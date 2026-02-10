«Это скрыто очень тщательно»: какие теории роятся вокруг скандального дела Эпштейна

Джеффри Эпштейн — американский миллионер и финансист, которого обвиняли в торговле людьми, насилии и преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних

История Джеффри Эпштейна давно живет по правилам сериалов, когда сезон за сезоном сюжет всё больше шокирует зрителей. Американского финансиста и мультимиллионера обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми. 10 августа 2019 года его нашли мертвым в камере федеральной тюрьмы в Нижнем Манхэттене. Официально сообщалось о самоубийстве, но часть публики уверена: точку в этом деле ставить рано.



В этом материале рассказываем про самые обсуждаемые теории заговора вокруг дела Эпштейна.

Слухи из-за смерти всё еще не угасают

Сомнений в реальности смерти добавляли обстоятельства вокруг нее: обсуждались проблемы с видеокамерами, вопросы к режиму наблюдения за заключенными и то, что Эпштейн мог обладать компрометирующей информацией о влиятельных знакомых. Обозреватель Newsweek Сет Абрамсон называл произошедшее «самой подозрительной смертью в федеральном заключении за годы, если не десятилетия».

Дополнительное топливо подкинули и разговоры о возможной попытке суицида еще за несколько недель до гибели. Адвокат Эпштейна Спенсер Кувин, комментируя ситуацию The Sun, сомневался, что это было самоубийство, и предполагал, что кому-то было выгодно, чтобы его клиент не дожил до суда. Позже он писал, что «будет анализировать банковские записи всех охранников, которые работают в этой тюрьме, чтобы узнать, уволились они с работы или купили дом за миллион долларов».

Политический аспект тоже никуда не делся. Одни пользователи связывали Эпштейна с окружением демократов, другие вспоминали его контакты с республиканцами. В Сети по очереди разгоняли версии про «след Клинтонов», «след Трампа» и даже зарубежные операции. В итоге Эпштейн стал фигурой, вокруг которой спорят одновременно про две вещи: что было на самом деле и кому сейчас выгодно, чтобы ответа не появилось.

Омолаживался с помощью младенцев

В 2026 году о деле Эпштейна снова заговорили после публикации новых рассекреченных материалов. На фоне обсуждений в соцсетях всплыла и старая конспирологическая теория про адренохром: сторонники таких теорий утверждают, что Эпштейн якобы был связан с «эликсиром молодости».

Адренохром — органическое соединение, возникающее в результате окисления адреналина, гормона, отвечающего за активацию реакции «бей или беги» в организме. Во второй половине XX века адренохром привлек внимание исследователей в США, изучавших его потенциальное влияние на психику. Тем не менее в массовой культуре соединению стали приписывать необычные свойства — в первую очередь благодаря художественным произведениям. Между тем в биохимии он рассматривается лишь как один из промежуточных продуктов метаболизма адреналина без доказанных психоактивных свойств.

Одним из тех, кто публично озвучил подобную версию, стал Эррол Маск, отец Илона Маска. В интервью РЕН ТВ он заявил следующее: «Я знаю, и мне об этом говорили многие люди, которые, похоже, знают гораздо больше, чем я… И это то, что скрыто, скрыто очень тщательно, что маленьких детей, в возрасте восьми, девяти, десяти лет, убивают, чтобы возбудить их надпочечники. А затем из них извлекают адренохром, и он используется для того, чтобы вызывать омоложение у очень богатых людей».

При этом в реальности адренохром действительно существует как химическое соединение. Его пытались связать с механизмами психических расстройств, но убедительных доказательств эта гипотеза не получила. То есть вещество есть, а вот мифология вокруг него живет отдельной жизнью и научной базой не подтверждается.

Триллер якобы снят по реальным событиям

Интересно, что волна обсуждений затронула и поп-культуру. В России вырос интерес к фильму Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (18+). По данным «Кинопоиска», за несколько дней картина поднялась на 158 позиций и переместилась со 176-й сразу на 18-ю строчку рейтинга интереса. На фоне этого снова ожили разговоры о том, что Кубрик «предсказал» дело Эпштейна, а из фильма якобы вырезали некие «разоблачающие» эпизоды. Конспиролог Дэвид Айк, например, утверждал, что режиссер отказался вырезать около 25 минут и вскоре умер.

Официальных подтверждений существования «потерянных» 25 минут нет. Дочь режиссера Вивиан Кубрик эту версию отрицала, хотя и говорила, что на ее отца пытались давить. В интервью она заявляла: «На него оказывали сильное давление, чтобы он не снимал свои фильмы… Я чувствую, что моего отца преследовали те силы, которые пытаются манипулировать человечеством».

Назвал счет в честь демона?

После публикации файлов из дела Эпштейна в соцсетях начала набирать популярность теория, по которой Джеффри Эпштейн назвал свой банковский счет Baal.

Это название отсылает к древнему божеству, имя которого переводится как «господин» или «владыка». В отдельных источниках упоминаются жестокие практики, связанные с его культом, хотя многие детали оспариваются современными исследователями.

Мог влиять на биткоин

После публикации материалов дела в интернет-пространстве начали разгонять версию, что биткоин якобы находится под контролем отдельных государств или лиц, включая Джеффри Эпштейна. При этом официально биткоин считается децентрализованной сетью с открытым кодом (у системы нет единого центра управления или контроля).

Среди материалов дела Эпштейна обнаружили переписку, в которой миллиардер обращался к предпринимателю Джейсону Калаканису с просьбой познакомить его с разработчиками биткоина, включая Гэвина Андресена и Амира Тааки.

При этом в опубликованных документах не содержится доказательств прямого контакта между Эпштейном и Андресеном — лишь выражение интереса со стороны Эпштейна к знакомству с разработчиками.