 и 12 февраля.

В России в 2026 году появится единый реестр всех банковских карт

В России в 2026 году планируется создать единый реестр всех банковских карт. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития РФ Иван Лебедев.

По его словам, Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить единую базу, которая покажет, сколько карт и в каких банках есть у каждого гражданина. Лебедев отметил, что у россиян на руках «много кредитных карт» и новая система позволит лучше регулировать эту сферу, пишет «Интерфакс».

Информацию о проработке создания реестра подтвердил и Банк России. Как сообщает ТАСС, регулятор уточняет сроки запуска и необходимые изменения в законодательстве.

В США самолет приземлился на оживленной дороге, столкнувшись с автомобилями

В американском городе Гейнсвилле одномоторный самолет совершил вынужденную посадку на оживленной дороге и столкнулся с несколькими автомобилями. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию.

Пилот и единственный пассажир самолета не пострадали. Однако двоих водителей, чьи машины попали в аварию, госпитализировали в качестве меры предосторожности.

По данным полиции и пожарной службы, летчик сообщил о механических проблемах и пытался приземлиться в наиболее безопасном месте. Откуда вылетел самолет и куда направлялся, пока неизвестно.

В Госдуме предложили ввести единую цифровую паспортную карту

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили разработать и поэтапно внедрить единую паспортную карту с электронным носителем в качестве основного документа, удостоверяющего личность в России. Соответствующее обращение они направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

По мнению авторов инициативы, такая мера повысит качество и доступность госуслуг, сократит время на их получение, снизит количество подделок документов и поспособствует росту доходов бюджета за счет расширения электронного взаимодействия. Депутаты указывают, что в России до сих пор нет унифицированного карточного документа, который одновременно решал бы задачи офлайн-идентификации и цифрового удостоверения, сообщает РИА Новости.

Они напомнили, что концепция введения пластиковой карты с электронным носителем была утверждена распоряжением правительства еще в 2013 году, однако к 2026 году полноценный документ так и не был создан.

Ученые восстановили лицо «вампира» XV–XVI веков, найденного в Хорватии

Ученые восстановили внешность мужчины славянского происхождения, жившего в XV–XVI веках, которого современники, вероятно, считали вампиром. Его останки с признаками ритуального осквернения были обнаружены в крепости Рачеша недалеко от Загреба, пишет Daily Star.

Характер травм указывает, что мужчина мог быть солдатом или участвовать в жестоких столкновениях. Особое внимание исследователей привлекло то, как голова была отделена от тела: отсутствие следов режущих инструментов говорит о том, что ее, вероятно, вырвали. По словам археолога Наташи Саркич, в славянских верованиях так поступали с жестокими или маргинальными людьми, которых боялись как потенциальных вампиров, способных вредить живым.

ФАС начала проверку тарифов на коммунальные услуги на фоне роста НДС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку экономической обоснованности тарифов на коммунальные услуги. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Поводом для контрольно-надзорных действий стали публикации в СМИ и обращения граждан о росте тарифов. Проверки уже начались в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В дальнейшем аналогичные мероприятия пройдут в Сахалинской и Псковской областях, а также в Удмуртии.

Проверка затронет тарифы на электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и газоснабжение. Меры принимаются на фоне роста базовой ставки НДС с 20 до 22%, который, по расчетам ФАС, должен приводить к корректировке стоимости коммунальных услуг не более чем на 1,7%.